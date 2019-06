Fitbit specjalizuje się w produkcji opasek fitness. Ostatnimi czasy coraz śmielej wkracza również na rynek smartwatchy.

Fitbit Ionic to najbardziej funkcjonalny smartwatch Fitbit i tracker aktywności. Ma wszystko co potrzeba przeciętnemu użytkownikowi, a jego wbudowany GPS jest świetny dla biegaczy, którzy nie chcą zabierać smartfona na każdy trening.

Źródło: techadvisor

Smartwatch ten oferuje bardzo rozbudowane statyski fitness oraz oddaje do dyspozycji użytkownika funkcje automatycznego śledzenia sportów. Nie zabrakło również Fitbit Coach - aplikacji, która pomaga podczas ćwiczeń. W pamięci urządzenia możesz przechowywać do 300 piosenek. Fitbit Ionic oferuje również dostęp do wielu specjalnych aplikacji, jak np Strava, Runkeeper. Może być także nośnikiem kart płatniczych.

Ionic jest wyjątkowo lekki, więc nie jednokrotnie zapomnisz, że posiadasz na swoim nadgarstku smartwatcha. Odstraszać może jedynie wygląd, który nie przydanie do gustu niektórym klientom.