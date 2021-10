EPSON EcoTank L3251 - tanie drukowanie w kompaktowym wydaniu

Drukarka EcoTank L3251 to jedna z nowości ofercie Epsona. Postanowiliśmy sprawdzić jak niewielkie urządzenie ze stałym zasilaniem atramentowym sprawdza się w codziennych, domowych zdaniach.

Produkty z serii EcoTank w znaczący sposób zmieniły rynek urządzeń konsumenckich. Jeszcze kilka lat temu kupując drukarkę do domu musieliśmy liczyć się ze stosunkowo niewielkim wydatkiem. Realnym i często zaskakującym obciążeniem dla portfela okazywały się natomiast materiały eksploatacyjne w postaci kartridżów z tuszem. Nierzadko zestaw zasobników kosztował niemal tyle samo co cała drukarka.

Przeciwwagą okazały się drukarki ze stałym zasilaniem atramentowym. Stosunkowo drogie urządzenia, zapewniające ogromną wydajność przy niewielkim koszcie zakupu tuszu. Wybór ten okazał się świetny dla osób drukujących większe ilości dokumentów - szczególnie małych biur. Produkty EcoTank cenili sobie również fotografowie - wysoka jakość tanich odbitek pozwalała na swobodne eksperymentowanie z kompozycjami w domowym zaciszu.

Zobacz również:

EPSON EcoTank L3251 - jak wypada na rynku?

Kolejne serie drukarek EcoTank poza oczywistymi usprawnieniami technicznymi, przynosiły również zauważalną redukcję w zakresie gabarytów i cen samych urządzeń. Dzięki temu, produkty z tej serii coraz częściej zaczęły pojawiać się w domach. Nie inaczej jest w przypadku testowanego przez nas EcoTank L3251. Jest to kompaktowy sprzęt ze stałym zasilaniem atramentowym, który można nabyć już za około 900 zł. Łącząc tą charakterystykę z kosztami wydruku na poziomie poniżej 1 grosza za stronę sprawia, że mamy do czynienia z niezwykle ciekawą propozycją dla studentów lub pracowników zdalnych.

EPSON EcoTank L3251

Mówiąc o cenie warto podkreślić, że dołączony do Epsona zestaw atramentów pozwoli zadrukować 6 500 stron w kolorze. Sięgając po proste porównanie - najczęściej kupowana na Allegro drukarka atramentowa to HP DeskJet Ink Advantage 3790, kosztująca 279 zł. Dołączone do zestawu atramenty pozwalają wydrukować 200 stron w kolorze. Każde kolejne 200 stron to konieczność zakupu zestawu atramentów za około 100 zł. Jak łatwo policzyć, osiągniecie wyjściowej wydajności EcoTank L3251 to koszt przekraczający 3 000 zł. Jeśli więc drukujemy dużo to wydanie 900 zł na produkt Epsona można potraktować jak świetną ofertę.

EPSON EcoTank L3251 - napełnianie atramentem

Budowa i gabaryty

Jak już wspominałem - domowe urządzenia EcoTank regularnie zmniejszają swoje gabaryty. Model L3251 to drukarka o wymiarach 375‎ x 347 x 179 mm i masie 3,9 kg. Oznacza to, że mamy do czynienia z typowym nabiurkowym sprzętem, który sprawdzi się w nawet stosunkowo małym mieszkaniu. To zdecydowanie najmniejsze urządzenie ze stałym zasilaniem atramentowym, z jakim mieliśmy do czynienia. Sama drukarka została wykonana z dobrej jakości tworzywa o zmatowionej, ozdobnej fakturze. Urządzenie prezentuje się nowocześnie, a zastosowane wzornictwo sprawia, że obudowa nie zbiera zabrudzeń. Małe rozmiary zostały uzyskane między innymi poprzez wyciągnięcie do przodu modułu ze zbiornikami na atramenty.

EPSON EcoTank L3251 - pojemniki na atrament EPSON EcoTank L3251 - butlelki mają unikatowe końcówki. Dzięki temu nigdy się nie pomylą.

EPSON EcoTank L3251 to urządzenie 3 w 1. Skaner (bez automatycznego podajnika) umieszczono tu klasycznie, pod pokrywą na szczycie obudowy. Szyba może pomieścić pojedynczy arkusz A4. Zarządzenie drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem może odbywać się bez podłączania drukarki do komputera. Do dyspozycji użytkownika oddano czytelny panel sterowania, wyposażony w 6 przycisków oraz 4 diody sygnalizacyjne. Zestaw ten pozwala na intuicyjne zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzenia.

EPSON EcoTank L3251 - panel sterowania

Komunikacja i obsługa

Drukarka została wyposażona w moduły komunikacji USB oraz Wi-Fi. Biorąc pod uwagę, że zestaw nie zawiera nawet kabla komunikacyjnego, dobrym wyborem wydaje się komunikacja bezprzewodowa. Od dawna korzystam z aplikacji Epson iPrint, jednak instrukcja nowego urządzenia zasugerowała mi pobranie Epson Smart Panel. Mowa o oprogramowaniu na urządzenia mobilne, które pozwala na szybką konfigurację drukarki, a następnie zapewnia wygodną obsługę zdalną.

