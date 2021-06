Dobra jakość dźwięku, styl i elegancja w jednym.

Elgato Wave 3 to mikrofon pojemnościowy o ciekawym, eleganckim designie i doskonałej jakości dźwięku nadającej się nie tylko do streamingu, ale i karaoke. Urządzenie wyróżnia się bardzo wysoką czułością, co na pewno zwróci uwagę wymagających klientów. Wave 3 stoi na statywie i rejestruje dźwięki kardioidalnie. Jego waga to zaledwie 280 g, czułość 120 dB i próbkowanie 96 Hz.