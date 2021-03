Epson EH-TW5700 - nowoczesny projektor dla rozrywki

Epson EH-TW5700 to projektor stworzony z myślą o cieszeniu się multimediami w wysokiej jakości. Sprawdzamy, co może przekonać do jego zakupu.

Epson to firma doskonale znana na globalnym i krajowym rynku. Kojarzymy ją przede wszystkim z wysokiej klasy drukarkami, skanerami oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, jednak projektory kina domowego również są obszarem, na którym od lat ma wiele do powiedzenia. Kolejny przedstawiciel rodziny urządzeń dla domowej rozrywki, model EH-TW5700, ujrzał światło dzienne pod koniec ubiegłego roku. Przyglądamy się, jakie są jego zalety i wady oraz komu można polecić zakup tego urządzenia?

Epson EH-TW5700 - zestaw testowy i specyfikacja

Projektor Epson EH-TW5700 otrzymałem w prostym, kartonowym opakowaniu, na którego bokach umieszczono zachęcające loga Android TV, Netflixa, YouTube i Google Play. We wnętrzu, zabezpieczony styropianowymi wkładkami i folią, znajdował się projektor, dwa piloty umieszczone w specjalnym etui oraz mała książeczka informacyjna. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów - wynoszą one dokładnie 309‎ x 315 x 122 mm przy wadze 3,6 kg. Nie wymaga zatem większej przestrzeni i można go swobodnie przenosić. To ważne dla osób, które planują korzystać z niego od czasu do czasu, a nie mają miejsca na stałą ekspozycję - będzie łatwo schować go do szafy czy postawić na półce. A jeśli mogą ustawić na stałe - dzięki białej, neutralnej kolorystyce projektor będzie dobrze komponował się z wystrojem chyba każdego pomieszczenia, w którym zostanie ustawiony.

A tak prezentuje się pełna specyfikacja techniczna projektora EH-TW5700:

System projekcyjny : technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB

: technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB Panel LCD : 0,61 cal z C2 Fine

: 0,61 cal z C2 Fine Natężenie światła barwnego : 2.700 lumen - 1.780 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

: 2.700 lumen - 1.780 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 Natężenie światła białego : 2.700 lumen - 1.780 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

: 2.700 lumen - 1.780 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 Rozdzielczość : Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 High Definition : Full HD 3D

: Full HD 3D Współczynnik proporcji obrazu :16:9

:16:9 Native Contrast : 35 000 : 1

: 35 000 : 1 Źródło światła : Lampa UHE, 200 W, żywotność 4500 h, 7500 h w trybie oszczędnym)

: Lampa UHE, 200 W, żywotność 4500 h, 7500 h w trybie oszczędnym) Korekcja obrazu : auto pionowo: ± 30 °, ręczna obsługa poziomo ± 30 °

: auto pionowo: ± 30 °, ręczna obsługa poziomo ± 30 ° Przetwarzanie wideo : 10 Bit

: 10 Bit Częstotliwość odświeżania pionowego 2D : 192 Hz - 240 Hz

: 192 Hz - 240 Hz Częstotliwość odświeżania pionowego 3D : 400 Hz - 480 Hz

: 400 Hz - 480 Hz Odwzorowanie kolorów : do 1,07 mld kolorów

: do 1,07 mld kolorów Stosunek projekcji : 1,22 - 1,47:1

: 1,22 - 1,47:1 Zoom : Ręczny 1,2x

: Ręczny 1,2x Rozmiar projekcji : 34 - 332 cale

: 34 - 332 cale Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele : 2,17 m - 2,61 m (ekran 80")

: 2,17 m - 2,61 m (ekran 80") Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego : 1,49 - 1,72

: 1,49 - 1,72 Odległość ogniskowa : 16,9 mm - 20,28 mm

: 16,9 mm - 20,28 mm Ustawianie ostrości : ręcznie

: ręcznie Przesunięcie : 14 : 1

: 14 : 1 Złącza : USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI 1.4, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Bluetooth

: USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI 1.4, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Bluetooth Poziom hałasu : tryb normalny - 36 dB (A), tryb ekonomiczny - 28 dB (A)

: tryb normalny - 36 dB (A), tryb ekonomiczny - 28 dB (A) Głośniki: 10 W

Ceny na Ceneo: 3886,90 - 3888 złotych

Epson EH-TW5700 - wygląd i jakość wykonania

Epson EH-TW5700 ma kształt płaskiego kwadratu z łagodnie zakrzywionymi rogami. Obudowa wykonana została z solidnego, twardego tworzywa sztucznego i jest jednolicie biała - jedyne przełamania to srebrne logo producenta, tej samej barwy napisy na przyciskach funkcyjnych oraz czarne suwaki regulacji i osłona obiektywu.

Front projektora to oczywiście obiektyw wraz z przesłoną oraz spora kratka wentylacyjna. Na prawym boku nie ma nic, na lewym większość powierzchni zajmuje kratka wlotu powietrza, służąca do wentylacji lampy, zaś koło niej umieszczono Kensington Lock. Ponad nimi znajduje się osłonięty klapką filtr powietrza.

Front i boki mamy za sobą, czas na tył. Tutaj złącza chronione są przez przepuszczającą powietrzę osłonę, zaś permanentnie dostępny jest port zasilania. Aby zdjęć osłonkę, należy wyjąć jego kabel.

Choć Epson EH-TW5700 nie przytłacza ilością złączy i portów, warto mieć na uwadze, że urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o korzystaniu z użyciem łączności bezprzewodowej.

Dlatego znajdziemy tu tylko wejście optyczne i HDMI, zaś widoczny po prawej port USB służy wyłącznie do czynności serwisowych i nie jest na co dzień używany. Ciemny okrąg widoczny u dołu to odbiornik sygnałów z pilotów, zaś duży, po prawej, to głośnik. Mamy tu także jeszcze jedną zdejmowalną osłonkę.

Pod nią kryje się zasilacz urządzenia.

Teraz czas na górną część projektora. Tutaj widzimy (od góry): suwak zamykający/otwierający przesłonę, dwa pokrętła regulacyjne (ostrości oraz wielkości ekranu), suwak do korekcji zniekształceń trapezowych, przycisk włączania/wyłączania (podczas działania projektora świeci się na niebiesko) oraz przyciski funkcyjne.

Istotna jest również dolna część - na przodzie mamy wysuwaną podpórkę, dzięki której możemy regulować wysokość i kąt położenia obiektywu. Dwie tylne nóżki również są regulowane, co jest bardzo cenną pomocą w celu prawidłowego ustawienia obrazu.

Epson EH-TW5700 - konfiguracja i pierwsze kroki

Po włączeniu projektora Epson jest on gotowy do pracy w kilka sekund - co uważam za plus. Ponieważ "na pokładzie" znajdziemy Android TV, można od razu przejść do swoich ulubionych serwisów streamingowych - domyślnie ustawione są YouTube oraz Netflix, używając dedykowanych aplikacji można także dodawać inne (np. CDA) lub przejść do sklepu Google Play. Nie ma problemu z zalogowaniem się na konto Google oraz sparowaniem projektora z domowym routerem. W tym celu należy wejść na stronę androidtv.com/setup oraz wpisać podany na ekranie kod. I to wszystko.

Teraz należy ustawić odpowiednio obszar wyświetlania. Jeśli postawisz projektor pod pewnym kątem względem ściany czy ekranu, pole wyświetlania będzie wykrzywione - należy zmieniać ustawienie projektora w taki sposób, aby otrzymać regularny kwadrat, który wypełnimy obrazem - do czego służą przyciski korekcji zniekształceń, pozwalające na odchylanie i zwężanie wszystkich czterech narożników. Może to zająć kilka minut, warto jednak poświęcić ten czas i znaleźć optymalne położenie dla projektora - a następnie je zapamiętać. Co ciekawe - jeśli nie dopasujesz odpowiednio ekranu, za pomocą przycisków (na pilocie lub samym projektorze), również możesz wyregulować mieszczący się w zdeformowanym kształcie obraz, ale nie wygląda to dobrze. Przykład takiego rozwiązania poniżej.

