FUJITSU fi-7300NX to urządzenie pozwalające na skanowanie dokumentów bez konieczności użycia komputera. Dzięki łączności Wi-Fi , LAN oraz USB cechuje go niezwykle szeroki zakres zastosowań.

FUJITSU fi-7300NX - budowa i możliwości

FUJITSU fi-7300NX to skaner biurowy, umożliwiający skanowanie w trybie portretu, w formacie A4 z szybkością do 60 str./min i 120 obr./min (w rozdzielczościach 200/300 dpi). Użytkownicy mogą skanować i zapisywać dokumenty bez użycia komputera lokalnego. Wystarczy zalogować się do skanera (pracującego pod kontrolą dołączonego oprogramowania serwerowego) korzystając z funkcji uwierzytelniania (urządzenie obsługuje uwierzytelnianie przy użyciu loginu i hasła, kodu grupy lub wbudowanego czytnika kart NFC (typ A i B) – dla tej opcji należy skorzystać z funkcji API autentykacyjnego). Wygodną obsługę gwarantują ekran dotykowy 4,3" oraz solidny podajnik o pojemności 80 arkuszy.

Dużą zaletą tego modelu jest możliwość indywidualnego dostosowania menu dla każdego użytkownika. To praktyczne rozwiązanie umożliwia wydajne, bezpieczne i zdecentralizowane wprowadzanie danych. Operator może samodzielnie poprawić ewentualne błędy oraz przystosować urządzenie do swoich oczekiwań dzięki instrukcjom, pokazywanym na wyświetlaczu.

Podczas procesu skanowania sprawdza się doskonale funkcja ochrony papieru, która zapobiega jego zacięciu. Jest to możliwe poprzez wykrywanie nieprawidłowości w dźwięku pracy urządzenia oraz długości dokumentu. Skaner FUJITSU fi-7300NX oferuje tryb skanowania dwustronnego, co znacznie przyśpiesza pracę z partiami dokumentów.

Zaawansowany sterownik skanera generuje wyraźne obrazy, ale posiada też funkcję skanowania nietypowych formatów, nawet do wielkości A2 – umożliwia to funkcja łączenia obrazów dokumentu złożonego na pół, podczas skanowania dwustronnego.

FUJITSU fi-7300NX - funkcje

Dedykowane dla skanera FUJITSU fi-7300NX oprogramowanie PaperStream NX Manager daje możliwość skanowania za pośrednictwem aplikacji mobilnych i internetowych, udostępnionych na urządzeniach przenośnych lub terminalach cienkich klientów. Dzięki aplikacji Scanner Central Admin, administrator systemu ma możliwość zdalnego zarządzania flotą skanerów. Zmniejsza to ilość prac związanych z instalacją, aktualizacją poprawek, bieżącą obsługą i utrzymaniem sprzętu. Bogactwo możliwości integracyjnych pozwala na instalację skanera wnawet najbardziej wymagających procesach obiegu dokumentów.

Podsumowując: FUJITSU fi-7300NX to profesjonalny skaner biznesowy, idealnie nadający się do firm, w których istniejące procesy wymagają różnorodnych metod dystrybucji skanów. Dzięki dużej wydajności oraz łatwemu zarządzaniu usprawni działanie każdej firmy.

