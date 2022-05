Ekran OLED i GeForce RTX 3050 w ultrabooku - test ASUS Vivobook PRO 14X OLED

Vivobook PRO 14X to kolejny ultrabook od ASUS-a wyposażony w ekran OLED. Dodatkowo, sprzęt ten posiada dedykowaną kartę graficzną od NVIDIA GeForce RTX 3050. Testujemy, jak urządzenie sprawdza się w praktyce oraz odpowiadamy na pytanie, czy na ultrabooku można zagrać w najnowsze gry.

Stworzenie idealnego laptopa, który będzie nadawał się to projektowania i realizowania grafiki 2D i 3D oraz edycji filmów, nie jest łatwym zadaniem. Taki model musi charakteryzować się wysoką wydajnością (zarówno procesora, jak i układu graficznego) oraz przede wszystkim bardzo dobrym prekalibrowanym wyświetlaczem. Bardzo ważnym aspektem jest także mobilność sprzętu. Nikt nie chce być “przywiązany” do biurka, czy dźwigać na spotkania z klientami czterokilogramowego laptopa. Z tego względu dużą popularnością w rozwiązaniach dla biznesu cieszą się ultrabooki, m.in. należące do platformy EVO od Intela. Rozwinięciem koncepcji wydajnego i mobilnego sprzętu jest rozwiązanie NVIDII o nazwie STUDIO.

Po raz kolejny sięgamy po sprzęt od ASUS-a wyposażony w ekran OLED. Testowany przez nas Vivobook PRO 14X posiada procesor i7 11. generacji oraz mobilny RTX 3050. Czy dołożenie dedykowanego układu graficznego zapewnia przewagę nad innymi ultrabookami dostępnymi na rynku? Czy na tak mobilnym sprzęcie można zagrać w gry? Postanowiliśmy to sprawdzić.

ASUS Vivobook PRO 14X OLED - budowa

Laptopa otrzymujemy w szaro-brązowym, kartonowym opakowaniu z wyraźnym napisem “WOW THE WORLD”. Wewnątrz, poza samym laptopem, znajdziemy zestaw instrukcji, dodatkowe naklejki oraz 120 W zasilacz. Tutaj ASUS zdecydował się na zastosowanie bardziej standardowej, okrągłej wtyczki o średnicy ok. 4 mm. Szkoda, że producent nie dodał ładowarki z końcówką USB typu-C, zwłaszcza, że laptop obsługuje taką formę zasilania.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Urządzenie prezentuje się niezwykle stylowo i nowocześnie. Korpus w całości wykonany został ze stopu aluminium. Z dostępnych dwóch wariantów kolorystycznych do testów otrzymaliśmy srebrny (Cool Silver). Te osoby, którym przeszkadza jasna obudowa, powinny zainteresować się szarą wersją (Comet Grey).

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Na pokrywie matrycy jedynym wystającym elementem jest logo serii ASUS Vivobook, umieszczone po prawej stronie. Sama klapa jest matowa, z niewyczuwalną w dotyku fakturą anodyzowanego aluminium. Z podobnym wykończeniem miesiliśmy do czynienia w ostatnio testowym Zenbooku 14X. Spasowanie obudowy jest doskonałe. Całość jest sztywna, nic się nie ugina się pod naciskiem czy przy otwieraniu. Cała konstrukcja to bardzo kompaktowe rozwiązanie. Wymiary urządzenia wynoszą 317 x 219 x 17,9 mm, a jego waga to zaledwie 1,45 kg.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Po lewej stronie umieszczono dwa porty USB 2.0 oraz dwie diody LED, informujące nas o stanie zasilania oraz ładowania laptopa. Po prawej stronie znajdziemy gniazdo słuchawkowe, dwa porty USB 3.1 (Typ-A i Typ-C), wyjście wideo HDMI oraz czytnik kart microSD i złącze zasilania.

