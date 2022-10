Epson L3251 to kompaktowa drukarka EcoTank typu 3 w 1 z funkcjami Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct.

EcoTank EcoTank L3251 to urządzenie wielofunkcyjne ze stałym zasilaniem w atrament, wykorzystujące oszczędną, ekologiczną technologię drukowania Heat-Free. Dołączony do niej zestaw butelek z atramentem stanowi równowartość 66 kartridży i pozwoli wydrukować 6 500 stron w kolorze i 8100 stron czarno-białych. Jej niewielkie wymiary sprawiają, że bez problemu zmieści się na każdym biurku. Aplikacja Epson Smart Panel umożliwia bezprzewodową konfigurację, monitorowanie, drukowanie, skanowanie bezpośrednio z urządzenia mobilnych np. telefonów komórkowych. Urządzenie wyposażone jest w tylny podajnik mogący pomieścić do 100 arkuszy. Szybkość wydruku wynosi 10 stron na minutę.

Obszerną recenzję EcoTank L3251 znajdziesz na tej stronie. A już teraz u wybranych partnerów Epson, przy zakupie drukarki Epson EcoTank L3251 i jej bliźniaczych modelów L3250 i L3256 Klient może otrzymać do 300 zł zwrotu. Promocja trwa w okresie 01.10.2022-30.11.2022. Szczegóły: www.epson.pl/promocja. Dodatkowo po rejestracji zakupu na stronie www.epson.pl/gwarancjanadrukarki uzyskujemy bezpłatnie wydłużenie gwarancji do 3 lat.

