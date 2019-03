FUJITSU fi-7140 to kompaktowy skaner biurowy, oferujący użytkownikom wiele praktycznych rozwiązań. Poznaj je już dzisiaj!

FUJITSU fi-7140 - budowa i możliwości

FUJITSU fi-7140 to skaner o niewielkich gabarytach, wyposażony w podajnik papieru na 80 arkuszy, przeznaczony do użytku biurowego. Podłączenie do stacji skanującej jest realizowane przez port USB 2.0, zaś zaawansowana technologia pobierania papieru umożliwia szybkie i bezbłędne skanowanie dokumentów o zróżnicowanej gramaturze i rozmiarach –od wizytówek, przez koperty do formatu A4, a nawet A3 (przy wykorzystaniu arkuszy transportowych).

Skaner posiada wbudowany mechanizm redukcji przekosu, który - wykrywając ułożenie skanowanych dokumentów - koryguje przekrzywienia papieru w celu ograniczenia utraty marginesów skanowanych obrazów. Ta funkcjonalność sprawia, że użytkownicy mogą być pewni dobrych efektów nawet w przypadku skanowania dokumentów, które nie zostały prawidłowo umieszczone na tacy podajnika.

Kolejną z wielu zalet urządzenia jest funkcja ochrony skanowanych dokumentów - kontrolująca w sposób ciągły całą długość dokumentu. W momencie detekcji błędu, skaner automatycznie wstrzymuje podawanie papieru, aby uniknąć uszkodzenia dokumentu.

FUJITSU fi-7140 - cechy i funkcje

FUJITSU fi-7140 umożliwia skanowanie dwustronne - zarówno kolorowe, jak i monochromatyczne. Szybkość skanowania wynosi 40 str./min i 80 obr./min w kolorze, skali szarości i trybie monochromatycznym. Rozdzielczość wyjściowa jest regulowana ze skokiem 1dpi w zakresie od 50 do 600dpi, aby spełnić najbardziej wymagające oczekiwania użytkowników.

Podobnie jak w pozostałych modelach serii „fi”, skaner FUJITSU fi-7140 korzysta z możliwości sterownika PaperStream IP (TWAIN/ISIS), pozwalając na automatyczne wykrywanie rozmiaru skanowanych dokumentów oraz trybu koloru, usuwanie otworów po dziurkaczu i pustych stron oraz wiele innych. W efekcie generowane są wysokiej jakości obrazy, właściwie przygotowane do dalszej obróbki OCR, nawet jeśli oryginalne dokumenty są pobrudzone, pomięte lub zawierają znaki wodne w tle.

Podsumowując: FUJITSU fi-7140 to niezawodny skaner biurowy, który sprawdzi się w przedsiębiorstwach ceniących jakość procesów. Pomimo braku wbudowanego interfejsu bezprzewodowego, urządzenie posiada szereg zalet, które ułatwiają operatorom codzienną pracę z dokumentami.

Kliknij tutaj, aby kupić skaner FUJITSU fi-7140 w sklepie Alstor!