Fitbit Charge 2 to znany na rynku zegarek sportowy, cieszący bardzo dobrymi opiniami. Dlaczego?

Fitbit Charge 2 wyposażono w wyświetlacz OLED, który dysponuje kilkoma tarczami. Zegarek działa w dzień i w nocy, kontrolując aktywność organizmu przez całą dobę, przypominając o rozruszaniu mięśni i stawów w przypadku zbyt niskiej aktywności. Przypomnienie jest wysyłane co godzinę, by zachęcić do wykonania 250 kroków. Zegarek mierzy ich liczbę, pokonany dystans, liczbę spalonych kalorii oraz czas przeznaczony na aktywność. Dzięki całodniowym pomiarom, możliwe jest prowadzenie zdrowszego stylu życia w celu uchronienia się przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Gadżet mierzy długość snu, analizując jednoczenie jakość wypoczynku. Alarm budzi o poranku, a monitor tętna sprawdza, kiedy mózg znajduje się w fazie snu lekkiej, głębokiej i REM. Dokładna analiza pozwala zrozumieć lepiej funkcjonowanie własnego organizmu i odnaleźć przyczyny, dla których jest się niewyspanym. Tryb multisportowy Fitbit Charge 2 umożliwia zapamiętywanie wyników w wielu dyscyplinach. Zegarek kontroluje przebiegnięty dystans, zapisuje tempo jazdy na rowerze oraz oblicza ilość spalonych kalorii w trakcie zajęć fat burning. Funkcja SmartTrack automatycznie zapisuje wszystkie wyniki, które można następnie porównywać w telefonie.

Fitbit Charge 2 wspiera w trakcie stosowania diety odchudzającej, pomagając dostosowywać codzienną aktywność do liczby przyjmowanych kalorii. Zegarek motywuje do ćwiczeń fizycznych i wprowadzania dodatkowej dawki ruchu w postaci spacerów, zamiast korzystania z tramwajów, lub do jazdy do pracy rowerem zamiast samochodem. Zasila je bateria, która powinna zapewnić do czterech dni pracy. Jest na tyle wodoodporna, że można korzystać z niej w deszczu, jednak producent odradza używanie w trakcie pływania. Zegarek można w łatwy sposób sparować ze smartfonem i odbierać na niego powiadomienia oraz SMS-y.

Podsumowując: zegarek sportowy Fitbit Charge 2 ideałem nie jest, ale ma tyle użytecznych cech, że jego zakup dla osoby aktywnej nie jest byłby złym pomysłem, gdyby nie dość wysoka cena.