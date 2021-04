Electrolux PerfectCare 900 - test pralki na miarę XXI wieku

Zacznę od banalnego stwierdzenia, że prać potrzebuje każdy. Jak jednak to robić, aby mieć absolutną pewność czystych, pachnących ubrań bez śladów zagnieceń? Odpowiedzią może być nowoczesna pralka PerfectCare 900 firmy Electrolux.

Ze względu na maksymalny wsad 9 kg, pralka Electrolux PerfectCare 900 - EW9F149SP to model przeznaczony raczej dla rodzin niż dla osób samotnych lub par - chyba, że ktoś zbiera stertę ubrań, aby je potem hurtowo przeprać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapełniać bęben w połowie lub nawet 1/3 - jest nawet specjalny program na 3 kg - jednak większą pojemność docenią właśnie te osoby, którym codziennie pranie rośnie w oczach. Ze swojego doświadczenia wiem, że zjawisko takie występuje, jeśli posiada się dzieci.

Specyfikacja pralki Electrolux PerfectCare 900 - EW9F149SP prezentuje się następująco:

Instalacja: wolnostojąca Maks. pojemność prania: 9 kg Klasa wydajności wirowania dla programu Eco 40-60: B Czas trwania cyklu Eco 40-60, załadunek znamionowy: 3:40 h Czas trwania cyklu prania Eco 40-60, 1/2 załadunku: 2:45 h Poziom hałasu: 72 dB Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min Urządzenie zabezpieczające przed zalaniem z czujnikiem Aqua Control Typ silnika: inwerter Permanent Magnet Wyświetlacz: LED Liczba programów: 14

Electrolux PerfectCare 900 - montaż i pierwsze uruchomienie

Kurier dostarczył praclę w styropianowym, owiniętym folią opakowaniu. W bębnie umieszczono wszystkie niezbędne akcesoria do ustawienia i podpięcia pralki do wody, a na górze zamieszczono instrukcję rozpakowywania i samego montażu. Dzięki temu dowiedziałem się, że najpierw muszę zdjąć boczne osłony, ale nie mogę jeszcze zestawić pralki na podłogę. Najpierw należy ją położyć na plecach, aby można było przyczepić załączone gumowe podkładki - dłuższe z przodu i frontu, krótsze - po bokach.

Powiem szczerze - na rysunku wygląda to na prostą czynność, ale w praktyce wymaga nieco wysiłku. Na podkładkach znajduje się warstwa ochronna, kryjąca część samoprzylepną. Trzeba ją odkleić, a następnie precyzyjnie założyć podkładkę (uwaga! ciężko potem oderwać ją w celu korekty położenia). W tylnej części pralki przerwy w podkładce nie są dokładnie takie same jak wypusty w obudowie. Aby je przykleić, musiałem mocno się nagimnastykować. A gdy już odpowiednio założymy wszystkie podkładki, można postawić pralkę na podłodze i sprawdzić, czy nie stoi krzywo. W takim wypadku da się przeprowadzić korektę położenia - wszystkie cztery nóżki EW9F149SP są regulowane.

Kolejny krok to odkręcenie trzech blokad transportowych, które znajdują się na tylnej ścianie pralki - potrzebny jest do tego własny klucz - a następnie wyjęcie plastikowych elementów dystansowych i włożenie w ich miejsce specjalnych zatyczek.

Teraz możemy ustawić pralkę Electrolux na miejscu przeznaczenia - upewniwszy się, że kabel zasilania dochodzi do gniazdka, wąż dopływowy sięga kranika z wodą, a odpływowy (spustowy) - wybranego miejsca (może być to syfon umywalki, sama umywalka, sedes lub rura kanalizacyjna). W każdym przypadku instrukcja pokazuje krok po kroku, jak go zamontować. Wraz z wężem spustowym otrzymujemy praktyczną, wygiętą prowadnicę z tworzywa sztucznego, która gwarantuje pewne, sztywne ułożenie jego końcówki przy miejscu odprowadzania wody.

Mamy odpływ, czas na wąż dopływowy Safety System (to ten z niebieskimi nakrętkami). Montujemy go do pralki, a następnie do zaworu zimnej wody. Później dowiedziałem się również, że wejście węża w pralce ma zamontowany filtr kamienia.

