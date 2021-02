Drukuj, kopiuj, skanuj. Wielofunkcyjne urządzenie EcoTank L7180 to idealne rozwiązanie do domu i małego biura.

Nowoczesne i stylowe urządzenie Epson EcoTank L7180 to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające domowe drukowanie zdjęć i dokumentów w maksymalnym formacie A3 w wysokiej rozdzielczości. Wyjątkowo niski koszt drukowania zapewnia pojemnik na atrament o bardzo dużej pojemności, który eliminuje konieczność korzystania z katridży. Jak podkreśla producent zapas atramentu może wystarczyć na trzy lata, co oznacza, że możemy zaoszczędzić nawet do 90% na kosztach tuszu. Zapas atramentu pozwala wydrukować do 1500 zdjęć (10 x 15 cm). Poza tym system EcoTank ułatwia i usprawnia wymianę materiałów eksploatacyjnych - nowe butelki mają specjalny mechanizm, który sprawia, że dany kolor można włożyć tylko w przeznaczone dla niego miejsce.

Za pomocą 5-kolorowego systemu zasilania w atrament, który obejmuje czerń fotograficzną i czarny atrament pigmentowy możemy drukować zdjęcia i dwustronne dokumenty w doskonałej jakości - maksymalna rozdzielczość drukowania to 5760 x 1440 Mpix. Co ważne, ekologiczny druk piezoelektryczny bez nagrzewania przekłada się także na długowieczność sprzętu.

Drukarka oferuje gniazdo kart SD, drukowanie zdjęć bez marginesów, dwa podajniki papieru oraz wyświetlacz LCD.

Nie zabrakło oczywiście możliwości bezpośredniego drukowania z urządzeń mobilnych - dzięki obsłudze Wi-Fi i aplikacji Epson iPrint sprawnie wydrukujemy każdy plik bez konieczności podłączania komputera czy laptopa.

Urządzenie 3 w 1 idealnie sprawdzi się w domu podczas pracy oraz nauki zdalnej, a także w niewielkich biurach.

Drukarka posiada roczną gwarancję producenta, którą można promocyjnie wydłużyć na dodatkowe dwa lata. Bezpłatne wydłużenie gwarancji do 3 lat jest możliwe na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki.

Aktualną cenę urządzenia znajdziecie tutaj.

Ceny wkładu:

1 butelka (70 ml) z atramentem kosztuje 64 zł.

Najważniejsze dane techniczne: