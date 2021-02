Epson WorkForce DS-1660W to skaner, który ma być maksymalnie wydajny, a zarazem ekonomiczny. Co może skłonić do jego zakupu?

Epson WorkForce DS-1660W - budowa i możliwości

WorkForce DS-1660W to skaner płaski firmy Epson, który jest modelem dość kompaktowym - jego wymiary to 451‎ x 315 x 120 mm. Umożliwia skanowanie zarówno standardowych dokumentów w formacie A4, jak i mniejszych. Nie są dla niego problemem paszporty, książki, rachunki, a także zszywane dokumenty różnego rodzaju. A jeśli potrzebne jest zeskanowanie większego dokumentu, nie będzie to problemem. Specjalny tryb długich dokumentów umożliwia skanowanie dokumentów mających do 3048 mm, czyli ponad 3 metry długości! Pracę usprawnia podajnik na 50 arkuszy. Prędkość skanowania wynosi 25 str./min przy standardowych dokumentach, a maksymalna rozdzielczość to 1200 x 1200 dpi. Zastosowano tu autorską technologię przetwarzania obrazu, dzięki której eliminowane są wszelkie uszkodzenia, zabrudzenia czy ślady po zszywkach. Otrzymuje się także szereg innych praktycznych funkcji, jak zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, pomijanie pustych stron, automatyczna korekta położenia ukośnego, wygładzenie krawędzi, derasteryzacja, rozpoznawanie kodu kreskowego czy pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR.

Epson WorkForce DS-1660W - cechy i funkcje

Skaner Epson WorkForce DS-1660W jest wyposażony w port USB 3.0, może także łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami za pomocą Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct. Opcjonalny panel sieciowy pozwala utworzyć do 30 zadań i skanować dokumenty bezpośrednio do serwerów, usług w chmurze oraz Microsoft SharePoint. Ponadto moduł NFC pozwala na sterowanie urządzeniem przy pomocy smartfona. Służy do tego dedykowana aplikacja Epson Scan App. Do skanera dołączone jest również oprogramowanie Epson Document Capture, pozwalające na własne ustawienie wszystkich parametrów skanowania.

Podsumowując: WorkForce DS-1660W to bardzo solidny skaner, który znacznie usprawni pracę biura, firmy lub instytucji. Zdecydowanie wart zakupu.