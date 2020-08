FakturaXL to program, który sprawi, że wszystko zrobisz online.

Obsługa nawet 35 rodzajów faktur i dokumentów, automatycznie uzupełniana KPiR oraz pełna ewidencja VAT. Program FakturaXL pozwala na samodzielne prowadzenie księgowości swojej firmy, a dzięki funkcjom przesyłania deklaracji VAT i plików JPK przez internet, kontakty z urzędami ograniczymy do minimum.

FakturaXL to program do fakturowania i prowadzenia uproszczonej księgowości online. Choć producent poszedł utartą ścieżką, oferując darmowy moduł do fakturowania oraz płatną wersję programu z ewidencją VAT i automatycznie wypełnianą KPiR, program wyróżnia się na tle konkurencji. Jakie są najmocniejsze strony FakturaXL? O tym w naszej recenzji.

Program do faktur

W darmowej wersji FakturaXL pozwala wystawić do 10 dokumentów miesięcznie, i w odróżnieniu od konkurencyjnych aplikacji, to w zasadzie jedyne ograniczenie modułu do fakturowania. Jeśli prowadzimy małą firmę i wystawiamy raptem kilka dokumentów miesięcznie, bezpłatny plan zawiera wszystkie potrzebne narzędzia do fakturowania.

Aplikacja umożliwia wystawianie wszystkich 32 rodzajów faktur i dokumentów dostępnych w pełnej wersji programu, bez limitu produktów i klientów. Kiedy u konkurencji nierzadko musimy przejść na płatny pakiet, tutaj od razu mamy do dyspozycji wiele przydatnych funkcji takich jak pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS, automatyczne sprawdzanie statusu podatnika w bazie VAT czy możliwość wystawiania faktur walutowych w 7 językach. Mało? Każdy wystawiony dokument możemy od razu zapisać do formatu PDF i wygodnie wysłać go kontrahentowi mailem.

FakturaXL ma opcje integracji z biurami rachunkowymi. W jednej paczce prześlemy faktury, które księgowy będzie mógł łatwo i sprawnie zaimportować do swojego programu. Obsługiwane są Insert Rachmistrz, Rewizor, Comarch Optima, Lefthand, Mała Księgowość RP. W rezultacie znalezienie biura, które „połączy się” z nami online, nie stanowi większego problemu. My zaś będziemy mogli wynegocjować tańsze usługi za prowadzenie księgowości.

Uproszczona księgowość

Zaraz, zaraz. Aplikacje, takie jak FakturaXL, powstały z myślą o osobach, które same chcą prowadzić księgowość firmy. Nic trudnego, ale wówczas warto wybrać pełną wersję programu, która automatyzuje i upraszcza większość zadań związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej firmy.

W wersji pełnej FakturaXL udostępnia automatycznie wypełniane Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz moduł ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Program upraszcza tworzenie i wysyłkę online deklaracji VAT-owskich (VAT-27, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE) oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_EWP, JPK_PKPIR). Księgowość pełną gębą!

Program jest przejrzysty i przyjemny w obsłudze. Po zalogowaniu wita nas widok podsumowania (dashboard) z graficznym podsumowaniem przychodów i kosztów oraz przyciskami do najczęściej wystawianych dokumentów. Z tego miejsca szybko przejrzymy listę faktur, zainicjujemy dodanie kosztu albo utworzymy nowy dokument wydania zewnętrznego – ten ostatni w wersji programu z opcją magazynu.

FakturaXL obsługuje 35 rodzajów faktur i dokumentów w jednym programie: faktury, korekty, proformy, zaliczkowe, końcowe, marża, WDT, Mały Podatnik metodą kasową, odwrotne obciążenie, faktury RR, faktury bez VAT, paragony, rachunki, oferty, zamówienia, noty korygujące, noty księgowe, wezwania do zapłaty, dowody dostawy, dokumenty magazynowe, dowody wpłaty KP i KW.

Autorzy programu twierdzą: „analizujemy zachowania użytkowników i automatyzujemy wszystkie procesy”. W FakturaXL chodzi przecież o to, aby samemu zająć się sprawami własnej firmy. Trzeba przyznać, że w praktyce wychodzi to całkiem nieźle.

