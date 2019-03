Epson FastFoto FF-680W

FastFoto FF-680W to skaner fotograficzny z Wi-fi. Jakie cechy ma do zaoferowania użytkownikom? Czy warto go nabyć?

FastFoto FF-680W - budowa i możliwości

FastFoto FF-680W to skaner zdjęć pozwalający na stworzenie cyfrowej wersji fotografii standardowych, kwadratowych, panoramicznych, a także dokumentów w maksymalnym rozmiarze A4. Dzięki automatycznemu podajnikowi jest możliwe zeskanowanie nawet do 30 zdjęć w 30 sekund! Dołączone oprogramowanie pozwala szybko skanować, ulepszać i udostępniać większe ilości zdjęć za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Skaner Epson jest modelem dwustronnym - rozpoznaje ręcznie naniesione uwagi na odwrocie zdjęcia i również je skanuje, co jest bezcenne zwłaszcza w przypadku starych zdjęć, gdzie często na odwrocie umieszczano datę, miejsce wykonania czy inne zapiski nierzadko nie mniej wartościowe niż samo zdjęcie. Maksymalne tempo archiwizowania jednostronnych lub dwustronnych dokumentów wynosi do 45 str./min.

FastFoto FF-680W - cechy i funkcje

FastFoto FF-680W oferuje szereg zautomatyzowanych funkcji, które pozwalają ulepszać zdjęcia i przygotować je do udostępnienia — wystarczy kilka kliknięć. Obejmują one przycinane, obracanie, przycinanie skosów, korekcję efektu czerwonych oczu, przywracanie barw wyblakłym zdjęciom, poprawę jasności i kontrastu. Można także wszystkie te parametry ustawić ręcznie. Plikami wyjściowymi mogą być małe i łatwe do udostępniania pliki JPEG lub duże TIFF, zachowujące maksymalną jakość obrazu. Zdjęcia można zapisywać lokalnie lub przesyłać do chmury (obsługiwane serwisy to m.in. Dropbox i Google Drive), korzystając z oprogramowania Epson FastFoto. W przypadku dokumentów możliwe jest skorzystanie z funkcji OCR, dzięki której można tworzyć dokumenty do edytowania w programach Word czy Excel oraz pliki PDF z opcją przeszukiwania.

Podsumowując: FastFoto FF-680W to sposób na szybkie i wydajne zarchiwizowanie nawet dużych ilości do formy cyfrowej. Znajdzie zastosowanie zarówno w domu, jak i biurze.