Esperanza EZA106

Akumulatorki Esperanza zwyciężyły w tegorocznym teście akumulatorków, zachwycając wzorową wydajnością i niezwykle atrakcyjną ceną.

Producent wszelkiej maści akcesoriów posiada w swojej ofercie akumulatorki EZA106 o deklarowanej pojemności 2600 mAh i wytrzymałości do 1000 cykli. Średnia pojemność w naszych testach wyniosła 2554 mAh czyli niewiele poniżej deklarowanego poziomu. Jednocześnie w teście z wykorzystaniem lampy błyskowej, Esperanzy pozwoliły na wykonanie 300 błyśnięć, co jest jednym z najlepszych wyników w całym teście. Pomimo wysokiej wydajności, akumulatorki mogą pochwalić niezwykle atrakcyjną ceną za zestaw. Sprawia ona, że koszt za każe 100 mAh energii to zaledwie 25 groszy, co jest najlepszym wynikiem w całym teście.