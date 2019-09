Epson EB-1795F to projektor dedykowany użytkownikom mobilnym. Czy warto go kupić?

Epson EB-1795F to projektor, który cechuje się niewielkimi wymiarami i wagą - 1,8 kg przy 292‎ x 213 x 44 mm. Pokazuje obraz w jakości Full HD (1920 x 1080opikseli), z natężeniem światła do 3200 lumenów, z kontrastem 10000 :1 oraz częstotliwością odświeżania 100 Hz - 120 Hz. Zastosowane w nim technologie 3LCD firmy Epson oraz True Colours mają gwarantować doskonałą jakość obrazu i naturalne kolory. Automatyczna korekcja geometrii obrazu w poziomie i w pionie oraz funkcja dopasowania do rozmiaru ekranu ułatwiają przygotowanie projektora do pracy niemal w każdym miejscu. Krótki rzut umożliwia wyświetlanie dużego obrazu z niewielkiej odległości, natomiast wylot ciepłego powietrza skierowany jest do przodu, więc wszyscy uczestnicy spotkania mogą siedzieć bezpośrednio za projektorem. Lampa o mocy 214W przeznaczona jest na 4 tysiące godzin pracy w trybie normalnym lub 7 tysięcy godzin w ekonomicznym. Po wykryciu sygnału wejściowego projektor jest uruchamiany automatycznie, a funkcja NFC ułatwia komunikację z urządzeniami mobilnymi przy użyciu wbudowanego modułu Wi-Fi.

Projektor Epson EB-1795F wyróżnia od konkurencji możliwość sterowania za pomocą gestów wykonywanych rękami. W obudowie znalazły się porty USB 2.0 typu A i USB 2.0 typu B, wejście VGA, wejście HDMI, wejście sygnału kompozytowego, stereofoniczne wejście audio mini-jack, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC). Obsługiwana jest bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) oraz bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz). Jedyny minus, jaki można wskazać, to wyraźnie głośniejsza praca w trybie jasnym.

Podsumowując: Epson EB-1795F to nowoczesny, mobilny projektor, który znajdzie zastosowanie zwłaszcza w biznesie, jak i edukacji.