Epson EcoTank L8180

EcoTank L8180 to bezprzewodowa, kolorowa drukarka wielofunkcyjna, którą szczególnie docenią pasjonaci fotografii.

Epson L8180 to ekonomiczna, przyjazna w obsłudze drukarka dla fotografów, pozwalająca na drukowanie zdjęć w formacie od pocztówki do rozmiaru A3+, a także bezpośrednio na płytach CD/DVD. Dodatkowo dzięki pigmentowemu czarnemu atramentowi świetnie radzi sobie także drukowaniem standardowych dokumentów. Tylny podajnik służy do nośników specjalnych, takich jak papier kreślarski i tektura. Profesjonalna głowica i atramenty (w tym dodatkowy szary) zapewniają doskonałe kolory i przejścia tonalne zarówno fotografii w kolorze, jak i czarno-białych. Zastąpienie kartridży technologią Heat-Free i systemem EcoTank gwarantuje bardzo niski koszt druku – na jednym, dołączanym komplecie atramentów można wydrukować nawet do 2300 zdjęć.

Dodatkowy atut to wbudowana łączność Wi-Fi i skaner oraz aplikacja SmartPanel, pozwalająca intuicyjnie obsługiwać urządzenie z urządzeń mobilnych, dzięki czemu L8180 może funkcjonować także jako samodzielne urządzenie. Źródłem wydruków mogą być pliki odczytywane z karty pamięci (drukarka ma odpowiednie gniazdo) lub pendrive. Obsługę dodatkowo ułatwia zintegrowany 4,3 calowy dotykowy panel LCD. Po rejestracji na stronie urządzenie objęte zostaje dodatkowymi 12 miesiącami gwarancji.

