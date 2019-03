Epson WorkForce DS-780N to skaner z pierwszym w branży trybem skanowania precyzyjnego. Jakie jeszcze cechy wyróżniają go na tle innych?

Epson WorkForce DS-780N - budowa i możliwości

Epson WorkForce DS-780N to nowoczesny skaner biznesowy, przeznaczony dla małych i średnich biur oraz grup roboczych potrzebujących szybkiego i precyzyjnego skanowania oraz archiwizowania dużych ilości dokumentów. Urządzenie dysponuje automatycznym podajnikiem papieru (ADF) na 100 arkuszy. Cechuje go duża szybkość skanowania (45 str./min, 90 obrazów/min), dzięki czemu przyspiesza pracę w biurze, umożliwiając użytkownikom błyskawiczne skanowanie i udostępnianie dokumentów w sieci. Jego gabaryty pozwalają na możliwość instalacji w wielu różnych miejscach. Niestety, nie został wyposażony w moduł Wi-fi ani mobile direct, można go natomiast podpiąć do sieci za pomocą Ethernetu.

Korzystając z modułu uwierzytelniania w systemie Document Capture Pro Server, administratorzy IT mogą centralnie zarządzać wieloma zadaniami, profilami skanowania (możliwe jest stworzenie do trzydziestu różnych) i uprawnieniami użytkowników. Zadania można udostępniać poprzez panel na interaktywnym ekranie dotykowym urządzenia za pomocą usługi Active Directory w protokole LDAP lub wymagając podania identyfikatora i hasła użytkownika bądź kodu PIN przy autoryzacji kartą identyfikacyjną. Pozwala to na właściwe przydzielanie zadań odpowiednim osobom, co w czasach RODO jest szczególnie ważne.

Epson WorkForce DS-780N - cechy i funkcje

Epson WorkForce DS-780N został wyposażony w inteligentne funkcje, ułatwiające skanowanie dużej liczby dokumentów. Dzięki oprogramowaniu firmowemu, które umożliwia optymalizację i automatyczne obracanie obrazów, można z łatwością poprawiać je już w trakcie skanowania. Zaawansowane funkcje, takie jak rozpoznawanie kodów kreskowych i strefowe optyczne rozpoznawanie znaków, przyspieszają dystrybucję dokumentów i ułatwiają nazywanie plików. System aktywnej separacji w rolkowym układzie podawania zapobiega dostawaniu się podwójnych arkuszy do skanera, co niweluje przestoje. Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy oznacza, że można bezpiecznie i za pomocą jednego przycisku skanować trudne w obsłudze nośniki, takie jak koperty czy dokumenty z naklejonymi notatkami. Każdy arkusz jest dokładnie skanowany w najwyższej jakości dzięki czujnikom skanera i możliwości ręcznego ustawienia długości papieru.

Innowacje w systemie podawania papieru zostały wprowadzone już na poziomie podajnika. Zmniejszone tarcie między podajnikiem i skanowanym arkuszem umożliwia sprawne przeprowadzanie nośników przez urządzenie i zmniejsza ryzyko błędów. Pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego przy zwolnionej pracy rolki umożliwia ostrożne skanowanie dokumentów pogniecionych lub delikatnych bez zwiększania rozmiaru pliku, a tryb długich dokumentów pozwala na skanowanie różnorodnych nośników o długości do 6096 mm.

Podsumowując: Epson WorkForce DS-780N to nowoczesny skaner, oferujący wszystkie możliwości, jakich tylko może potrzebować biuro. Dodatkowo warto podkreślić aż pięcioletnią gwarancję producenta, co zapewnia brak konieczności zakupu nowego urządzenia w tak długim okresie. Wszystkie te zalety sprawiają, że skaner Epson jest zdecydowanie produktem wartym zakupu!