Ramki ekranu są cienkie i wąskie. Kamerka internetowa została umieszczona w centralnym punkcie nad panelem i posiada przesuwną osłonę. Na górze znajdują się także dwa mikrofony.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Zastosowany ekran jest dziełem sztuki. Po raz kolejny mamy do czynienia z panelem OLED produkcji Samsunga o rozdzielczości 2880 x 1800 i 90 Hz odświeżaniu. W przeciwieństwie jednak do testowanego ostatnio Zenbooka, nie posiada on opcji sterowania dotykiem. Laptopy ASUS OLED zapewniają oszałamiająco szczegółowe i realistyczne odwzorowanie kolorów, w tym 100% zgodność z paletą barw DCI-P3 i 133% sRGB. Posiadają również certyfikat DisplayHDR 600 True Black.

Oznacza to, że wszystkie barwy wyglądają na bardziej nasycone niż na konwencjonalnych wyświetlaczach z podświetleniem LED. Ekran idealnie sprawdza się zarówno podczas wyświetlania treści multimedialnych, jak i w profesjonalnej obróbce materiałów foto i wideo.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Niestety, ekran Vivobooka posiada błyszczącą powierzchnię, przez co korzystanie z urządzenia w słoneczne dni może być utrudnione. Według producenta maksymalna jasność zastosowanego panelu to 600 nitów. Z racji tego, że mamy do czynienia z matrycą OLED, mówimy o perfekcyjnej czerni, wysokim kontraście oraz bardzo szybkiej reakcji matrycy. Ta wynosi zaledwie 0,2 ms.

Palmrest, wykonany w całości z aluminium, jest delikatnie zagłębiony, dzięki czemu klawiatura nie styka się z ekranem po zamknięciu laptopa. Pomimo tego, że mamy do czynienia z kompaktowym laptopem 14”, klawisze są duże, wygodne i posiadają lekkie wyprofilowanie. Skok jest niewielki, tylko 1,4 mm. Klawiatura wyposażona została w białe podświetlenie z trzema poziomami jasności. Warto też docenić lekko futurystyczną, ale nadającą klimat retro kolorystykę klawiszy. Te w większości zostały wykonane w dwóch odcieniach szarości. Tylko przycisk ESC jest pomarańczowy.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Laptop został wyposażony w duży touchpad o wymiarach 130 x 75 mm, który może pochwalić się wysoką dokładnością czujnika. Posiada on również funkcję ASUS DialPad, która idealnie pasuje do docelowych odbiorców laptopa. Według producenta DialPad to wirtualny interfejs zintegrowany z touchpadem, który daje pełną kontrolę nad ustawieniami w kompatybilnym oprogramowaniu, m.in Adobe. Domyślnie pozwala również sterować głośnością czy jasnością ekranu.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

ASUS Vivobook 14X OLED - wnętrze

By zajrzeć do środka, zmuszeni jesteśmy zdemontować dolną pokrywę. Nie jest to trudne zadanie i wymaga jednie odkręcenia kilku śrub z gniazdem Torx. Pamiętajcie jednak, że taki zabieg może skutkować utratą gwarancji. Opcje rozbudowy są podobne jak w testowanym niedawno Zenbooku i zostały ograniczone do możliwości wymiany dysku SSD NVMe czy karty sieciowej Wi-Fi. Wszystkie pozostałe elementy, w tym pamięć RAM DDR4, zostały przylutowane na stałe do płyty głównej.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Do testów otrzymaliśmy model Vivobooka wyposażony w procesor Intel Core i7-11370H. Dzięki obsłudze technologii Hyper-Threading ten czterordzeniowy układ może obsługiwać do 8 wątków wykonawczych. Jak wszystkie mobilne jednostki 11. generacji został wyprodukowany w procesie litograficznym 10 nm. Bazowe taktowanie procesora to 3,30 GHz, a maksymalne taktowanie w trybie Turbo Boost to 4,80 GHz. TDP procesora Intel Core i7-11370H według specyfikacji Intela może wynosić maksymalnie 35 W. Biorąc pod uwagę wydajny system chłodzenia, ASUS postanowił podnieść ten limit do 45 W. Dzięki temu zabiegowi zegary turbo są utrzymywane znacznie dłużej, byśmy mogli cieszyć się jeszcze wyższą wydajnością.

