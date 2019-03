Epson WorkForce DS-70 to przenośny skaner biznesowy. Jakie cechy sprawiają, że warto go nabyć?

Epson WorkForce DS-70 - budowa i możliwości

Epson WorkForce DS-70 to niewielkich rozmiarów skaner ręczny A4, zasilany pojedynczym kablem USB, podłączanym do laptopa lub komputera PC. Małe, kompaktowe wymiary i łączność USB sprawiają, że z DS-70 można łatwo korzystać wtedy, kiedy jest potrzebny, np. w recepcjach. Potem można go wygodnie przechowywać w szufladzie. Obsługuje nośniki o gramaturze od 35 do 270 g/m2 oraz długi papier do 1,8 m. Rozdzielczość skanowania to 600 DPI x 600 DPI. Szacowana prędkość skanowania zarówno dokumentów kolorowych, jak i monochromatycznych to 5,5 strony na minutę. Ciągłe skanowanie w trybie automatycznego podawania przyspiesza proces, a czujnik CIS pozwala na natychmiastowe skanowanie bez konieczności rozgrzewania urządzenia.

Epson WorkForce DS-70 - cechy i funkcje

Epson WorkForce DS-70 sprzedawany jest z oprogramowaniem Document Capture Pro 2, Epson Scan 2.0 oraz sterownikiem TWAIN. Dzięki nim można skanować dane, zapisywać je i udostępniać wewnątrz firmy. Zaawansowane funkcje nazywania, rozdzielania i rozsyłania dokumentów sprawiają, że skanowanie staje się proste — i logiczne. Użytkownicy mogą zapisywać i wysyłać pliki w popularnych formatach, takich jak PDF, JPEG czy TIFF. Dołączone oprogramowanie OCR umożliwia proces tworzenia edytowalnych plików z możliwością przeszukiwania.

Podsumowanie: skaner Epson WorkForce DS-70 posiada wszystko to, co powinien mieć wygodny w obsłudze, wydajny skaner przenośny. Przeznaczony jest przede wszystkim dla handlowców oraz biznesmenów oraz handlowców w trasie. Ale znajdzie zastosowanie nie tylko w biznesie - przyda się wszędzie tam, gdzie skaner dokumentów potrzebny jest tylko od czasu do czasu.