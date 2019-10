Elegancja stacja dokująca z wieloma portami USB Typu C/Thunderbolt 3.

Atrakcyjny design

Świetna jakość wykonania

Obsługa Thunderbolt 3

USB 3.1 Gen 2 na pokładzie

Czytnik kart pamięci

2 porty Thunderbolt 3 i 2 porty USB Typu C

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock to kolejna zaawansowana stacja dokująca wykorzystująca interfejs Thunderbolt 3. Co ważne Elgato zastosował szeroki wachlarz nowoczesnych portów USB Typu C oraz Thunderbolt 3, dzięki którym stacja Thunderbolt 3 Pro Dock jest przyszłościowym wyborem.

W obudowie znalazło się miejsce dla dwóch portów SuperSpeed USB 3.1 Gen2 Typu C o przepustowości do 10 Gb/s oraz dwóch portów USB 3.1 Gen 1 o przepustowości 5 Gb/s. Nie zabrakło pełnowymiarowego złącza DisplayPort, Gigabit Ethernet oraz gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Z przodu umieszczono czytnik kart pamięci w formacie SD oraz microSD, a także kolejne złącze zasilania i dwa porty USB Typu A.