Epson Smart Panel - pierwsza konfiguracja Epson Smart Panel - pierwsza konfiguracja Epson Smart Panel - pierwsza konfiguracja

Przez proces konfiguracji przeprowadza nas automat w formie wyreżyserowanego czatu z cyfrowym konsultantem. Opracowany przez EPSON'a scenariusz jest bardzo szczegółowy. Aplikacja pokazuje krok po kroku wszystkie etapy poprawnego zainicjowania drukarki, nie szczędząc przy tym zdjęć i obszernych opisów. Zadaniem użytkownika podczas symulowanej konwersacji jest jedynie podawanie danych dotyczących modelu drukarki i sieci bezprzewodowej oraz zatwierdzanie kolejnych kroków. Jest to narzędzie, które powinno być wzorem dla konkurencji. Poprawne ustawienie sprzętu nie powinno stanowić problemu nawet dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała styczności z drukarkami.

Epson Smart Panel - funkcje dostępne z poziomu aplikacji Epson Smart Panel - funkcje dostępne z poziomu aplikacji Epson Smart Panel - funkcje dostępne z poziomu aplikacji Epson Smart Panel - funkcje dostępne z poziomu aplikacji Epson Smart Panel - funkcje dostępne z poziomu aplikacji

Sama aplikacja pozostaje przydatna również po zakończeniu instalacji. Oprogramowanie pozwala na wygodny i zdalny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Użytkownik może w prosty sposób wywołać drukowanie fotografii i dokumentów, skanowanie i kopiowanie. Program pozwala również na łatwe przechwytywanie dokumentów telefonem sprawiając, że możemy zapomnieć o skanerze. Osobiście postrzegam Smart Panel jako narzędzie dużo lepsze i nowocześniejsze od oprogramowania iPrint (które od dłuższego czasu prosi się o aktualizację).

Drukowanie i eksploatacja

EPSON EcoTank L3251 jest drukarką obsługującą arkusze formacie do A4. Niestety producent nie zdecydował się na zastosowanie kasetki na papier. Do dyspozycji użytkownika oddano podajnik tylny mogący pomieścić do 100 arkuszy. Szybkość wydruku wynosi 10 stron na minutę zgodnie z normą ISO/IEC 24734. Podczas drukowania z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji, na pierwszą stronę dokumentu ISO z zaczernieniem na poziomie 5% musieliśmy poczekać około 23 sekund. To dość standardowy rezultat w tej klasie urządzeń. Deklarowana rozdzielczość drukowania to 5760 x 1440 DPI. Oferowane wydruki są zadowalającej jakości. Krawędzie liter pozostają wyraźne, kontrast jest odpowiedni, a barwy mają należyte nasycenie. Drukarka dobrze radzi sobie również z drukowaniem fotografii, zapewniając bardzo atrakcyjne odbitki. Drobnym minusem jest współpraca drukarki z aplikacją w zakresie drukowania zdjęć. EPSON Smart Panel teoretycznie pozwala na łatwe wykadrowanie odbitek. Pomimo tego, podczas testów finalny wydruk był zawsze przesunięty nieco w lewą stronę względem wizualizacji. Błąd jest na tyle powtarzalny, że łatwo opanować ustawienia, które mimo wszystko zapewnią nam oczekiwany efekt.

EPSON EcoTank L3251

Testowane urządzenie pracuje z wykorzystaniem głowicy Micro Piezo. Jest to rozwiązanie oparte o technologię wydruku, niewymagającą ciepła. Dzięki temu żaden podzespoół sprzętu nie musi być nagrzewany nagrzewaniu, co pozwala uniknąć przerw w pracy. To ogromna przewaga względem tanich konstrukcji laserowych. Technologia piezoelektryczna słynie również z niskiego poboru mocy - nawet o 83% niższego niż w przypadku konwencjonalnych technik wydruku. Rozwiązanie to doskonale wpisuje się w koncepcję świadomej troski o środowisko naturalne.

EPSON EcoTank L3251 - tył drukarki

EPSON EcoTank L3251 - Podsumowując

Testowany przez nas EcoTank L3251 to atrakcyjne rozwinięcie, bardzo udanej koncepcji EPSON'a na drukarki atramentowe. Użytkownik otrzymuje dopracowane urządzenie wykorzystujące ekonomiczny system materiałów eksploatacyjnych. Głowica Micro Piezo pozwala drukować znaczne ilości dokumentów bez konieczności dokonywania przerw i bez utraty jakości. Nowość w ofercie przynosi znaczną redukcję gabarytów samego urządzenia, atrakcyjną cenę oraz nowoczesną aplikację na urządzenia mobilne. Jest to dobra oferta dla użytkowników domowych potrzebujących wydajnej drukarki w kompaktowym wydaniu. EcoTank L3251 zadowoli uczniów, studentów, osoby pracujące zdalnie i freelancerów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykorzystać tą konstrukcję w małym biznesie. Do ideału zabrakło jedynie kasety na papier, która znacznie poprawiłaby estetykę i ergonomię drukarki przygotowanej do pracy.

Na koniec mała ciekawostka - ambasadorem Epson EcoTank został ośmiokrotny medalista olimpijski - Usain Bolt.