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy ustawić odpowiednią twardość wody. W jaki sposób? Ustawienie tej wartości odbywa się za pomocą panelu dotykowego, jednak skąd przeciętny użytkownik ma wiedzieć, jaka ona jest? Tutaj z pomocą przychodzi załączony zestaw do pomiaru wody. Jest to po prostu pasek, który należy włożyć do szklanki z wodą, a następnie odczekać chwilę i zobaczyć, na jaką barwę zmieniła się jego końcówka. Kolor ten porównujemy z tabelką zamieszczoną na opakowaniu paska i gotowe - już wiadomo, jaka jest twardość wody. Jeśli okazuje się bardzo twarda (-6 lub -7 na pasku), należy wówczas ustawić w interfejsie pralki funkcję jej zmiękczania. Ma to zapewnić zachowanie miękkości tkanin podczas prania oraz płukania.

Pierwsze pranie należy przeprowadzić z pustym bębnem. Sypiemy nieco proszku do dozownika i wlewamy tam dwa litry zimnej wody. Nastawiamy program Bawełna z najwyższą możliwą temperaturą i uruchamiamy pralkę. Dlaczego nie wkładamy prania? Powód jest prosty - woda z proszkiem ma za zadanie oczyścić bęben i zbiornik ze wszystkich potencjalnych zabrudzeń, jakie mogły zostać po produkcji i fabrycznych testach pralki. "Debiutanckie" pranie zajmuje trzy godziny.

Electrolux PerfectCare 900 - programy

Skoro pralka już stoi, zobaczymy, jakie programy ma do zaoferowania Electrolux Perfect Care 900? Jest ich czternaście i są przeznaczone do następujących rodzajów prania:

Eco 40-60 - normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane białe i kolorowe;

- normalnie zabrudzone tkaniny bawełniane białe i kolorowe; Bawełna - średnio, mocno i bardzo zabrudzone tkaniny bawełniane;

- średnio, mocno i bardzo zabrudzone tkaniny bawełniane; Syntetyki - tkaniny syntetyczne i mieszane, normalny poziom zabrudzenia;

- tkaniny syntetyczne i mieszane, normalny poziom zabrudzenia; Delikatne - akryl, wiskoza, tkaniny mieszane średnio i lekko zabrudzone;

- akryl, wiskoza, tkaniny mieszane średnio i lekko zabrudzone; Wełna - program umożliwia wypranie w pralce tkanin wełnianych oznaczonych jako przeznaczone do prania ręcznego;

- program umożliwia wypranie w pralce tkanin wełnianych oznaczonych jako przeznaczone do prania ręcznego; Kurtki - wbrew nazwie, można używać go nie tylko do prania kurtek, ale również kołder z pierzem, puchem oraz wypełnieniem syntetycznym;

- wbrew nazwie, można używać go nie tylko do prania kurtek, ale również kołder z pierzem, puchem oraz wypełnieniem syntetycznym; Wirowanie/Odpompowanie - wszystkie tkaniny poza wełnianymi i bardzo delikatnymi;

- wszystkie tkaniny poza wełnianymi i bardzo delikatnymi; Płukanie - wszystkie tkaniny poza wełnianymi i bardzo delikatnymi;

- wszystkie tkaniny poza wełnianymi i bardzo delikatnymi; FreshScent - program parowy dla tkanin bawełnianych, syntetycznych i delikatnych, przeznaczony do odświeżania;

- program parowy dla tkanin bawełnianych, syntetycznych i delikatnych, przeznaczony do odświeżania; Kaszmir - wełna i kaszmir, do 1 kg wsadu;

- wełna i kaszmir, do 1 kg wsadu; Dżins - dla odzieży dżinsowej;

- dla odzieży dżinsowej; Odzież sportowa - bez płynu zmiękczającego, tkaniny nieprzemakalne oraz o właściwościach hydrofobowych;

- bez płynu zmiękczającego, tkaniny nieprzemakalne oraz o właściwościach hydrofobowych; Szybkie - rzeczy bawełniane oraz syntetyki, lekko zabrudzone, czas prania 20 minut;

- rzeczy bawełniane oraz syntetyki, lekko zabrudzone, czas prania 20 minut; MixCare - średnio zabrudzone tkaniny bawełniane i mieszane.

Wirowanie jest dostępne dla wszystkich programów poza FreshScent i Kaszmir, pranie wstępne dla Eco 40-60, Bawełna i Syntetyki, odplamianie dla wyżej wymienionych oraz Dżinsu. Electrolux zaimplementował tu technologię Fuzzy Logic - jej zadaniem jest dopasowanie parametrów prania (ilość wody, czas operacji itp.) do ciężaru wsadu.

