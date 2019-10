Electrolux Pure i9.2 - stylowy i innowacyjny

Najnowsza wersja robota odkurzającego od Electroluxa to kontynuacja dobrych praktyk producenta oraz zauważalna redukcja wad wieku dziecięcego.

Marka Electrolux to prawdziwy hegemon w świecie odkurzaczy. Największy innowator w branży, przez długi czas z dystansem traktował urządzenia automatyczne. Historycznie wygląda to na przespaną szansę, bowiem pojedyncze modele robotów odkurzających szwedzkiego producenta trafiły na rynek jako pierwsze. Jednak dopiero w przeciągu ostatnich lat firma wznowiła swoje starania w tym zakresie. Electrolux Pure i9 szybko został okrzyknięty przełomowym rozwiązaniem. Wzorowa stylistyka, obudowa o trójkątnym zarysie i autorski system mapowania - wszystko to urzekło klientów i ekspertów.

Szybko jednak miało się okazać, że potężna machina marketingowa będzie musiała się zmierzyć z wadami wieku dziecięcego.

Electrolux Pure i9.2 to usprawniona wersja dobrze znanego odkurzacza. Usprawnieniom został oddany system zasilania - poprawił się czas pracy i szybkość ładowania. Dopracowano również filtrację i zaktualizowano system pod kątem wyeliminowania błędów w mapowaniu. Nasz test dowiódł, że producent faktycznie uporał się z większością problemów - oddając do dyspozycji bardzo sprawnie działające, kompaktowe urządzenie.

Niestety nowa wersja robota od Electroluxa doczekała się również kilku negatywnych zmian. Największą jest uboższy zestaw. Otwieranie pudełka przestało być ekscytującym doświadczeniem, a w pakiecie nie odnajdziemy już mniej lub bardziej potrzebnych drobiazgów, które trafiały do zestawów pierwszej generacji. Pakiet obejmuje właściwie wyłącznie jedną zapasową szczotkę boczną.

Niezmiennie doceniamy małe gabaryty robota i wzorowo wykonaną obudowę. Połyskliwe tworzywo zapewnia wrażenia obcowania z produktem premium. Cieszy również duży pojemnik na nieczystości (700 ml).

Robot mapuje przestrzeń korzystając z optyczno-laserowego systemu 3D Vision. Jego skuteczność została znacząco usprawniona. Electrolux jako jedyny robot w naszym wielkim teście poradził sobie ze sprzątaniem 10/10 punktów kontrolnych. Bez zarzutów wypadła również skuteczność sprzątania ciężkich zabrudzeń na miękkiej wykładzinie.

Ponadto doceniliśmy bardzo higieniczny i prosty sposób czyszczenia i konserwacji robota. Dyskusyjnym pomysłem jest zastosowanie szczotki wyłącznie z włosiem. Jak pokazują nasze doświadczenia, szczotki sylikonowe są równie skuteczne, a znacznie prostsze podczas czyszczenia.

Robot może być obsługiwany za pośrednictwem dopracowanej aplikacji na urządzenia mobilnej. Pozwala ona na śledzenie przebiegu jego pracy, ustalanie harmonogramu i wyznaczanie stref pracy.

Nieco obaw wzbudza kwestia wsparcia robota po zakupie. Dodatkowe filtry są bardzo drogie - kosztują 79,9 zł za sztukę. Ponadto producent udziela zaledwie 12-miesięcznej gwarancji na urządzenie.