Dużą zaletą Vivobooka PRO 14X ma być dedykowany układ graficzny GeForce RTX 3050 przeznaczony dla laptopów. Bazuje on na architekturze Ampere. Dzięki temu po raz pierwszy w tańszych laptopach otrzymaliśmy wsparcie dla akceleracji sprzętowej Ray Tracingu w czasie rzeczywistym, a także DLSS.

NVIDIA GeForce RTX 3050 bazuje na procesorze graficznym GA107 i została wykonana w litografii 8 nm w zakładach Samsunga. Rdzeń zawiera 2048 procesorów strumieniowych CUDA. Posiada również 64 rdzeni Tensor i 16 rdzeni RT. RTX 3050 dysponuje 4 GB pamięci wideo, która komunikuje się z rdzeniem za pomocą magistrali 128-bitowej. Według NVIDII częstotliwość taktowania GPU może wynosić od 713 do 1740 MH. Tak spory rozrzut wynika z możliwości konfiguracji TDP przez producentów laptopów i mieści się w zakresie od 35 do 80 W. ASUS w Vivobooku PRO 14X postanowił zastosować wariant bardziej energooszczędny - 40 W.

Mimo że procesor Core i7-11370H posiada obsługę PCIe 4.0, w Vivobooku został zainstalowany dysk korzystający ze starszej wersji tego interfejsu. Nasza testowa konfiguracja została wyposażona w 1 TB nośnik NVMe produkcji Hynixa. Model BC711 może pochwalić się prędkościami 3500 MB/s w odczycie i 3000 MB/s w zapisie.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

ASUS Vivobook 14X OLED - specyfikacja

Procesor: Intel Core i7-11370H (10 nm, 4 rdzenie/8 wątków, 3,3/4,8 GHz, 45 W) Pamięć RAM: 16 GB DDR4-3200 (lutowane) Dysk SSD M,2 PCIe: 1 TB SSD NVMe, Hynix BC711 PCIe 3,0 x4 Typ ekranu: Błyszczący, OLED Przekątna ekranu: 14" Rozdzielczość ekranu: 2880×1800 90 Hz Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 40 W Dźwięk: Głośniki stereo Łączność: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT 5,2 Złącza: 1 x USB 3,2 Gen 1 Typ-A

2 x USB 2,0 Typ-A

1 x Thunderbolt 4 z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania

1 x HDMI 1,4

1 x gniazdo audio mini-jack 3,5 mm typu Combo

Czytnik kart micro SD

1 x wejście zasilania DC Typ baterii: Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 63 Wh Dodatkowe informacje: podświetlana klawiatura Wysokość: 1,79 mm Szerokość: 317,4 mm Głębokość: 228 ,5mm Waga: 1,45 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Żywotność baterii

Podobnie jak w Zenbooku, laptop Vivobook PRO 14X OLED został wyposażony w trzykomorową baterię o pojemności 63 Wh. Nasze testy, w których sprawdzamy średni czas oglądania treści multimedialnych pochodzących z Internetu, przeprowadzamy na następujących ustawieniach dla każdego testowanego przez nas sprzętu:

połączenie Wi-Fi

poziom jasności ustawiony na 50%

poziom głośności ustawiony na 50%

Test jest powtarzany trzykrotnie - za każdym razem laptop ponownie zostaje naładowany do 100%.

Jak łatwo się domyślić, wyposażenie ultrabooka w dedykowaną kartę graficzną oraz mocniejszy procesor odbiło się na długości czasu pracy na baterii. Ten dalej jest zadowalający, bo uzyskany rezultat to ponad 4 godziny (252 minuty). Przypominany, że w testach korzystamy z dość jasnego materiału wideo, który nie sprzyja panelom OLED.

