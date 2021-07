Electrolux EXP34U338CW to klimatyzator przenośny, mający zapewniać szybkie i wydajne schładzanie. Jakie cechy sprawiają, że można rozważać jego zakup?

Electrolux EXP34U338CW to klimatyzator przenośny przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 50 m. kw. Ma zapewniać wydajne chłodzenie, a zarazem optymalnie wykorzystać energię i przy okazji... zadbać o środowisko naturalne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim ekologicznego gazu propan R290. Może pracować w trzech różnych trybach: auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja. Przy każdym z nich dostępne są trzy opcje prędkości nawiewu: wysoka, średnia i niska lub też można zdać się na automatyczną regulacje przez samo urządzenie.

Wygodne wprowadzenie ustawień jest możliwe dzięki panelowi sterującemu z wyświetlaczem LED i czytelnymi przyciskami. Zaletą jest pilot, dzięki któremu można sterować klimatyzatorem zdalnie. A dzięki wbudowanemu timerowi można zaprogramować klimatyzator na określony czas działania. Ponadto mamy tu tryb pracy nocnej, podczas którego klimatyzator działa ciszej. W zależności od wybranego trybu, klimatyzator Electrolux umożliwia przepływ powietrza wynoszący: 386/327/305 m3/h. Warto dodać, że na czystość powietrza wpływa również znajdujący się w urządzeniu filtr przeciwkurzowy.

Zobacz również:

Podsumowując: Electrolux EXP34U338CW to solidny klimatyzator, który sprawdzi się w domu, biurze czy innym miejscu. Warto rozważyć jego zakup.