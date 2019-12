Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - test bezprzewodowego odkurzacza dla alergików

Sprawdzamy najnowszy odkurzacz Electrolux Pure Q9 w wersji przeznaczonej dla alergików. Urządzenie charakteryzuje się samoczyszczącą rolką BrushRollClean, cichą pracą oraz wydajną baterią. Jak designerski odkurzacz sprawdza się w praktyce?

Electrolux od lat wprowadza na rynek ciekawe i innowacyjne produkty. Dzięki 100 letniej tradycji Szwedzi są ekspertami w produkcji sprzętu AGD, który słynie z niezawodności, funkcjonalności oraz rewelacyjnej jakości wykonania. W przypadku najnowszego bezprzewodowego odkurzacza pionowego Electrolux Pure Q9 nie bez znaczenia jest także nowoczesny, elegancki design.

Testujemy Electrolux Pure Q9 w wersji PQ91-ALRGY i sprawdzamy, jak radzi sobie z utrzymaniem czystości różnego rodzaju powierzchni płaskich.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Specyfikacja techniczna

Zasilanie: Akumulatorowe

Akumulatorowe Napięcie akumulatora [V]: 25.2

25.2 Czas ładowania [h]: 4

4 Czas pracy [min]: 55

55 Długość przewodu [m]: Nie dotyczy, odkurzacz bezprzewodowy

Nie dotyczy, odkurzacz bezprzewodowy Turboszczotka: Tak

Tak Elektroszczotka: Tak

Tak Poziom hałasu [dB]: 75

75 Waga [kg]: 3.7

3.7 Zbieranie kurzu: Pojemnik

Pojemnik Pojemność pojemnika/worka [l]: 0.3

0.3 Praca na mokro: Nie

Nie Pojemność zbiornika na ciecz: Nie dotyczy

Nie dotyczy Regulacja mocy ssania: Tak

Tak Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Tak Funkcje dodatkowe: Konstrukcja typu 2w1, Technologia BrushRollClean

Konstrukcja typu 2w1, Technologia BrushRollClean Typ filtra: Zmywalny, Progresywny

Zmywalny, Progresywny Dysze/szczotki: Ssawka szczelinowa, Ssawka mała, Ssawka do delikatnych powierzchni

Ssawka szczelinowa, Ssawka mała, Ssawka do delikatnych powierzchni Pozostałe wyposażenie: Baza ładująca

Baza ładująca Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja: 24 miesięczna

Electrolux informuje, że urządzenie po 4 godzinach ładowania jest w stanie zapewnić nawet 55 minut pracy, co sprawdzamy podczas naszych testów. Odkurzacz według specyfikacji technicznej jest również niezwykle cichy.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Cena

Electrolux Pure Q9 to seria w skład której wchodzą cztery urządzenia - PQ91-40GG, PQ91-50MB, PQ91-ANIMA oraz PQ91-ALRGY. Ceny w zależności od wybranej konfiguracji wachają się od około 1200 zł za model PQ91-40GG do 1499 zł za warianty PQ91-ANIMA oraz PQ91-ALRGY.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Zawartość zestawu

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY dostarczany jest w eleganckim, prostokątnym opakowaniu. Producent zdecydował się na umieszczenie podobizny odkurzacza oraz najważniejszych elementów specyfikacji technicznej. Po otwarciu ujrzymy również skróconą instrukcję montażu odkurzacza. Należy pochwalić producenta za bardzo dobre zabezpieczenie urządzenia na czas transportu. Każda część zapakowana jest oddzielnie i posiada specjalne miejsce w kartonowej wytłoczce. Poza samym odkurzaczem, w opakowaniu znajdziemy również stację do ładowania, zasilacz, szczotkę do kurzu, ssawkę do mebli, szczotkę do delikatnych powierzchni i mini turboszczotkę.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Wygląd i jakość wykonania

Electrolux Pure Q9 jest odkurzaczem, który może się podobać. Producent bardzo przyłożył się do projektowania oraz jakości wykonania testowanego przez nas modelu. Urządzenie wykonane jest z materiałów wysokiej jakości. Do spasowania również nie można mieć jakichkolwiek zastrzeżeń. Testowany egzemplarz PQ91-ALRGY utrzymany jest w białej kolorystyce przyozdobionej szarymi i czarnymi wstawkami. Dzięki takiemu zestawieniu odkurzacz wygląda elegancko i świetnie pasuje do nowocześnie wykończonych pomieszczeń.

