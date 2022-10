Epson EcoTank L3256 to wielofunkcyjna drukarka EcoTank bez kartridży, która dzięki drukowaniu bez nagrzewania w technologii Het-Free pozwala na dużą optymalizację kosztów druku.

Epson EcoTank L3256 powstała z myślą o małych biurach oraz zastosowaniach w domu. Ma niewielkie wymiary oraz wagę, a biały kolor obudowy wyróżnia ją na tle innych modeli. Świetnie sprawdza się w pracy działa bezprzewodowej i bez włączania komputera - autorska aplikacja Epson Smart Panel pozwala na druk, skanowanie i projektowanie dokumentów także z telefonów komórkowych oraz tabletów.

Jeśli chodzi o sam druk - Epson EcoTank L3256 posiada wbudowane pojemniki na atrament, które są łatwe do napełniania dzięki specjalnie zaprojektowanym butelkom. Dołączony atrament umożliwia wydrukowanie nawet do 8100 stron w czerni i 6500 stron w kolorze. Szybkość drukowania do 10 stron na minutę uzasadnia fakt, że ambasadorem całej rodziny EcoTank jest złoty medalista w sprincie – Usain Bolt. Maksymalna rozdzielczość drukowania to 5760 x 1440 DPI. Co ważne – obsługa standardowych dokumentów formatu A4 sprawdza się także w druku zdjęć.

Zobacz również:

Do końca listopada, po rejestracji zakupu odebrać można 300 zł w promocji cashback, a bezterminowo rozszerzyć gwarancję do 3 lat.