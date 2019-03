Epson WorkForce DS-1630 to płaski skaner biznesowy. Jakie cechy i funkcje sprawiają, że warto go nabyć?

Epson WorkForce DS-1630 - budowa i możliwości

Epson WorkForce DS-1630 to płaski skaner o kompaktowych rozmiarach, który powinien sprawdzić się zarówno w mniejszych firmach, jak i w domu. Został wyposażony w usprawniający pracę, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy. Umożliwia skanowanie różnego rodzaju nośników, takich jak książki, paszporty czy dokumenty zszyte lub delikatne, a jednocześnie szybkie i proste skanowanie dokumentów biurowych. Prędkość jego pracy to 25 str./min. zarówno w trybie monochromatycznym, jak i kolorowym, a przy obrazach jest to 10/minutę. Automatyczne skanowanie dwustronne zwiększa komfort użytkowania, trzeba jednak zauważyć, że jest znacznie wolniejsze, ponieważ w urządzeniu zastosowany został tylko jeden sensor CIS. Łączność USB 3.0 niweluje opóźnienia nawet przy skanowaniu w wysokiej rozdzielczości 300 dpi. Brak jednak połączenia Wi-fi, a łączność z siecią jest możliwa tylko poprzez port Ethernet.

Technologia diodowa ReadyScan ogranicza czas nagrzewania i zapewnia niższy pobór mocy, dzięki czemu nie traci się czasu, oczekując na uruchomienie urządzenia, a zarazem oszczędza na kosztach energii elektrycznej. Dzięki niewielkim rozmiarom, Epson WorkForce DS-1630 można z łatwością umieścić urządzenie na każdym biurku, w tym również w miejscach dostępnych dla klientów. Minimalistyczny panel ma trzy przyciski - zasilanie, start, przerwanie pracy oraz dwie lampki kontrolne LED - jedna informuje o podłączeniu skanera do zasilania, druga - o błędzie. Wszystkie ustawienia, jak rozdzielczość skanów czy format plików wyjściowych, ustala się w załączonym oprogramowaniu Document Capture Pro.

Epson WorkForce DS-1630 - cechy i funkcje

W DS-1630 została zastosowana autorska technologia przetwarzania obrazu, co daje możliwość korzystania z funkcji inteligentnego dopasowania koloru i obrazu, takie jak przycinanie dokumentów, korekcja przekosów, usuwanie pustych stron i tła. Tryb długich dokumentów pozwala na jednostronne skanowanie ponad trzymetrowych dokumentów (3048 mm). Do skanera dołączone jest wspomniane oprogramowanie Epson z opcją Dual Image Output, służące do wysyłania raz zeskanowanego dokumentu do dwóch różnych miejsc docelowych. Model DS-1630 umożliwia także proste skanowanie za pomocą jednego kliknięcia do folderów na dysku, wiadomości e-mail, kont online i innych miejsc. Doskonale spisuje się przy zadaniach OCR - w rozdzielczości 200 dpi radzi sobie świetnie z dokumentami zapisanymi czcionką o wielkości 6.

Opcjonalny panel sieciowy dla Epson WorkForce DS-1630 pozwala utworzyć do 30 zadań i skanować bezpośrednio do serwerów, usług w chmurze, w tym portalu Microsoft SharePoint. Producent drukarki udziela na nią aż pięcioletniej gwarancji, dzięki czemu podczas tak długiego okresu eksploatacji nie będzie zachodzić potrzeba wymiany urządzenia na nowe.

Podsumowując: jest to nie tylko jeden z najszybszych skanerów w swojej klasie, ale również i najbardziej wszechstronnych.