Producent doskonale wie, że wygląd to nie wszystko. W obudowie Electrolux'a Pure Q9 znalazł się również uchwyt na najczęściej używane akcesoria. Podczas testów umieściliśmy w nim ssawkę do mebli.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Cechy charakterystyczne

Electrolux projektując model Pure Q9 zadbał o zastosowanie kilku charakterystycznych rozwiązań, które uprzyjemniają korzystanie z urządzenia. Należy do nich między innymi technologia BrushRollClean, która pozwala szybko i skutecznie pozbyć się włosów, sierści oraz innych zabrudzeń ze szczotki. Po wciśnięciu dedykowanego przycisku na odkurzaczu niezależnie od tego, czy jest on włączony czy nie szczotka oczyści się z brudu.

Jako, że Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY przeznaczony jest dla alergików producent zadbał o udoskonalony system filtracji, który wychwytuje 99,9 procent cząsteczek o rozmiarze 0,3-10 um. Dzięki pięciostopniowej filtracji powietrze wydostające się z odkurzacza jest czystsze od powietrza z otoczenia.

Cały system filtracji składa się z :

Osiowego systemu cyklonicznego

Stożka czołowego z siatką

Nadającego się do mycia filtra gąbkowego

Nadającego się do mycia filtra emisji E10, który dostępny jest jedynie w testowanym modelu PQ91-ALRGY

Nadającego się do mycia filtra mikro

Odkurzacz Pure Q9 wyróżnia się także zastosowaniem elektroszczotki z wbudowanym oświetleniem LED, które doskonale oświetla powierzchnie przed odkurzaczem i uwidacznia cząsteczki kurzu i zabrudzenia.

Electrolux Pure Q9 posiada jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Jest to urządzenie typu 2w1, dzięki czemu pionowy odkurzacz możemy w kilka sekund zamienić w odkurzacz ręczny, który pozwoli nam usunąć wszelkiego rodzaju zabrudzenia ze stołu lub kanapy. Pure Q9 świetnie sprawdzi się także podczas czyszczenia samochodu.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Test głośności

Testując odkurzacz Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY sprawdziliśmy również ilość generowanego hałasu. Przeprowadziliśmy dwa pomiary. W jednym z nich odkurzacz znajdował się na dywanie, a w drugim na panelach podłogowych. W obu przypadkach pomiar odbywał się przy wszystkich trzech poziomach mocy, a decybelomierz oddalony był od odkurzacza o metr.

Oto wyniki uzyskane na dywanie:

Hałas otoczenia - 42dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z minimalną mocą - 62 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z średnią mocą - 64 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z maksymalną mocą - 67 dB

Poniżej wyniki, jakie otrzymaliśmy podczas testu hałasu na panelach podłogowych:

Hałas otoczenia - 41dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z minimalną mocą - 69 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z średnią mocą - 71 dB

Hałas generowany przez odkurzacz pracujący z maksymalną mocą - 74 dB

Jak widać testowany przez na Electrolux Pure Q9 wydziela maksymalnie 74 dB hałasu przy pracy z pełnym obciążeniem podczas odkurzania paneli podłogowych. To rezultat o 1 dB lepszy od deklaracji producenta.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Czas pracy na baterii

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY jest odkurzaczem bezprzewodowym z wbudowanym akumulatorem. W przypadku tego typu konstrukcji niezbędny jest długi czas pracy na baterii, który pozwoli spokojnie, bez pośpiechu odkurzyć całe mieszkanie bez konieczności doładowywania w międzyczasie. Testowany przez na Pure Q9 podczas normalnego użytkowania ze średnią lub maksymalną mocą wytrzymywał na jednym ładowaniu około 45 minut. W tym czasie udało nam się odkurzyć 120 metrowy dom, którego powierzchnie składały się z paneli, dywanów oraz terakoty. Electrolux Pure Q9 nie miał problemów z wyczyszczeniem żadnej z wyżej wymienionych powierzchni.

Odkurzacz nie ma również problemów z odkurzaniem sierści oraz włosów. Nawet, jeżeli zdarzy się, że wlot odkurzacza się zatka łatwo można go oczyścić wykorzystując technologie BrushRollClean, która dostępna jest jedynie w urządzeniach firmy Electrolux.

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY - Podsumowanie

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY to świetne urządzenie, które powoduje, że sprzątanie wcale nie musi być nudne i męczące. Wydajny akumulator, cicha praca i sprytne rozwiązania pozwolą odkurzyć cały dom znacznie szybciej i wygodniej, niż dotychczas. Dodatkowo Pure Q9 świetnie sprawdzi się w małych mieszkaniach, ponieważ jego design jest na tyle atrakcyjny, że nie trzeba go chować. Jedynymi minusami może być niezbyt duży pojemnik, który czasami trzeba opróżniać dwa razy w ciągu odkurzania bardziej zabrudzonych konstrukcji oraz wysoka cena detaliczna. Pure Q9 PQ91-ALRGY wyceniony został na 1499 zł. To dużo, ale Electrolux Pure Q9 to urządzenie warte swojej ceny.