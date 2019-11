Bardzo ciekawa, a zarazem darmowa alternatywa dla Nova Launcher

Cena: darmowy

darmowy Wymagana wersja systemu Android: wersja 4.4 KitKat lub nowsza

Evie Launcher jest kolejną bardzo popularną nakładką graficzną na androida. Rozwiązanie to nie ma tak dużej popularności, jak Nova Launcher, ale podobnie, jak starszy konkurent oferuje niemalże niezliczone możliwości personalizacji. Przy wykorzystaniu tej aplikacji można zmieniać układy ikon na ekranach głównych, dostosowywać rozmiar ekranu do własnych potrzeb oraz tworzyć foldery i wiele robić innych rzeczy, które nie są dostępne w standardowych, preinstalowanych przez producentów nakładkach.

Źródło: techadvisor.co.uk

Z punktu widzenia użytkowników bardzo istotną informacją jest fakt, że aplikacja jest całkowicie bezpłatna, a producent bardzo często wprowadza kolejne aktualizacje przynoszące nowe funkcje i ulepszenia. Evie Launcher został wyróżniany przez takie redakcje, jak 9to5Google, GreenBot oraz Android Headlines. W 2017 roku program ten zdobył kilka nagród takich, jak Best Android Launchers of 2017 od Phone Arena oraz 15 Best Android Launchers of 2017 od Android Authority.

Kluczowymi funkcjami jest możliwość uniwersalnego wyszukiwania w obrębie całego urządzenia z jednego miejsca, szybka nawigacja bez konieczności klikania, niestandardowe skróty po dłuższym przytrzymaniu (podobne do 3D Touch od Apple) oraz nieograniczona personalizacja.

Wraz z ostatnimi aktualizacjami producent pozwolił na zmianę domyślnej wyszukiwarki, blokadę ikon na ekranie głównym i pasek najczęściej używanych aplikacji.

Evie Launcher można pobrać z Google Play z tego linku.