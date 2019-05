Expression KHI-302XLB i KHI-302XLC

Marka Expression to dość egzotyczny, ale widoczny na polskim rynku producent zamienników. Poprawna jakość ale niska wydajność tuszu sprawiają, że produkt uplasował się na piątym miejscu naszego testu.

Tusze Expression są sprzedawane w kartonowych opakowaniach. Producent zadbał o ich odpowiednie zabezpieczenie przed rozlaniem. Dodatkowo wewnątrz pudełka można odnaleźć również szczegółową instrukcję ich instalacji. Na plus zaliczamy ponadto dożywotnią gwarancję. Sprzęt poprawnie odczytuje pojemność kartridżów, a podczas pracy i instalacji nie odnotowaliśmy jakichkolwiek błędów. Niestety na tym atuty zamienników dla HP 302 XL od Expression zdają się kończyć.

Realna zawartość tuszu jest znacznie niższa niż deklarowana - udało nam się zużyć zaledwie 6,8 g w kolorze oraz 13,26 g w czerni. Zamienniki zakończyły test z wynikiem na poziomie 122 zadrukowanych stron kolorowych i 673 stron czarno białych. Dodając do tego dość wysoką cenę zakupu, koszt zadrukowania 1 strony to 1,35 zł, czyli przeszło 2 razy wyższy niż w przypadku zastosowania oryginałów HP. Sporo do życzenia pozostawia również jakość wydruków - głowice wyraźnie się zacinały, powodując powstawanie pasów na wydrukach.