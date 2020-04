EPSON EcoTank ITS L4160 to urządzenie o niewielkich gabarytach i wysokiej szybkości druku. Jakie jeszcze ma zalety?

EPSON EcoTank ITS L4160 to urządzenie wielofunkcyjne z systemem stałego zasilania atramentem. Wykorzystuje pojemniki na atrament o dużej pojemności - w przypadku kolorowego pojemność wystarczy na ok. 6000 stron, przy czarnym tuszu - ok. 7500 stron. A z jaką szybkością pracuje? Przy stronach kolorowych jest to 15 na minutę, przy czarno-białych nawet 33 strony. Na szybkość pracy wpływa możliwość drukowania dwustronnego. Co zwraca uwagę, to wysoka maksymalna rozdzielczość drukowania - 5760 x 1440 dpi, a w przypadku skanowania jest to 2400 x 1200 dpi. Niewielkie gabaryty nie przeszkodziły w zamieszczeniu ręcznego podajnika papieru o pojemności 100 stron. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że drukarka EPSON pracuje dość głośno. Warto mieć też na uwadze, że w stanie spoczynku pobiera aż 4,3 W mocy - co jest bardzo wysokim parametrem.

EPSON EcoTank ITS L4160 obsługuje się za pomocą wyświetlacza LCD o przekątnej 3,7 cm. Oprócz tego w obudowie znajdziemy tylko jeden port USB oraz czytnik kart pamięci, dzięki czemu można drukować dokumenty i obrazy bez konieczności podpinania urządzeń zewnętrznych. Obsługuje również Wi-Fi i Wi-Fi Direct, co pozwala na łączność bezprzewodową - do czego potrzebna jest aplikacja Epson iPrint. Można ustawić tryb drukowania bez marginesów, co jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem, pozwalającym na oszczędność papieru.

Podsumowując: EPSON EcoTank ITS L4160 to ekonomiczna drukarka wielofunkcyjna, która powinna sprawdzić się w każdym biurze. Zdecydowanie warta nabycia.