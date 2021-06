Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 wyposażone w pojemnik na atrament o dużej pojemności - idealne do pracy na home-office.

Epson EcoTank L3111 umożliwia drukowanie, skanowanie i kopiowanie w wysokiej jakości, bez używania kartridży. Urządzenie zostało wyposażone w pojemnik na atrament o dużej pojemności - w zestawie otrzymujemy tusz wystarczający nawet na 3 lata. Zapewnia to bardzo niski koszt wydruku jednej strony - do 8100 stron czarno-białych i do 6500 stron kolorowych. Osiąga rozdzielczość druku na poziomie 5760 x 1440 DPI, a szybkości drukowania wynosi 33 str./min (mono) i 15 str./min (kolor). Umożliwia drukowanie do formatu A4.

Pojemnik na atrament został zamontowany z przodu drukarki, dzięki ma ona niewielkie wymiary, zapewnia łatwy dostęp przy uzupełnianiu i dobrą widoczność poziomów atramentu. System napełniania, został tak zaprojektowany, aby ograniczyć ryzyko rozlania atramentu i powstawania zanieczyszczeń. Butelki posiadają specjalny mechanizm gwarantujący napełnienie tylko właściwego pojemnika odpowiednim kolorem.

Dane techniczne