Firmao CRM to system zarządzania relacjami z klientami i kontrahentami. Jakie są jego zalety?

Oprogramowanie Firmao CRM pomyślane zostało tak, aby budować i umacniać relacje handlowe zarówno z klientami, jak i partnerami biznesowymi. Jest ono elastyczne, co pozwala na pełne dostosowane do potrzeb i możliwości firmy. Działa całkowicie w chmurze, a więc brak konieczności instalowania programu na komputerach. Całe zarządzanie odbywa się online, z poziomu przeglądarki internetowej (również na urządzeniu mobilnym). Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo danych - Firmao odpowiada za ich ochronę, a więc nawet jeśli nastąpi włamanie do firmowych urządzeń, informacje będą w pełni bezpieczne. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość szybkiego importu bazy klientów - wystarczy do tego plik .csv. Dzięki integracji z bazami danych GUS, oprogramowanie Firmao CRM umożliwia szybkie budowanie bazy danych leadów i klientów. Następnie możliwe jest przydzielanie leadów handlowcom, a dzięki integracji z modułem poczty email oraz telefonią VOIP - monitorowanie na bieżąco przebiegu komunikacji z klientem w firmie.

Użytkownik może pogrupować klientów wg wybranych kryteriów i kategorii. Firmao CRM to również prosta ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych. System oferuje możliwość planowania terminów, zadań i spotkań w przejrzystym kalendarzu z opcją przypisania do pracownika, projektu lub kontrahenta. Daje przejrzysty przegląd danych transakcji z klientami - zakończonych, planowanych, czy też będących w toku. Statusy i etykiety przypisywane do leadów pozwolą na budowę lejków sprzedażowych, dzięki którym łatwo można przeanalizować pracę działu handlowego firmy. Nie brak narzędzi do wygodnego tworzenia raportów i wykresów pokazujących przychody, zyski i koszty działania firmy, a do każdego przechowywanego w systemie obiektu możliwe jest dodanie plików/załączników takich jak np. skany umów, tworząc tym samym wygodny, sieciowy dysk przechowujący w chmurze dane firmowe. Funkcjonalność oprogramowania podnosi opcja definiowalnych pól dodatkowych, która pozwala na wygodne dostosowywanie programu do specyficznych potrzeb małej i dużej firmy.

System Firmao CRM do zarządzania relacjami z klientami można testować przez 14 dni całkowicie za darmo.

Podsumowując: Firmao CRM to elastyczne rozwiązanie, które pomoże w skutecznym zarządzaniu relacjami z klientami i kontrahentami. Warto wypróbować jego możliwości!