Funkcje i opcje programu

W programie znajdziemy wiele smaczków, które czynią prowadzenie małej firmy łatwiejszym. Oto dwie przykładowe funkcje, które zyskały nasze zainteresowanie: możliwość wylistowania faktur przychodowych i kosztowych, których termin płatności upływa za wskazaną liczbę dni (domyślnie 7 dni) oraz mechanizm przypominania kontrahentom o niezapłaconych fakturach e-mailem lub SMS-em.

W trakcie testów zwróciliśmy również uwagę na bogate opcje konfiguracji – od możliwości modyfikacji szablonu i sposobu numeracji dokumentów, po zmianę treści faktury. Wszystkie opcje są zrozumiale opisane np. Pokazuj kurs waluty na wydrukach, albo Nie pokazuj rabatów na wydrukach. Lista dostępnych opcji personalizacji jest bardzo długa.

W najbogatszej wersji FakturaXL wspiera prowadzenie gospodarki magazynowej. Ta wersja programu obsługuje nielimitowana liczbę magazynów z możliwość wystawiania najważniejszych dokumentów magazynowych (PZ/WZ, PW/RW, MM). Program wspiera wydania metodą FIFO i LIFO. Ma wbudowane funkcje inwentaryzacji.

FakturaXL w pełni integruje się z drukarkami fiskalnymi pracującymi na protokołach Novitus, Posnet oraz Thermal. To opcja dodatkowo płatna.

Wszystko dzieje się online

FakturaXL ma wszystkie zalety dobrej aplikacji online obsługiwanej przez przeglądarkę. Użytkownik zawsze korzysta z aktualnej wersji, a aktualizacje związane z wdrażaniem nowych funkcji oraz dostosowaniem programu do zmieniającego się prawa, pojawiają się nawet codziennie.

Wyraźnie widać, że autorzy FakturaXL nie próżnują. Tylko w ostatnim roku w programie pojawiły się obsługa białej listy, która służy przedsiębiorcom do weryfikacji poprawność numeru rachunku bankowego kontrahenta czy pełne wsparcie dla mechanizmu podzielonej płatności. Program automatycznie poinformuje nas, gdy wystawiana faktura opiewa na kwotę powyżej 15 tys. brutto, a nie zastosowano dla niej mechanizmu podzielonej płatności.

Lista ostatnich nowości obejmuje integracje z oprogramowaniem e-sklepów Woocommerce i PrestaShop oraz możliwość wymuszenia dwuetapowej weryfikacji z wykorzystaniem jednorazowego SMS-a na etapie logowania do aplikacji. Jeśli jesteśmy już przy branży e-commerce warto wspomnieć o integracjach FakturaXL z systemami płatności PayU i Przelewy24, aby udostępnić kontrahentom wygodne płatności kartą kredytową, BLIKiem i przelewem bankowym.

Dobra cena i szybki support

W późne niedzielne popołudnie zapytaliśmy na czacie konsultantów o to, dlaczego warto wybrać FakturaXL? Odpowiedź przyszła w mniej niż minutę: „oferujemy najwięcej w najlepszej cenie i jako jedyni mamy support 24/7”.

To prawda. FakturaXL jest jednym z najtańszych programów na rynku. W wersji pełnej kosztuje zaledwie 8 zł, a przy tym oferuje bogactwo opcji. W innych aplikacjach za podobny zestaw funkcjonalności trzeba zapłacić średnio 3x więcej. Tutaj mamy jeszcze do wyboru bezpłatny program do fakturowania, który pozwala na wystawienie co miesiąc 10 dokumentów. Wielu osobom prowadzącym JDG może to w zupełności wystarczyć.

Świetnie pracuje również wspomniany support, choć trzeba pamiętać, że wsparcie dotyczy spraw technicznych związanych z działaniem programu. Dostawca nie świadczy usług księgowych, a zatem zagwozdkę, czy daną fakturę możemy zaliczyć w koszty, musimy rozwiązać już sami.

Wyróżnikiem oferty jest także możliwość skorzystania z wbudowanego podpisu elektronicznego za pomocą którego wysyłka JPK i deklaracji VAT z programu do Urzędu Skarbowego odbywa się jednym kliknięciem. Program podpisuje dokumenty w tle i od razu wysyła do US. Czy warto? Naszym zdaniem tak, ale sprawdźcie sami.