Ekspres KRUPS Intuition Preference Plus - test i recenzja

Zastanawiasz się nad zakupem dobrego ekspresu, który posłuży długie lata? Sprawdź KRUPS Intuition Preference Plus.

Jest rano, kończy się lato, za oknem pada deszcz - może kawkę na poprawę humoru? Albo inaczej. Sierpień, weekend, świeci słońce - może herbatki? Jeszcze inaczej. Zaprosiłeś znajomych - może poczęstujesz dobrym napojem? Jest tyle powodów, by zaparzyć kawę i drugie tyle, by zaparzyć herbatę! Mówią, że większość Polaków nie wyobraża sobie dnia bez gorącego napoju. Jeśli jesteś wsród nich, sprawdź - może ekspres KRUPS Intuition Preference Plus to idealny wybór dla Ciebie!

Specyfikacja techniczna

Typ ekspresu: automatyczny Ciśnienie: 15 bar Moc: 1 450 W Kawa: ziarnista Wbudowany młynek: tak (szwajcarski, stalowy, stożkowy) Komunikacja: dotykowy wyświetlacz SMART SCREEN i system podświetleń System mleczny: One-Touch-Cappuccino Funkcje: automatyczne wyłączanie, automatyczne czyszczenie i płukanie, spienianie mleka, regulacja stopnia zmielenia kawy, dwie kawy mleczne za jednym dotknięciem, personalizacja napojów, możliwość zapisania ulubionych napojów Liczba napojów: 15 Liczba profili: 2 (w każdym możliwość zapisania po 7 ulubionych napojów) Karafka na mleko: tak Wyjmowany zbiornik na wodę: tak Wyjmowana tacka ociekowa: tak Rodzaje regulacji: moc kawy, stopień zmielenia kawy, ilość kawy Wymiary: 240x400x360

Zawartość zestawu

W opakowaniu dostaniemy:

ekspres

wężyk i rurkę do mleka

pojemnik na mleko

szczoteczkę do czyszczenia wężyka

instrukcję użytkowania i zalecenia bezpieczeństwa

etui na instrukcje

kartę gwarancyjną

tester twardości wody

saszetka z proszkiem do odkamieniania

2 tabletki czyszczące

filtr

Dodatkowo możemy dokupić akcesoria:

odkamieniacz w proszku

wkład Claris Aqua Filter system

listek 10 tabletek czyszczących

Akcesoria lub części zamienne można dokupić w oficjalnym sklepie Krups - przejdź do strony.

Zobacz również:

Wygląd i jakość wykonania

Model Plus, jak i wszystkie ekspresy z serii KRUPS Intuition Preference, na początku może wydawać się dość masywny - jego wymiary to 24cm x 40cm x 36cm, ale już po jego złożeniu wszystko się zmienia. Urządzenie wygląda bardzo reprezentatywnie, elegancko i gustownie, a dzięki temu cała kuchnia wygląda inaczej - bardziej wystawnie. Posiadanie takiego ekspresu da do zrozumienia gościom, że gospodarz ma dobry gust, przykłada uwagę do detali, zależy mu na wysokiej jakości nie tyko urządzeń kuchennych, ale też spożywanych napojów.

Ekspres został wykonany z grubego tworzywa sztucznego z dodatkiem metalowych detali, dzięki czemu urządzenie posłuży długie lata. Ekran dotykowy posiada dodatkową folię ochronną, a jego umiejscowienie eliminiuje możliwość pojawienia się zadrapań spowodowanych użytkowaniem. Wyjmowane pojemniki, które zazwyczaj są szczególnie narażone na uszkodzenia również są porządnie wykonane. Producent zadbał o to, by można było łatwo je wyjąć i włożyć z powrotem bez wielkiego wysiłku.

Wylewka kawy jest ruchoma i, co ważne, porusza się bardzo płynnie i wygodnie. Nie poczujesz oporu w środku mechanizmu i nie usłyszysz dziwnych dźwięków, a ustawić można go na dowolnej wysokości - w zależności od szklanki (nawet do 14 cm). Gumowy wężyk do mleka nie ma szans się porwać lub uszkodzić, tak samo jak metalowa rurka, którą wkłada się bezpośrednio do mleka.

W zestawie również dostaniemy karafkę na mleko. Na pierwszy rzut oka wydawało mi sie, że jest cała szklana, pomyślałam wtedy "oby to nie była prawda" i na szczęście nie była. Karafka jest wykonana z twardego plastiku, nie gnie się i ma bardzo ładny wzór, zakrętka na górze jest dość gruba i ciężka, dzięki czemu mleko się nie rozleje. Na górze karafki zobaczymy pięknie wykonane logo producenta. Karafka w zestawie również sprawia, że ekspres wygląda drogo i stylowo.

Konfiguracja

Przy włączaniu możemy sami skonfigurować i spersonalizować ekspres. W ustawieniach wprowadzimy takie dane jak język, czas lokalny, stworzymy swój profil, wybierzemy kolor menu, sposób wyświetlania, jasność ekranu, a nawet zaprogramujemy czas, kiedy urządzenie zacznie samo robić kawę czy herbatę.

W zestawie dostaniemy również tester twardości wody. Po wykonaniu testu możemy wprowadzić dane do ekspresu, co pozwoli prawidłowo ustawić urządzenie. Nieodpowiednie ustawienie twardości wody może zwiększyć ryzyko awarii ekspresu.

