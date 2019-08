Ever Powerline RT Plus 1000 to serwerowy zasilacz UPS o mocy pozornej 1000 VA.

Ever Powerline RT Plus 1000 to zasilacz awaryjny typu online o mocy pozornej 1000 VA i mocy czynnej 1000 W. Urządzenie wyposażono w jedno wejście IEC 320 C14 i sześc wyjść IEC 320 C13. Konstrukcja obudowy pozwala na używanie stacjonarne oraz umieszczenie UPS-a w szafie Rack. Zasilacz komunikuje się z komputerem za pomocą złącza RS232 oraz USB.

Podczas naszych testów przy obciążeniu 400 W Ever Powerline RT Plus 1000 rozładował się po 20 minutach i 3 sekundach. Zwiększenie obciążenia do 800 W skróciło ten czas do 7 minut i 7 sekund Sprawdziliśmy również, jak zasilacz poradzi sobie z przeciążeniem. Po podłączeniu urządzenia o mocy 1200 W zasilacz wyłączył się po 1 sekundzie. Natychmiastowo zadziałały zabezpieczenia chroniące sprzęt przed uszkodzeniem.

Podczas pracy na baterii zasilacz informuje o tym sygnałem akustycznym wydawanym co 2 sekundy. Na ekranie stale wyświetla się poziom naładowania baterii. Gdy stan naładowania akumulatora spadnie poniżej 50 procent dźwięk staje się bardziej intensywny.

Czas ładowania akumulatora od 0 do 90 procent wynosi 1 godzinę i 22 minuty. Pełne naładowanie trwa 9 godzin i 53 minuty.

Maksymalna temperatura pracy zasilacza Ever Powerline RT Plus 1000 zmierzona przy użyciu kamery termowizyjnej wynosiła 20,2 stopnia Celsiusa.

Pobór własny naładowanego UPS-a w spoczynku wynosił 14,1 W. To najlepszy wynik spośród urządzeń biorących udział w teście.

Ever przewidział możliwość zarządzania zasilaczem UPS za pomocą komputera z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem. PowerSoft Professional umożliwia monitorowanie statusu pracy urządzenia. Użytkownik może sprawdzić obciążenie, stan naładowania akumulatora oraz przewidywany czas pracy po odcięciu zasilania z sieci. Możliwe jest również zapisywanie logów oraz konfiguracja zdarzeń.