Jeśli prowadzi się działalność gospodarczą, niezbędne jest wystawianie faktur oraz rachunków. Najwygodniej zrobić to za pomocą specjalistycznego programu - takiego, jak Faktura.pl.

Swoją recenzję zacznę od tego, że jest to program do wystawiania faktur online, a więc nie wymaga pobierania żadnych plików ani instalowania czegokolwiek. Dzięki temu już mamy pierwszą zaletę - jest nią możliwość wystawiania faktur z dowolnego miejsca na świecie i urządzenia. Wszystko odbywa się poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Faktura.pl - koszty

Faktura.pl dostępna jest w trzech wersjach abonamentowych. Pierwsza, Basic, to subskrypcja w wysokości 9,99 zł/m-c. Droższa, Optimum, to wydatek zaledwie 5 złotych więcej, czyli 14,99 zł. Najbardziej kosztowny jest abonament Premium - od 24,99 zł/m-c. Oczywiście ilość dostępnych funkcji różni się w zależności od abonamentu - im jest on droższy, tym więcej oferuje. Jednak nikt nie lubi kupować kota w worku, dlatego udostępniono możliwość wypróbowania programu za darmo.

Faktura.pl - zakładanie konta

Jeśli chcesz przetestować usługę za darmo, bez założenia konta się nie obędzie. Jest ono nieobowiązujące i pozwala na korzystanie z usługi przez 30 dni bez żadnych zobowiązań. Co ważne - konto testowe nie ma ograniczeń w funkcjonalności i pozwala na wszystko to samo, co abonament Basic. Aby je założyć, należy podać swój adres e-mail i ustalić hasło. Na maila przyjdzie link aktywacyjny - uwaga, Outlook może blokować wyświetlanie przycisku, dlatego należy zaznaczyć opcję zaufania nadawcy. Po pierwszym logowaniu trzeba także podać numer telefonu w celu ewentualnego uwierzytelniania i wprowadzić hasło podane w SMS-ie. Gotowe, można działać.

Przy pierwszym logowaniu wprowadza się numer NIP firmy, dzięki czemu Faktura.pl automatycznie pobiera dane firmy z GUS-u. Kolejny krok to możliwość połączenia konta w programie z księgowością - w tym celu należy podać jej numer oraz adres e-mail. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie zwłaszcza przy korzystaniu z usług firmy zewnętrznej. Będzie ona otrzymywać automatycznie wszelkie dokumenty, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi zbierać ich wszystkich i wysyłać lub zawozić każdego miesiąca celem rozliczenia.

Na tym jednak nie koniec - można także dodać księgowość z listy biur księgowych w miejscu, gdzie prowadzi się działalność lub też zdać na polecenie księgowości przez sam program.

Faktura.pl - wystawianie rachunków

Faktura.pl stawia na przejrzyste działanie, dlatego wystawianie faktur jest procesem dziecinnie prostym. W głównym oknie można wybrać rodzaj dokumentu - fakturę (VAT, korygującą, zaliczkową, uproszczoną) rachunek lub proformę. Aby umieścić kontrahenta na dokumencie, należy po prostu wpisać jego NIP - program zajmie się pozyskaniem danych z GUS-u i umieszczeniem ich na fakturze. Możemy także wskazać odbiorcę dokumentu z wewnętrznej bazy programu. Dodatkowo otrzymujemy takie wygodne opcje, jak możliwość wystawiania faktur cyklicznych (czyli dla klientów, którym co miesiąc wystawia się rachunek lub fakturę o takiej samej wielkości). Program obsługuje zarówno firmy płacące VAT, jak i rozliczające się bez niego, czyli podające wyłącznie koszty netto. Obsługa jest bardzo intuicyjna i nie ma szans, aby ktokolwiek miał problem z wystawieniem dokumentu.

Faktura.pl dba również o aktualność opłat - gdy rachunek zostanie wystawiony, data płatności jest zapamiętywana. Jeśli pieniądze nie wpłyną na konto w podanym czasie, zostaje to odnotowane. Wszystkie faktury zalegających nam płatników można sprawdzić w osobnym dziale. Co jest dla mnie bardzo dużą zaletą to możliwość powiązania z kontrahentem jego adresu e-mail, dzięki czemu po wystawieniu faktury będzie ona automatycznie do niego wysyłana. Oszczędza to sporo czasu na indywidualnym wysyłaniu maili. Sprawdzi się to zwłaszcza w firmach, które wystawiają kontrahentom faktury na koniec miesiąca - jeśli ma się kilkadziesiąt współpracujących podmiotów, wysłanie do wszystkich rachunków zajmie sporo czasu. Faktura.pl zwalnia z tego czasochłonnego obowiązku.

