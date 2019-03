Epson Perfection V19 to kompaktowych rozmiarów skaner fotograficzny, który można używać zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Jakie są jego zalety?

Epson Perfection V19 - budowa i możliwości

Epson Perfection V19 to skaner fotograficzny niewielkich rozmiarów, do którego zasilania wystarczy pojedynczy kabel microUSB - dzięki temu rozwiązaniu w miejscu pracy nie ma plątaniny kabli. Bardzo praktyczny jest wbudowany stojak - jego zastosowanie umożliwia skanowanie zarówno z poziomie, jak i pionie. Maksymalna rozdzielczość skanowania wynosi 4800 dpi. Jedna strona A4 to ok. 10 sekund, ale powrót głowicy do pozycji wyjściowej zajmuje ok. 30 sekund, co spowalania tempo pracy i jest odczuwalne zwłaszcza przy większej ilości dokumentów. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii ReadyScan LED można od razu rozpocząć skanowanie — nie trzeba czekać, aż urządzenie się nagrzeje. Skaner posiada również zdejmowaną pokrywę umożliwiającą skanowanie obszernych książek, albumów ze zdjęciami i innych łączonych materiałów

Epson Perfection V19 wyposażony został w cztery przyciski, dzięki którym można łatwo i szybko skanować, kopiować, udostępniać i konwertować zdjęcia oraz dokumenty. Aby szybciej wykonywać powtarzalne zadania, można także przypisać gotowe konfiguracje skanowania do wszystkich czterech przycisków. Dzięki temu można zapisywać ustawienia takie jak rozdzielczość, format czy lokalizacja zapisu.

Epson Perfection V19 - cechy i funkcje

Epson Perfection V19 wyposażono w funkcje umożliwiające zwiększenie ostrości liter i redukcję niechcianego efektu „prześwitywania” dwustronnych dokumentów. Autorskie, dedykowane oprogramowanie Epson Easy Photo Fix daje opcje usuwania kurzu, przywracania wyblakłych kolorów i korekcji podświetlenia, można także z łatwością przechowywać i udostępniać zdjęcia online, skanując je bezpośrednio do serwisów Facebook i Picasa.

Podsumowując: Epson Perfection V19 to model nie wymagający dużej przestrzeni, a równocześnie dający wiele możliwości zarówno użytkownikom domowym, jak i biznesowym. Zdecydowanie wart nabycia.