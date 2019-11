Najpopularniejsza usługa chmurowa na świecie ze świetnymi aplikacjami klienckimi i synchronizacją pomiędzy urządzeniami.

Darmowy (płatne pakiety oferują więcej przestrzeni dyskowej) 15 GB darmowej powierzchni

Nielimitowane gromadzenie zdjęć w usłudze Zdjęcia Google przy wykorzystaniu sugerowanego formatu kompresji danych

Możliwość łatwego udostępniania rodzinie oraz innym użytkownikom posiadającym konto Google

Dysk Google znany również jako Google Drive to obecnie jedna z najpopularniejszych usług do przechowywania danych w chmurze. Z czego się to bierze? Wszyscy użytkownicy Androida muszą mieć aktywne konto Google, aby uzyskać dostęp do Sklepu Play. Mając konto Google posiadają oni również Dysk Google'a, chociaż znaczna część użytkowników o tym nie wie.

Dysk Google można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych urządzeń z Androidem oraz Chrome OS, przechowywania dokumentów z pakietu Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze) i przechowywania wszyskich plików takich, jak zdjęcia (Zdjęcia Google), filmów, muzyki i wszystkiego, czego tylko użytkownik zapragnie.

Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i przejrzysty. Po zaledwie kilku minutach nawet mniej zaawansowani użytkownicy będą czuli się jak u siebie w domu. Nie oznacza to jednak, że nie posiada on ciekawych funkcji. Producent zadbał o udostępnianie linków do folderów z kontrolą dostępu i uprawnień, uzyskiwanie dostępu do pliku w momencie, gdy jest on otwarty na innym urządzeniu, a także dedykowane aplikacje na najpopularniejsze systemy stacjonarne i mobilne - Windows, macOS, Android oraz iOS. Dysk współpracuje również bezproblemowo z pakietem biurowym od Google'a, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać plik z Office'a na Dysku i korzystać z niego w chmurze.

Przy pobraniu aplikacji Zdjęcia Google na telefon z systemem Android lub iOS użytkownicy otrzymają nieograniczoną przestrzeń dyskową na swoje zdjęcia i filmy. Jedynym warunkiem jest rozmiar fotografii do 16 MP i rozdzielczość filmu do 1080P. Za pomocą Dysku Google można bez problemu uzyskać dostęp do wszystkich plików znajdujących się w Zdjęciach Google.

Doceniamy Dysk Google za jego popularność, złożoność oraz kompatybilność. Nie sposób nie docenić bardzo dobrze działających aplikacji z funkcją automatycznego backupu najważniejszych plików.

W przypadku, gdy użytkownikowi nie wystarcza darmowe 15 GB przestrzeni dyskowej w Dysku Google może on wykupić jeden z pakietów Google One. Dostępne są dwie najpopularniejsze opcje do wyboru - 100 GB za 8,99 zł miesięcznie (89,99 zł rocznie przy jednorazowym zakupie) oraz 200 GB za 13,99 zł miesięcznie (139,99 rocznie przy jednorazowym zakupie).

Bardziej wymagający konsumenci mogą wybrać plan 2 TB za 46,99 zł miesięcznie (469,99 zł rocznie przy jednorazowym zakupie), 10 TB za 469,99 zł miesięcznie, 20 TB za 939,99 zł miesięcznie oraz 30 TB za 1399,99 zł miesięcznie.

Podsumowując to doskonała, niezawodna i przystępna cenowo usługa którą polecamy.

Zarejestruj się w Dysku Google tutaj.