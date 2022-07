Dysk Google - co musisz o nim wiedzieć?

Dysk Google to najpopularniejsza usługa chmurowa na świecie ze świetnymi aplikacjami klienckimi i synchronizacją pomiędzy urządzeniami. Oto, jak działa i ile kosztuje.

Dysk Google - znany również jako Google Drive - to obecnie jedna z najpopularniejszych usług do przechowywania danych w chmurze. Z czego się to bierze? Wszyscy użytkownicy Androida muszą mieć aktywne konto Google, aby uzyskać dostęp do Sklepu Play. Mając konto Google, posiadają oni również Dysk Google'a, chociaż znaczna część użytkowników o tym nie wie.

Do czego możesz wykorzystać Dysk Google?

Dysk Google można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych urządzeń z Androidem oraz Chrome OS, przechowywania dokumentów z pakietu Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze) i przechowywania wszystkich plików takich, jak zdjęcia (Zdjęcia Google), filmów, muzyki i wszystkiego, czego tylko użytkownik zapragnie. Interfejs jest bardzo prosty i przejrzysty. Po zaledwie kilku minutach nawet mniej zaawansowani użytkownicy będą czuli się jak u siebie w domu. Nie oznacza to jednak, że nie posiada on ciekawych funkcji.

Zobacz również:

Producent zadbał o udostępnianie linków do folderów z kontrolą dostępu i uprawnień, uzyskiwanie dostępu do pliku w momencie, gdy jest on otwarty na innym urządzeniu, a także dedykowane aplikacje na najpopularniejsze systemy stacjonarne i mobilne - Windows, macOS, Android oraz iOS. Dysk współpracuje również bezproblemowo z pakietem biurowym od Google'a, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać plik z Office na Dysku i korzystać z niego w chmurze.

Przy pobraniu aplikacji Zdjęcia Google na telefon z systemem Android lub iOS użytkownicy otrzymają 15 GB przestrzeni dyskowej na swoje zdjęcia i filmy. Jeśli zdecydujemy się zapłacić, zyskamy znacznie więcej - od 100 GB miejsca w chmurze i więcej.

Doceniamy Dysk Google za jego popularność, złożoność oraz kompatybilność. Nie sposób nie docenić bardzo dobrze działających aplikacji z funkcją automatycznego backupu najważniejszych plików.

Dysk Google - ceny

Dysk Google jest częścią Google Workspace. Dla użytkowników prywatnych przewidziano bezpłatne konto, dla biznesowych - Business Standard. W obydwu znajdziesz takie aplikacje: Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze, Keep, Witryny, Dysk, GMail, Meet, Chat oraz Kalendarz. Co je różni?

Konto darmowe:

dysk 15 GB na użytkownika;

możliwość zaproszenia do 100 uczestników w Meet;

samodzielne korzystanie z pomocy online i fora społeczności,

Konto biznesowe - cena 41,40 zł/mies.:

dysk 2 TB na użytkownika z możliwościami udostępniania grupie odbiorców oraz tworzenia dysków współdzielonych dla zespołów;

spersonalizowany firmowy adres e-mail;

możliwość zaproszenia do 150 uczestników w Meet oraz nagrywania spotkań;

konsola administracyjna;

pomoc online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i fora społeczności.

Jeśli korzystasz z konta darmowego i kończy się na nim miejsce, warto skorzystać z Google One. Jest to wykupienie dodatkowych możliwości. Obecnie mamy cztery pakiety:

podstawowy - 100 GB dodatkowej przestrzeni, pomoc ekspertów Google, możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami, dodatkowe korzyści; koszt - 8,99 zł/mies.;

standardowy - 200 GB dodatkowej przestrzeni, pomoc ekspertów Google, możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami, dodatkowe korzyści; koszt - 13,99 zł/mies.;

premium - 2 TB GB dodatkowej przestrzeni, pomoc ekspertów Google, możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami, dodatkowe korzyści; koszt - 46,99 zł/mies.;

premium - 5 TB GB dodatkowej przestrzeni, pomoc ekspertów Google, możliwość podzielenia się subskrypcją nawet z 5 osobami, dodatkowe korzyści; koszt - 117,99 zł/mies.

Są także 3 droższe pakiety - oferują m.in. do 30 TB miejsca miesięcznie. Warto dodać, że wraz z pakietem Premium obejmującym 2 TB miejsca na dane lub więcej można zyskać dodatkową warstwę zabezpieczeń za pomocą VPN.