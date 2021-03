EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming - recenzja karty graficznej

Karta graficzna GeForce RTX 3060 jest jednym z najbardziej "gorących" podzespołów bieżącego roku. Oto, jak prezentuje się w testach praktycznych - zobacz, czy warto ją kupić!

Cena referencyjna karty GeForce RTX 3060 to 1599 złotych, ale warianty różnych producentów znacznie podnoszą ten koszt. EVGA GeForce RTX 3060 XC Black Gaming to wydatekj ok. 2100 złotych. A czy warto tyle wydać?

GeForce RTX 3060 specyfikacja, funkcje

Warto przypomnieć, że Nvidia wprowadziła najpierw na rynek GeForce RTX 3060 Ti, a dopiero potem RTX 3060. Edycja Ti doskonale nadaje się do grania w 1440p, podczas gdy RTX 3060 obiecuje doskonałą jakość zabawy w 1080p oraz w większości przypadków również w 1440p. Obie karty różnią się procesorami graficznymi. W RTX 3060 jest to GA106, zaś RTX 3060 Ti - GA104. Tak więc pomimo nazwy sugerującej dwa warianty tego samego, mamy do czynienia z dwoma modeli istotnie różniącymi się swoim "sercem".

A oto porównanie - specyfikacja techniczna GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti.

Tutaj porównanie z poprzednią generacją, czyli RTX 2060 Founders Edition.

Jak można zauważyć, GeForce RTX 3060 ma nieco większe taktowanie zegarów od Ti. Ma to znaczenie podczas sesji gamingowych, gdy procesor musi obsłużyć dużą liczbę elementów. Ale równocześnie RTX 3060 wyposażono w znacznie mniej rdzeni CUDA, co może decydować o gorszym wykorzystaniu w grach, niż 3060 Ti.

Najciekawszą częścią konstrukcji RTX 3060 jest pamięć. Procesor został połączony z 12GB GDDR6 VRAM, czyli ma jej więcej, niż RTX 3060 Ti oraz RTX 3070 - obie te karty mają po 8GB - a także RTX 3080 ze swoim 10 GB. Wprowadzenie 12 GB pamięci ma umożliwić osiągnięcie wysokiej liczby fps podczas gry w jakości 1440p. Przy takiej zabawie 8 GB to minimum, a im więcej - tym lepiej. Ponadto w karcie zastosowano Resizable BAR, czyli technologię optymalizującą dostęp do pamięci przez procesor maszyny. Jest to odpowiedź Nvidia na technologię - AMD Smart Access Memory (czyli SAM), którą znajdziemy m.in. w RX 6900 XT. Resizable BAR może podnieść wydajność w grach nawet o 10%.

Jednak do pełnego wykorzystania Resizable BAR potrzebna jest właściwa płyta główna oraz procesor - kompatybilne widzisz powyżej. Jeśli chodzi o płyty główne, są to modele X570/B550 ze zaktualizowanym BIOS-em. W przypadku producentów płyt głównych warto śledzić informacje o dodawaniu wsparcia dla Resizable BAR - o czym piszemy we wiadomościach na PC World.

Warto mieć na uwadze fakt, że Nvidia zablokowała w kartach RTX 3060 możliwość kopania Etherum, mamy tu pełne wsparcie dla ray tracingu oraz rdzenie Tensor, a także technologie Nvidii: Shadowplay, DLSS, Nvidia Broadcast, Nvidia Reflex, G-Sync, itp.