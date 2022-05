Dyson Solarcycle Morph – ta lampa cię zaskoczy [TEST]

Światło dopasowane do wieku użytkownika? To i wiele innych rzeczy potrafi lampa Dyson Solarcycle Morph.

Byłam bardzo ciekawa działania tego urządzenia. Lampa, która potrafi sama dopasować temperaturę i natężenie światła? Producent przekonywał, że wyposażono ją w unikalny system śledzenia światła dziennego, a w dodatku ma mniej męczyć oczy niż standardowe żarówki. Postanowiłam to sprawdzić.

Dyson Solarcycle Morph – design i wykonanie

Pierwsze, co zaskoczyło mnie po otwarciu pudełka, to ciężar podstawy. Zauważyłam, że dzięki temu lampa jest naprawdę stabilna, co minimalizuje ryzyko zrzucenia jej przypadkiem.

Samo urządzenie wygląda bardzo nowocześnie. Jest zgrabne, a prosta konstrukcja sprawia, że lampa wpasuje się we wnętrza wykończone w różnych stylach. Zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu zmieści się nie tylko na biurku czy komodzie, ale nawet na niewielkim stoliku nocnym. Co więcej, w trzonie lampy znalazło się gniazdo pozwalające podłączyć do ładowania np. smartfon. Podoba mi się, że producent zadbał o taki szczegół. Nikt przecież nie lubi plątaniny kabli i ładowarek na biurku czy przy łóżku.

W całej konstrukcji, w trybie nastrojowym, przeszkadza mi jedynie wystające nawet po złożeniu ramię. Jednak nie dało się zastosować tu innego rozwiązania, przy zachowaniu tej funkcjonalności i płynnej ruchomości każdego elementu. Ciekawym szczegółem tego trybu jest natomiast magnetyczne połączenie głowicy lampy z perforowanym trzonem.

Co ważne, producent nie przewiduje możliwości wymiany diod LED. Jednak przekonuje, że mają dostarczać niezmienną jakość światła przez nawet 60 lat przy szacunkowym użytkowaniu przez 8 godzin dziennie.

Dyson Solarcycle Morph – funkcje

Lampa oferuje 4 różne tryby oświetlenia pomieszczenia:

rozproszone : głowica lampy obraca się płynnie wokół własnej osi, dzięki czemu pozwala na uzyskanie delikatnego efektu – kierując ją na ścianę lub sufit można uzyskać efekt rozproszonego światła;

: głowica lampy obraca się płynnie wokół własnej osi, dzięki czemu pozwala na uzyskanie delikatnego efektu – kierując ją na ścianę lub sufit można uzyskać efekt rozproszonego światła; zadaniowe : w tym trybie uzyskujemy skoncentrowane, mocne światło, idealne do pracy – świetnie wykonuje się przy takim oświetleniu wszelkie prace manualne, jak dzierganie na drutach czy sklejanie modeli;

: w tym trybie uzyskujemy skoncentrowane, mocne światło, idealne do pracy – świetnie wykonuje się przy takim oświetleniu wszelkie prace manualne, jak dzierganie na drutach czy sklejanie modeli; punktowe : świetna opcja, jeśli chcemy wyeksponować jakieś dzieło lub wyjątkowo dekoracyjny element wystroju wnętrza;

: świetna opcja, jeśli chcemy wyeksponować jakieś dzieło lub wyjątkowo dekoracyjny element wystroju wnętrza; nastrojowe : trzon lampy został tak skonstruowany, by przy odpowiednim ustawieniu głowicy roztaczać nastrojowe, ciepłe światło, idealne do wieczornego relaksu.

Dyson Solarcycle Morph – tryby

Lampa pozwala na ustawienie własnych preferencji bądź skorzystanie ze wstępnie ustawionych trybów, m.in.:

synchronizacja : wszystkie parametry są zsynchronizowane z aktualnym światłem za oknem;

: wszystkie parametry są zsynchronizowane z aktualnym światłem za oknem; nauka : idealny, gdy mamy w planach zgłębianie ważnych treści wymagających koncentracji – producent zapewnia, że ten tryb przewyższa rekomendacje dotyczące oświetlenia dobrego do nauki i dostosowuje temperaturę barwową emitowanego światła także do pory dnia (w nocy tony są cieplejsze);

: idealny, gdy mamy w planach zgłębianie ważnych treści wymagających koncentracji – producent zapewnia, że ten tryb przewyższa rekomendacje dotyczące oświetlenia dobrego do nauki i dostosowuje temperaturę barwową emitowanego światła także do pory dnia (w nocy tony są cieplejsze); relaks : w tym trybie lampa emituje światło o cieplejszej barwie i niższym natężeniu, jednak wciąż na tyle jasne, by móc np. czytać przy nim książkę;

: w tym trybie lampa emituje światło o cieplejszej barwie i niższym natężeniu, jednak wciąż na tyle jasne, by móc np. czytać przy nim książkę; precyzja : idealne do pracy nad detalami, zapewnia postrzeganie kolorów w sposób bardzo zbliżony do oglądania ich w świetle dziennym.

Oprócz tego do dyspozycji mamy też tryb Pobudka, który sprawia, że lampa automatycznie zapala się o wybranej godzinie. Następnie natężenie światła stopniowo się zwiększa, tworząc bardziej naturalne warunki do łagodnego rozbudzania się.

