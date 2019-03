Epson Perfection V550 Photo to skaner fotograficzny, który ma za zadanie poradzić sobie zarówno z bieżącymi zadaniami, jaki i pozwolić na archiwizację zniszczonych, starych zdjęć, slajdów czy kliszy.

Epson Perfection V550 Photo - budowa i możliwości

Epson Perfection V550 Photo to skaner fotograficzny, który sprawdzi się zarówno w biurze, jak i firmie. Wbudowany moduł do skanowania materiałów transparentnych potrafi skanować jednocześnie dwie klisze 35 mm (12 klatek) lub cztery slajdy osadzone 35 mm, obsługuje także średni format. Dodatkowo aplikacja ArcSoft Scan 'n' Stitch Deluxe umożliwia skanowanie stron o rozmiarach aż do A2, takich jak duże zdjęcia, artykuły prasowe, plakaty itd. Dzięki zastosowaniu przetwornika Epson Matrix CCD i rozdzielczości optycznej sięgającej 6400 dpi, powinien zapewnić wierne odwzorowanie każdego detalu. Zastosowano rozwiązania mające na celu maksymalne skrócenie czasu rozgrzewania i znaczne zmniejszenie zużycia prądu, dzięki temu skaner Epson jest nie tylko ekonomicznym, ale również przyjaznym rozwiązaniem dla środowiska.

Epson Perfection V550 Photo - cechy i funkcje

Epson Perfection V550 Photo został wyposażony w szereg technologii, mających na celu usprawnienie i ułatwienie pracy. Jedną z nich jest Digital ICE, która umożliwia cyfrowe naprawianie uszkodzonych klisz bez czasochłonnego retuszowania. - wszelkie niedoskonałości, rysy i odciski palców są automatycznie usuwane ze skanowanych elementów. Dodatkowo aplikacja Epson Easy Photo Fix odtwarza wyblakłe kolory, usuwa wizualny efekt zakurzenia i dopasowuje podświetlenie, przywracając blask starym fotografiom. Trzeba jednak zauważyć, że czas obróbki przy najwyższych rozdzielczościach jest dość wolny - ale w zamian za to zyskuje się jakość.

Praktycznym rozwiązaniem jest funkcja skanowania do chmury, którą umożliwia aplikacja Epson Easy Photo Scan - umożliwia skanowanie bezpośrednio do wybranych serwisów społecznościowych i zdjęciowych oraz do innych usług przechowywania w chmurze. Przydaje się to zwłaszcza przy większej ilości obrabianych w wysokich rozdzielczościach materiałów - nie trzeba się martwić brakiem wolnego miejsca na dysku. Producent udziela na ten model pięcioletniej gwarancji.

Podsumowując: Epson Perfection V550 Photo to solidny skaner zdjęciowy, który sprawdzi się na wielu polach eksploatacji.