Przy prawidłowym ustawieniu i regulacji obraz powinien wypełniać całe pole wyświetlania.

Teraz czas omówić funkcję pilotów. Nie musimy ich parować z projektorem - jak zdarza się to przy modelach innych producentów - w Epsonie są od razu gotowe do działania. Pierwszy, klasyczny, oferuje wszystkie opcje - od włączania i wyłączania projektora po ściszanie i podkręcanie głosu. Drugi, z okrągłym przyciskiem, dedykowany jest popularnym serwisom - umieszczono na nim ich konkretne nazwy - oraz umożliwia kontrolowanie multimediów. Można więc za jego pomocą zatrzymywać i przewijać treści oraz wchodzić w ustawienia. Oba piloty wyposażono w przyciski aktywacji Asystenta Google, dzięki czemu możemy wydawać komendy głosem. Pod względem oprogramowania mamy tu model na wskroś nowoczesny, oferujący użytkownikom praktycznie te same funkcje, co smart TV.

Dużym udogodnieniem jest to, że oprócz Wi-Fi w projektorze Epson EH-TW5700 znalazł się transmiter Bluetooth z obsługą AptX. Dzięki temu można bezprzewodowo sparować projektor z urządzeniami zewnętrznymi, jak głośniki, słuchawki czy soundbar.

Epson EH-TW5700 - jakość obrazu

Projektor EH-TW5700 pozwala na oglądanie treści w jakości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Na pierwszy rzut oka może być to czynnik zastanawiający użytkowników, którzy preferują coraz powszechniejsze 4K. Jednak projektor nadrabia to możliwością wyświetlania obrazu z przekątną nawet 300 cali! Oczywiście wielkość zależy od tego, jak blisko ściany czy ekranu projekcyjnego stanie. Im dalej - tym obraz będzie większy. Ja testowałem projektor na białej ścianie z odległości 250 cm. Obraz do oglądania - który widać na przykładowych zdjęciach - miał wymiary dokładnie 177 x 99 cm. Mogłem zmniejszyć go o mniej więcej 30%.

Jakość obrazu jest doskonała - w czym zasługa przypada technologii 3LCD, o której warto powiedzieć parę słów. Używane są w niej trzy pracujące jednocześnie moduły generowania obrazu, wykonane z wysokotemperaturowego polikrzemu (HTPS). Każdy z nich ma postać oddzielnych paneli dla każdej z barwy składowej RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego) i składa się z milionów ciekłych kryształów LCD. Jak podaje producent:

"Każdy z nich – podobnie jak np. roleta w oknie – otwarty może przepuszczać 100% światła, zamknięty - odcinać je całkowicie oraz płynnie regulować stanami pośrednimi. To właśnie precyzyjna kontrola światła dla każdego z kolorów stanowi o jakości 3LCD. Trzy strumienie światła trafiają do pryzmatu, który łączy je w jeden, wyświetlany wspólnie, stabilny obraz, który przez soczewki obiektywu jest wyświetlany na ścianie czy ekranie. Teoretycznie, pozwala to na wygenerowanie nawet 68,7 mld kolorów".

Maksymalna jasność obrazu to 2700 lm, a kontrast 35 000:1, co jest bardzo dobrym wynikiem. A jak wypada obraz w praktyce? Prezentuje się niezwykle ostro, z żywymi kolorami i głęboką czernią. To zasługa zarówno wspomnianej technologii 3LCD, jak i wysokiego kontrastu. Do tego mamy do wyboru tryb kina lub gry, co pozwala na szybkie dopasowanie ustawień do rodzaju oglądanych treści. W obydwu przypadkach nie napotykamy efektu rozmycia obrazu, nie pojawiają się na nim żadne artefakty. Podsumowując jednym zdaniem - jest bardzo dobrze. Oczywiście najlepsze efekty uzyskamy w ciemnym pomieszczeniu, kiedy to obrazu nie będzie rozpraszać światło z innych źródeł. Im więcej światła wokół - tym bardziej obraz będzie "blady" i mniej nasycony kolorami. Ale to wada dotycząca wszystkich projektorów i niestety - nie da się tego przeskoczyć.