W ustawieniach znajdziemy też tryb Sen, który dezaktywuje zamontowany w lampie czujnik ruchu – lampa dzięki temu nie włączy się sama, gdy ktoś przypadkiem poruszy się przez sen. Dodatkowo, jasność i temperatura barwowa są optymalnie dopasowane, by światło nie raziło w oczy po włączeniu. Można ustawić odpowiednią godzinę rozpoczęcia i zakończenia tego trybu, by nie musieć każdego dnia pamiętać o jego uruchomieniu.

Bardzo ciekawą funkcją jest też tryb Poza domem, który sprawia, że lampa włącza się i wyłącza o określonych porach. Tym samym wydaje się, że ktoś jest w domu, co może odstraszyć ewentualnych włamywaczy. Po włączeniu tego trybu lampa uruchamia się w przypadkowych odstępach czasu zawsze między godziną 16:00 a 23:00.

Ostatnią z opcji jest tryb Wysokiej jasności, który na 20 minut wytężonej pracy zwiększa natężenie i zmienia temperaturę barwową. Idealna funkcja, jeśli potrzebujemy się maksymalnie skupić i wykonać jakieś trudne zadanie.

Dyson Solarcycle Morph – aplikacja mobilna

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji mobilnej zostałam poproszona o wybór mojego kraju, a następnie mogłam zdecydować, czy chcę założyć nowe konto, czy – jeśli korzystałam już wcześniej z aplikacji – zalogować się. Następnie przebrnęłam przez szereg formalności, jak akceptacja warunków użytkowania i wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych osobowych.

Kolejnym krokiem był wybór odpowiedniego urządzenia, które chcę obsługiwać przy pomocy aplikacji mobilnej. Aby połączyć swój smartfon z lampą, musiałam zbliżyć do siebie oba urządzenia, a także wcisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się tuż przy głowicy lampy.

Po tej prostej synchronizacji przyszedł czas na właściwe ustawienia. Wyszukałam zamieszkiwaną przez siebie miejscowość, by umożliwić lampie dopasowywanie natężenia i temperatury barwowej do światła za oknem.

Tak jak wspominałam, możemy liczyć na bardzo dużą różnorodność, jeśli chodzi o ustawienia lampy. W opcjach personalizacji znajdziemy nie tylko ustawienia lokalizacji, ale też dopasowanie do wieku użytkownika, a nawet przypisanie konkretnej etykiety dla pomieszczenia, w którym znajduje się dana lampa.

Dyson Solarcycle Morph – obsługa manualna

Oprócz obsługi lampy za pomocą aplikacji mobilnej, część ustawień możemy też dostosować manualnie. Urządzenie wyposażono w:

dotykowy włącznik/wyłącznik – wystarczy lekko dotknąć górną część głowicy lampy, by włączyć ją lub wyłączyć;

– wystarczy lekko dotknąć górną część głowicy lampy, by włączyć ją lub wyłączyć; dotykowy panel służący do regulacji natężenia światła – pozwala płynnie ściemniać je lub rozjaśniać;

– pozwala płynnie ściemniać je lub rozjaśniać; dotykowy panel służący do regulacji temperatury światł a – umożliwia płynne przechodzenie od ciepłej do zimnej barwy;

– umożliwia płynne przechodzenie od ciepłej do zimnej barwy; przycisk automatycznej regulacji jasności – dzięki włączeniu tej funkcji lampa dostosowuje oświetlenie do otoczenia;

– dzięki włączeniu tej funkcji lampa dostosowuje oświetlenie do otoczenia; włącznik czujnika ruchu – urządzenie może włączać się, gdy wykryje ruch w pobliżu, a także wyłączać się, gdy przez 5 min nie natrafi na żadną aktywność wokół;

– urządzenie może włączać się, gdy wykryje ruch w pobliżu, a także wyłączać się, gdy przez 5 min nie natrafi na żadną aktywność wokół; przycisk resynchronizacji z lokalnym światłem dziennym – po ustawieniu aktualnej lokalizacji w aplikacji mobilnej, lampa może dostosowywać tryb do światła dziennego właściwego danemu miejscu o konkretnej porze dnia.

Dyson Solarcycle Morph – wrażenia z użytkowania

Lampę testowałam nie tylko wieczorami, gdy było już ciemno i potrzebowałam źródła światła sprzyjającego odpoczynkowi. Urządzenie świetnie sprawiło się też, gdy pracowałam nad czymś bardzo wymagającym. Sprawdziłam też, czy pomoże mi doświetlić przestrzeń w deszczowy, dość ciemny dzień – tu też egzamin zdała na piątkę. Jednak moim ulubionym trybem pozostanie ten nastrojowy, w którym głowicę lampy łączymy z perforowaną rurą.

Porównałam dla Was też najbardziej skrajne ustawienia temperatury barwowej lampy przy maksymalnym natężeniu światła – tu akurat podczas wieczornej lektury do poduszki.

Dyson Solarcycle Morph – podsumowanie

Muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że z pozoru zwykła lampa może być aż tak funkcjonalna. Niezaprzeczalnym atutem była opcja zgaszenia światła bez konieczności wstawania z łóżka – wystarczyło jedno kliknięcie w aplikacji mobilnej. Możliwość ustawienia natężenia światła, jego temperatury, a także płynnego skierowania światła np. na sufit czy ścianę – a wszystko rozwiązane w naprawdę nowoczesny sposób – sprawiają, że Dyson Solarcycle Morph to lampa na miarę XXI w.