Przy wybranych rodzajach prania można dodać jeszcze takie funkcje, jak dodatkowe płukanie, optymalizacja dozowania płynu zmiękczającego, faza parowa (jej celem jest ochrona przed zagnieceniami) czy tryb cichy. W instrukcji zamieszczono stosowne tabelki, dzięki którym mamy wszystko jasno pokazane.

Electrolux PerfectCare 900 - panel sterowania i obsługa

PerfectCare 900 to nowoczesna pralka, mamy więc w pełni elektroniczne sterowanie - poza fizycznym przyciskiem włącznika oraz pokrętłem do wyboru programu.

W przypadku ręcznego wyboru opcji, możemy ustawić je za pomocą 10 przycisków dotykowych. Przy wirowaniu i temperaturze wartości spadają przy każdym naciśnięciu przycisku, a więc chcąc np. zejść z wirowania o szybkości 1400 obrotów na minutę na 800, naciska się przycisk trzy razy (obniżając parametry do 1200, 1000 i 800 obrotów). Gdy dojdziemy do najniższej wartości, wówczas kolejne kliknięcie przeskakuje do największej. Jeśli więc zdarzy się przeskoczyć pożądaną wartość - na przykład mamy wspomniane 800 obrotów i z rozpędu naciśniemy przycisk ponownie, schodząc na 600 obrotów, wówczas musimy wciskać go dalej, aż z powrotem dotrzemy do 1400 i zaczniemy zjeżdżać w dół.

Ogólnie wprowadzanie własnych ustawień jest proste, zaś w razie wątpliwości instrukcja służy pomocą. Oczywiście przed każdym praniem należy skorzystać z wysuwanego dozownika, w którym mamy miejsce na detergent, płyn do płukania oraz specjalną przegródkę na sól do zmiękczania wody (mieści się jej tam 600 g).

Electrolux PerfectCare 900 - sterowanie zdalne

Jako że jest to pralka na miarę XXI wieku, mamy tu możliwość podpięcia jej do domowej sieci Wi-Fi. Zanim tego dokonamy, należy pobrać na smartfona aplikację My Electrolux i stworzyć w niej swoje konto. Po uruchomieniu dodajemy do aplikacji posiadane sprzęty marki Electrolux. W przypadku pralki wymagane jest równoczesne naciśnięcie przycisków Time Manager oraz Opóźniony start. Operacja zajmuje około dwóch minut, a po jej zakończeniu ma się możliwość sprawdzenia statusu pralki (online/offline), zakupienia akcesoriów w sklepie internetowym, a przede wszystkim - ręcznego wyboru programu wraz ze wszystkimi parametrami. I jest to bardzo wygodne - oczywiście pod warunkiem, że pralka jest włączona. Można przygotować sobie odpowiedni program i potem od razu go włączyć. Oczywiście, aplikacja nie wyręczy nas we włożeniu prania do pralki, wsypania proszku czy wlania płynu do płukania, więc jeśli chcemy uruchomić ją zdalnie, musimy najpierw wykonać samodzielnie wymienione czynności.

Po rejestracji aplikacji otrzymałem także mail z obietnicą porad i pomocy:

Twoja szafa to nie zbiór przypadkowych ubrań, to Twój styl. A pranie to nie tylko czyszczenie i suszenie ubrań, to również troska i dbałość o nie. Od czasu do czasu wyślemy Ci informacje na temat prania, inspiracje oraz wskazówki, ułatwiające korzystanie z Twojego urządzenia.

Electrolux PerfectCare 900 - hałas i codzienne użytkowanie

Jak sprawdza się PerfectCare 900 w życiu codziennym? Zacznę może od tego, że na początku może przerażać czas każdego prania - trzy godziny i pięć minut. Jednak to tylko pozory. Pralka standardowo zaczyna z takim licznikiem czasu, ale gdy nabierze wody i pierwszy raz zakręci bębnem, wówczas licznik spada i nagle z 3,05 godziny robi nam się np. 2 godziny. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi udzieliłem kilkanaście akapitów wcześniej - to technologia Fuzzy Logic. Pralka waży ciężar wsadu i na tej podstawie (oraz mając informacje dotyczące programu) dopasowuje czas prania tak, aby osiągnąć optymalne efekty.