Procedura testowa i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie i wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze testowej, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów.

Testowany Vivobook zapewnia najwyższą wydajność, gdy porównany go z innymi przetestowanymi przez nas ostatnio ultrabookami. Jak widać, decyzja inżynierów ASUS-a o podniesieniu limitu mocy przyniosła oczekiwane rezultaty. Niestety - dalej czterordzeniowe układy Intela nie mogą konkurować z procesorami przeznaczonymi do większych laptopów. Szkoda też, że nie w każdym programie jesteśmy w stanie wykorzystać moc GeForce RTX 3050 i jego rdzeni CUDA czy Tensor. Na przykładzie Blendera widać, że nawet posiadający mocno ograniczą moc dedykowany układ graficzny zapewnia ponad 10-krotnie wyższą wydajność od procesora. Podobnego wzrostu wydajności możemy spodziewać się w programach z pakietu Adobe.

Postanowiliśmy również sprawdzić, jak Vivobook PRO 14X OLED zachowa się, po uruchomieniu na nim gry. Należy jednak pamiętać, że sprzęt ten nie jest pozycjonowany jako laptop gamingowy, a więc nie powinniśmy go tak traktować.

O dziwo - wydajność w grach stoi na zadowalającym poziomie. Już w samych testach 3DMark możemy zaobserwować, że układ GeForce RTX 3050 osiąga prawie dwukrotnie wyższą wydajność niż zintegrowane jednostki Intela. Vivobook PRO 14X nie tylko zapewnia wysoką ilość klatek w mniej wymagających, starszych produkcjach takich jak Counter Strike, Far Cry 5 i World of Tanks. Często w rozdzielczości 1920 x 1200 można cieszyć się płynną rozgrywką nawet w nowszych grach. Wystarczy obniżyć poziom detali czy skorzystać z opcji DLSS. Pomimo niższych niż zwykle ustawień, za sprawą wysokiego kontrastu i żywych kolorów na ekranie OLED, gra dalej zachwycała nas swoim wyglądem.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, są temperatury. Przez większość czasu, gdy nie obciążamy laptopa ASUS-a aplikacjami pokroju Handbrake czy grami, chłodzenie pracuje w trybie pasywnym, przez co osiąga on ok. 50°C. Nie zauważyliśmy również zbytniego przegrzewania się obudowy laptopa. Ta pozostaje chłodna w dotyku poza obszarami, gdzie zostały umieszczone szczeliny wentylacyjne.

Maksymalna temperatura, jaką odnotowaliśmy podczas testów, to 94 °C na procesorze, co pozwoliło uniknąć throttlingu. Układ graficzny NVIDIA RTX 3050 pozostaje bardzo chłodny i maksymalnie osiągał 70°C podczas gry czy testów wykonanych w programie Blender.

Podsumowanie

ASUS Vivobook PRO 14X dzięki wbudowanej dedykowanej karcie graficznej okazał się bardzo ciekawym modelem ultraboka. Jest to wręcz idealna platforma dla twórców, którzy poza wydajnością cenią również mobilność sprzętu. Fotografowie i montażyści wideo docenią wyświetlacz OLED, a modelarze 3D i twórcy gier pokochają soczystą wydajność urządzenia.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Karta graficzna, oprócz wspomagania wideo czy renderowania, powoli także na uruchomienie gier. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, żeby po ciężkim dniu pracy oddać się ulubionej rozrywce. Obojętnie, czy wolicie obejrzeć film, odcinek serialu, czy rozegrać rundę w ulubionym tytule, ekran OLED sprosta każdemu zadaniu.Dodajmy do tego dobrą klawiaturę, niezapomniany i ciekawy design, doskonałą jakość wykonania czy dobór materiałów - otrzymujemy, prawie idealnego ultrabooka (gdyby nie błyszcząca matryca). Musimy przyznać, że ciężko nam przyszło rozstać się z nim po testach.