Electrolux EAP450 - oczyszczacz powietrza, który chroni przed smogiem oraz innymi szkodliwymi pyłami, a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Sprawdź, czy warto wyposażyć się w to urządzenie.

Electrolux EAP450 to oczyszczacz powietrza idealny do powierzchni do 103 m2. Maksymalny przepływ powietrza, który może osiągnąć to 494 m3/h (CADR). Został wyposażony w innowacyjny system Pure Source zapewniający 5-stopniową filtrację powietrza. Posiada antybakteryjny filtr wstępny, który pochłania kurz, sierść i inne większe cząsteczki, zmywalny filtr HEPA 13 - eliminuje głównie pył zawieszony, pyłki roślinne i kurz oraz filtr węglowy, który pochłania nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu domownicy mogą oddychać do 99,97% czystszym powietrzem. Do tego wykorzystuje technologię jonizującą PlasmaWave, która chroni przed wirusami, bakteriami i chemicznymi oparami - bez wytwarzania szkodliwego ozonu. Oczyszczacz chroni także przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami PM10 i PM 2,5. Należy pamiętać o wymianie i czyszczeniu wszystkich filtrów. O wymianie filtra informują wskaźnik zużycia filtra i czujnik jakości powietrza umieszczone na panelu sterowania.

Oczyszczacz powietrza Electrolux EAP450 może pracować w trzech trybach prędkości: Quiet, Med oraz High/Turbo. Dostępna jest również funkcja Air Quality Sensor, która automatycznie nadzoruje poziom jakości powietrza oraz dostosowuje prędkość obrotów wentylatora. Wskaźnik Light Sensor przyciemnia światła panelu sterowania i ustawia prędkość obrotów wentylatora na cichą pracę, gdy w pomieszczeniu jest ciemno (funkcja jest aktywna tylko w trybie Auto). Obecny jest również czujnik światła, który reguluje ustawienia oczyszczacza powietrza zależnie od natężenia światła w pomieszczeniu i automatycznie uruchamia tryb nocny. Zasięg głośności podczas działania waha się pomiędzy 27dB a 60dB.

Zdalne sterowanie możliwe jest dzięki pilotowi.