Epson EH-TW5700 - komfort użytkowania

Spędziłem z projektorem Epson EH-TW5700 ponad trzy tygodnie i muszę przyznać, że był to przyjemny czas. Obraz wypełniający większość ściany sprawia, że można poczuć się niczym w kinie, a jego jakość pozwala dosłownie zatopić się w prezentowanych treściach. Zamontowany głośnik 10 W robi swoje - jednak daleko mu oczywiście do perfekcji, dlatego lepiej pomyśleć o podpięciu dwóch zewnętrznych i zrobić sobie pełen efekt stereo. Ale nikt, kto kupuje projektor, nie spodziewa się dźwięku niczym z dobrego soundbara, prawda? Dlatego głośnik jako opcja np. do codziennego odtwarzania TV czy nagłośnienia meczu, kiedy zabierzemy sprzęt idąc w odwiedziny, może być dobrym pomysłem.

Istotnym czynnikiem jest też długowieczność sprzętu, przewidziana na 7500 godzin w trybie Eco (co daje 50 miesięcy codziennych, pięciogodzinnych projekcji). Gdy po tym czasie będziemy potrzebowali wymienić lampę, zapłacimy za nią zaledwie ok. 360 zł.

Minusem jest szum generowany przez projektor podczas pracy. Czasami jest on irytujący i potrafi zepsuć klimat. Na przykład gdy oglądamy horror i mamy pełną napięcia scenę, cały czas w tle słyszymy szumy. Nie wpływa to pozytywnie na odbiór filmu. Jednak gdy mamy głośną muzykę, sceny bitewne i inne "hałaśliwe" momenty, wówczas szum jest przez nie zagłuszany i nie ma problemu. Ale, co ważne - po przełączeniu w tryb Eco (tylko nieznacznie obniżający jasność) ten problem praktycznie znika. Szum staje się ledwie słyszalny.

Epson EH-TW5700 - podsumowanie

Epson EH-TW570 to nowoczesny projektor, który doskonale nadaje się do oglądania zarówno telewizji, jak i filmów z serwisów streamingowych. Można także bawić się za jego pomocą grami i aplikacjami ze sklepu Google. Mogę z czystym sumieniem polecić go każdemu, kto chce zapewnić sobie rozrywkę na dużym - a nawet ogromnym - ekranie w dowolnym momencie. Dzięki portowi HDMI nie ma problemu z podpięciem dekodera i oglądaniem telewizji, dzięki czemu możliwe jest codzienne korzystanie z projektora jako TV. A jeśli chcielibyśmy kupić telewizor o tej wielkości ekranu, jaki oferuje Epson EH-TW570, trzeba byłoby wydać naprawdę dużą kwotę. Nie zapominajmy również o fakcie, że projektor jest niewielki i stosunkowo lekki, a ponieważ obsługuje Wi-Fi i Bluetooth, możemy traktować go jako urządzenie przenośne i cieszyć się wysokiej jakości obrazem na dużym ekranie tam, gdzie tylko chcemy.

Zalety projektora to: świetna jakość obrazu Full HD, preinstalowany Android TV, szybka konfiguracja, polskojęzyczny interfejs, możliwość uzyskania ekranu 300", dwa piloty, wsparcie dla Asystenta Google, niewielkie rozmiary oraz mała waga. Do wad zaliczę natomiast nieco głośną pracę. Osoby, które preferują 4K, mogą dodać do listy brak obsługi tej właśnie rozdzielczości.

Podsumowując: Epson oferuje w przystępnej cenie solidne urządzenie, mogące stać się alternatywą dla telewizora.