Tani smartwatch z technologią NFC.

Fitbit Versa 3 to typowy sportowy zegarek przeznaczony dla aktywnych ludzi, którzy nie chcą wydawać zbyt dużych pieniędzy. Jest wyposażony we wszystkie podstawowe funkcje, które potrzebne są do monitorowania swojej aktywności oraz funkcji życiowych.

Fitbit Versa 3 nawiązuje wyglądem do swoich poprzedników, jednak jest nieco mniejszy, a zaokrąglone brzegi sprawiają, że noszenie zegarka jest wygodniejsze.

Smartwatch jest wykończony aluminium i stalą nierdzewną, a ekran AMOLED pokryty jest szkłem Gorilla Glass 3. Fitbit Versa 3 charakteryzuje się także odpornością na kurz oraz wstrząsy i wodoodpornością (do 50 m).

Dzięki technologii NFC oraz usłudze FitBit Pay możemy dokonywać płatności zbliżeniowych

Smartwatch obsługuje także najpopularniejsze serwisy streamingowe, takie jak Deezer, Pandora czy Spotify.