Intuicyjność i wygoda

Nie na darmo w nazwie pojawiło się słowo Intuition! Korzystanie z urządzenia jest naprawdę bardzo wygodne i intuicyjne. Jak pisze producent, z dotykowym wyświetlaczem SMART SCREEN, który w obsłudze przypomina ekran smartfona, z łatwością spersonalizujesz każdy etap przygotowania kawy - jej moc oraz wielkość - i jest to prawda. Nie trzeba szukać i zapamiętywać, co oznaczają oddzielne przyciski. Ekspres sam "wypyta" Cię o wszystko, co potrzebuje wiedzieć, by zaparzyć wybrany napój. Ponadto oprócz możliwości wyboru spośród 15 napojów, możesz też spersonalizować każdy z nich - wybrać ilość i moc kawy (3 stopnie).

Z funkcjami automatycznego płukania, czyszczenia i przypominania o odkamienianiu możesz zapomnieć o tych czynnościach - ekspres sam będzie o tym pamiętał i kiedy przyjdzie czas, zapyta Cię, czy może uruchomić te funkcje. Opcja automatycznego włączania i wyłączania uprości życie jeszcze bardziej - wystarczy, że podczas konfiguracji ustawisz kiedy chcesz mieć gotowy napój, a ekspres zrobi wszystko sam i się wyłączy. Czy to nie jest urządzenie marzeń?

Jest, ale bez wad nie ma zalet. Wadą, do której mogę się przyczepić jest to, że nie wszystkie ziarna pasują do ekspresu - używanie kawy smakowej w ziarnach (mają w składzie olej) może doprowadzić do awarii ekspresu. Oprócz tego większość z nas jest przyzwyczajona do oznaczenia limitu wody na zbiornikach tego typu, czego, niestety, nie znalazłam w tym modelu. Jak w takim razie dowiedziałam się, ile wody mogę maksymalnie wlać? Wystarczyło, że jeden raz napełniłam cały zbiornik, a ekspres pokazał komunikat, że wody jest za dużo.

Funkcje i napoje

Najbardziej atrakcyjną funkcją w tym ekspresie jest możliwość zaparzenia dwóch kaw jednocześnie - zarówno mlecznych jak i czarnych. Wystarczy dodać na wyświetlaczu ikonkę drugiej filiżanki. Dodatkowo możemy ustawić dokładną godzinę, kiedy napoje mają być gotowe. Bardzo łatwo jest do tego się przyzwyczaić, a po kilku dniach pomyslisz, że jest to najlepsza inwestycja w życiu, ponieważ nie tyko oszczędza Twój czas, ale też poprawia humor napojem jak z kawiarni.

Możliwość założenia dwóch profili również jest funkcją, która wyróżnia ten model posród innych. Z tym ekspresem stworzysz listę swoich ulubionych napojów i będziesz mieć do nich łatwy i szybki dostęp - nie trzeba za każdym razem wybierać mocy i ilości kawy, ponieważ urządzenie zapamięta te szczegóły.

Warto też powiedzieć kilka słów o wbudowanym młynku do kawy. Pozwala on na regulację stopnia zmielenia ziaren, dzieki czemu można wybrać intensywność smaku kawy. Do wyboru mamy 5 stopni, a im drobniej będą zmielone ziarna, tym silniejszy będzie aromat kawy. Do tego urządzenie jest wyposażone w czujnik ostrzegający o niskim poziomie napełnienia pojemnika. Jeśli ziarna się skończą, zobaczysz kominukat na wyświetlaczu, a wskaźnik zacznie świecić na czerwono.

Co do napojów, jak już pisałam, jest ich do wyboru aż 15. Można się zdziwić - 15? Tak dużo? Jakie to są napoje? Otóż, możemy je podzielić na trzy grupy - napoje kawowe, mleczne i inne.

Napoje kawowe: Ristretto, Espresso, Lungo, Long Coffee, Doppio, Americano

Ristretto, Espresso, Lungo, Long Coffee, Doppio, Americano Napoje mleczne: Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, Spienione mleko, Flat White, Espresso Macchiato

Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, Spienione mleko, Flat White, Espresso Macchiato Inne: Gorąca woda na czarną herbatę, zieloną herbatę i herbaty ziołowe

Jeśli z jakiegoś powodu nie bedziesz mógł przygotować napoju, zawsze możesz wejść do zakładki samouczek "Jak przyrządzać napoje?" w menu ustawień, gdzie znajdziesz dokładne instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.

Podsumowanie

Wygląda na to, że producent pomyślał o wszystkich ewentualnościach, które mogą się pojawić podczas użytkowania, a żaden Twój ruch nie będzie niespodzianką dla ekspresu KRUPS Intuition Preference Plus. Ten model jest idealnym wyborem dla tych, którzy zawsze się spieszą lub "nie umieją w technologie" - z nim zaoszczędzisz czas, zadbasz o swój komfort oraz jakość życia - i to wszystko z pięknym aromatem zaparzonej kawy.

Zwróć uwagę na to, że ekspres nie powiększy rachunku za energię elektryczną! Ten model pobiera nawet mniej energii niż czajnik elektryczny, a przygotowanie napojów jest znacznie szybsze. Jeśli lubisz napoje mleczne, nie trzeba będzie długo stać ze spieniaczem mleka lub ponosić porażki w robieniu kawy z warstwami - ekspres zrobi to za Ciebie w kilka minut.

Po przeczytaniu całego opisu możesz mieć wrażenie, że ekspres KRUPS Intuition Preference kosztuje fortunę, ale na szczęscie nie jest to najdroższa z możliwych opcji. Cena na oficjalnej stronie Krups Store to 3 999 zł - przejdź do strony.