EaseUS Todo Backup Free będzie dobrym wyborem jeżeli zamierzasz kopiować dane na większy dysk.

Cena: darmowy

Chociaż jest to przede wszystkim oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, Todo Backup Free zawiera również funkcję klonowania dysku. Biorąc pod uwagę fakt, że to bezpłatne oprogramowanie, można obawiać się o jego skuteczność i funkcjonalność, ale tak naprawdę Todo Backup Free działa znakomicie.

Źródło: techadvisor

EaseUS obsługuje systemy Windows od XP do Windows 10, start UEFI, sprzętową macierz RAID oraz wszystkie typy dysków twardych i dysków SSD, a to wszystko zupełnie za darmo.

Jest jednak jedno dosyć istotne ograniczenie: program nie sklonuje automatycznie większego dysku na mniejszy. Jest to cecha, którą znajdziesz w Partition Master Pro kosztujący 29.99 funtów/39.99 dolarów. Co ciekawe własny samouczek ze strony EaseUSa sugeruje, że jest to możliwe w darmowej wersji Partition Master, ale w rzeczywistości w programie nie znajdziesz takiej możliwości.