Nie mogło zabraknąć również bazy produktów i usług oferowanych przez firmę - po jej stworzeniu zamiast wpisywać ręcznie dodany element do faktury, po prostu się go dodaje, co przy umieszczaniu na dokumencie większych ilości produktów znacznie skraca cały proces wystawiania dokumentu. Ogólnie po całym programie widać, że przygotowany został przez osoby, które doskonale orientują się w potrzebach osób prowadzących własne DG. Mamy tu wszystko co potrzebne do sprawnej pracy. Ponadto program oferuje bardzo praktyczny, wirtualny segregator na dokumenty. Zgodnie z nazwą umożliwia przechowywanie wszystkich dokumentów, posegregowanych według rodzajów.

Faktura.pl - dodatkowe korzyści

Oprócz funkcji podstawowych, jakich niejako oczekujemy "domyślnie", Faktura.pl oferuje także szereg dodatkowych usprawnień, znacznie ułatwiających prowadzenie biznesu. Są to narzędzie windykacyjne (od 3% za wyegzekwowane należności), funkcje magazynowe (obejmują generowanie dokumentu przyjęcia towaru po dodaniu go do magazynu, a także odejmowanie ilości danych produktów ze stanu magazynowego po wystawieniu faktury ich sprzedaży) oraz faktoring za wystawione faktury. Dodatkowo Faktura.pl oferuje mechanizm OCR - są to pakiety automatycznego odczytu danych z faktur, dzięki czemu nie trzeba tego przeprowadzać ręcznie. Tutaj płatności różnią się w zależności od ilości dokumentów. Najtańszy pakiet, oferujący odczyt z 50 dokumentów, to 14,99 zł za miesiąc.

Na tym nie koniec. W programie znajdziemy także Strefę Korzyści, w której znajdują się usługi od partnerów Faktura.pl - zaczynając od oferty obsługi wysyłek przez DPD, kończąc na najlepszych ofertach leasingowych i współpracy z kancelariami zajmującymi się rozwiązaniami z zakresu windykacji. W chwili pisania tej recenzji takich usług jest jedenaście. Nie są one oczywiście obowiązkowe, jednak jeśli ktoś zdecyduje się z nich skorzystać, wówczas może liczyć na liczne bonusy.

Faktura.pl - dlaczego warto?

Powiem wprost: Faktura.pl to doskonały program zarówno dla mniejszych i średnich firm. Warto podkreślić możliwość dostosowania jej pod potrzeby swojej działalności - zaczynając od samego abonamentu, kończąc na wspomnianych opcjach dodatkowych. Każdemu przedsiębiorcy powinna przypaść do gustu duża automatyzacja, jaką oferuje. Mam tu na myśli zarówno samoczynne wysyłanie mailem wystawianych dokumentów, jak i przypominanie o terminach płatności, a także tworzenie baz kontrahentów i produktów, dzięki czemu szybko wstawia się odpowiednie informacje na fakturze. A ponieważ czas to pieniądz - dzięki Faktura.pl sporo go zyskujesz.

Faktura.pl to także przejrzystość i porządek we wszystkich wystawionych dokumentach oraz szybkie generowanie wybranych rodzajów raportów. Wszystko odbywa się poprzez przeglądarkę, więc można wykonać dowolną operację zarówno ze służbowego komputera, jak i smartfona. Jedyne, czego mi zabrakło, to możliwość połączenia z kontem bankowym. Ale biorąc pod uwagę bardzo przystępne cenowo abonamenty - mamy ogrom możliwości za naprawdę niewielkie pieniądze.

Faktura.pl - podsumowanie

Faktura.pl to niezwykle praktyczne, wygodne rozwiązanie. Polecałbym je przede wszystkim firmom, które nie potrzebują bardzo zaawansowanych funkcji. Wystawianie faktur i rachunków jest za jego pomocą bardzo proste i wygodne, oszczędza mnóstwo czasu i redukuje do zera ryzyko błędnego wpisania danych kontrahentów. Jeśli potrzebujesz programu do wystawiania faktur - wypróbuj koniecznie. Uprzedzam - jest duża szansa, że zostaniesz z nim na stałe.

Kliknij, aby przejść na stronę Faktura.pl.