PerfectCare 900 wydaje sygnały dźwiękowe - krótki przy włączeniu i wyłączeniu, a podczas korzystania z klawiszy dotykowych słychać charakterystyczne "kliknięcia". Ponadto jeśli namiesza się przy wyborze i wprowadzi nieprawidłowe ustawienia, wówczas rozlegają się trzy krótkie dźwięki. W przypadku awarii słychać sekwencję przez pięć minut - tak przynajmniej podaje instrukcja, ja nie miałem okazji tego (na szczęście) doświadczyć. A skoro już przy dźwiękach jesteśmy, kolejny ważny element, a więc hałas podczas pracy. Określiłbym go jako "umiarkowany". Czyli - gdy pralka pracuje w łazience, nie słyszymy tego w domu. Dotyczy to także wirowania z najwyższą prędkością (1400 obr./min). Jak wiemy, pralka to dobre miejsce do trzymania na niej różnych podręcznych przedmiotów. Przy posiadanych przeze mnie wcześniej modelach zdarzało się, że w trakcie wirowania wszystko przesuwało się i spadało na podłogę, zaś sama pralka "dudniła" od wibracji. W przypadku PerfectCare 900 nie zachodzą te zjawiska - podejrzewam, że częściowo odpowiadają za to naklejane, gumowe podkładki, które redukują wibracje.

Przez cały miesiąc testów pralka nie sprawiała żadnych problemów i nic nie wskazuje aby miało się to zmienić. Z perspektywy wydaje mi się, że największym wyzwaniem okazała się instalacja urządzenia. Kojarzysz standardowy kranik 3/4", jaki zapewne masz w swoim domu? Miałem pecha, bo moim przypadku okazało się, że przymocowany do niego fabryczny przewód pralki przecieka przy łączeniu. Zadzwoniłem do obsługi klienta, jednak - ponownie pechowo - był piątek i musiałem zaczekać do poniedziałku na przysłanie serwisanta. Na szczęście miałem węża ze starej pralki i spróbowałem dołożyć jedną gumową podkładkę do węża z Electroluxa. Jak się okazało - było to strzał w dziesiątkę i mogłem spokojnie puścić wodę.

Ogólnie - pralka jest niesłyszalna. Wrzucasz pranie, nastawiasz program i... tyle. Jeśli masz aplikację w smartfonie, otrzymasz powiadomienie o zakończeniu prania. Do tego czasu nie musisz o nim nawet myśleć. Może jednak się zdarzyć, że nie chcesz od razu włączać prania, a dopiero za jakiś czas - wówczas możesz ustawić opóźnienie startu. Electrolux przewidział także inne sytuacje, dlatego mamy tu również funkcje przerwania programu i zmianę opcji, możliwość przerwania prania w dowolnej chwili, a także dołożenia ubrań do już rozpoczętego.

A sama jakość prania? Tutaj nie mogę mieć najmniejszych zastrzeżeń. Niezależnie od rodzaju materiału, wszystkie zabrudzenia były skutecznie usuwane, a wirowanie z największą mocą nie powodowało żadnych uszkodzeń. No cóż - PerfectCare to po polsku Perfekcyjne Dbanie (domyślnie - o ubrania) i muszę przyznać, że nazwa została dobrana adekwatnie do możliwości.

Electrolux PerfectCare 900 - podsumowanie

Electrolux PerfectCare 900 posiada szeroki wybór programów prania, dostosowanych do różnego rodzaju tkanin oraz poziomu ich zabrudzenia; pracuje cicho, a aplikacja umożliwia wygodne wprowadzenie i modyfikowanie ustawień. Czego chcieć więcej? Jeśli ktoś przyzwyczaił się do krótkich programów, wówczas czas dłuższych prań (czyli ponad 3 godziny) może wydać się szokujący. Jednak po jakimś czasie staje się to standardem, a biorąc pod uwagę, że maszyna jest energooszczędna, koszt jednego prania można przeliczyć na ok. 1,5 - 2 zł. To niewiele, zwłaszcza, że może się w niej zmieścić 9 kg ubrań.

Muszę również dodać, że Electrolux posiada w ofercie takie dodatki jak: zestaw łączący, dzięki któremu można ustawić na pralce suszarkę, płytki mocujące umożliwiające instalację pralki na cokole, a także cokół z szufladą, która nadaje się idealnie do przechowywania akcesoriów, proszków lub ręczników. Umożliwia to perfekcyjne dopasowanie PerfectCare do posiadanej łazienki.

Jeśli szukasz pralki na lata oraz oczekujesz wydajnego i taniego prania - Electrolux PerfectCare 900 - EW9F149SP jest doskonałym wyborem. To na wskroś nowoczesne urządzenie, które zaspokoi wszystkie potrzeby związane z czyszczeniem ubrań, kurtek, pościeli, ręczników i innych materiałów. Jest zdecydowanie inwestycją godną uwagi i wartą swej ceny. Polecam.