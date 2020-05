Program do kontroli rodzicielskiej marki Eset.

Aplikacja opracowana przez Eset, dostawcę wyspecjalizowanego w programach antywirusowych.

Eset Parental Control występuje w dwóch wersjach. Bezpłatny wariant programu pozwala na opiekę nad dowolną liczbą dzieci, ale bez opcji przydzielenia reguł nadzoru według grup wiekowych.

Lista funkcji obejmuje także kontrolę i blokowanie wybranych aplikacji oraz definiowanie godzin, w których smartfon może być użytkowany. Nie zabrakło również funkcji limitowania czasu na gry i rozrywkę. Jeśli czas upłynie, dziecko będzie mogło wysłać prośbę o jego przedłużenie w ramach powiadomienia przekazywanego na smartfon rodzica.

Bardziej wymagający opiekunowie mogą zdecydować się na aplikację w wersji Premium. Koszt licencji to 258,30 zł rocznie. Wydając tę kwotę rodzic otrzymuje do dyspozycji kontrolę dostępu do stron internetowych z poziomu smartfona oraz opcję lokalizowania dziecka.

Ciekawym pomysłem w wersji płatnej jest także funkcja wysyłania do dziecka bezpłatnych wiadomości, które będą musiały zostać odczytane, aby było możliwe dalsze korzystanie z urządzenia.

Podsumowanie aktywności dzieci z wykorzystaniem smartfona może być wysyłane do rodziców w formie regularnych raportów.