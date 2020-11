Football Manager 2021 – recenzja. Najlepsza symulacja piłki nożnej na rynku

Studio Sports Interactive powraca z kolejną odsłoną swojej przebojowej serii – Football Manager. Tegoroczna edycja wprowadza sporo zmian i nowości, jednocześnie wciąż pozostając najlepszą symulacją piłki nożnej na świecie.

Od ponad 26 lat, studio Sports Interactive oddane jest tworzeniu symulatorów menadżerów piłkarskich, określanych przez wielu jako „piłkarski excel”. Najpierw, przez niemal dekadę tworzyli kultową serię - Championship Manager. Następnie, w skutek licznych licencyjnych zawirowań, od 2004 roku pracują nad cyklem Football Manager. Jego 17 część - Football Manager 2021, już jutro trafi do oficjalnej sprzedaży na całym świecie. Co tym razem przygotowali dla nas eksperci ze Sports Interactive? Czy prawdziwi fani serii mają czego szukać w tegorocznej edycji? Czy produkcja stała się bardziej przyjazna dla nowych graczy? Sprawdźmy.

Football Manager 2021 – ewolucja zamiast rewolucji

W swojej historii, seria Football Manager kilkukrotnie dokonywała rewolucyjnych zmian. Tak było choćby z wprowadzeniem silnika graficznego 3D dla rozgrywanych spotkań. W większości wypadków, twórcy wolą jednak skupiać się na rozwoju już istniejących elementów, tak aby jak najlepiej oddawały one trenerskie rzemiosło. Taką drogę obrano właśnie w przypadku tegorocznej odsłony. FM 2021 przynosi ze sobą wiele, głównie drobnych zmian i nowości. Są one na tyle spójne i przemyślane, że jako całość są przyjemnym powiewem świeżości.

Football Manager 2021 – co nowego?

Komunikacja to podstawa, nie tylko w świecie footballu. Sports Interactive postanowiło zadbać o kolejną warstwę realizmu w relacjach interpersonalnych i wprowadziło pełną gamę niewerbalnych gestów, które pozwalają nam być bardziej ekspresyjnymi. Wasz zespół gra katastrofalnie, a wy jesteście wściekli? Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby rzucić butelką z wodą o ścianę i nawrzeszczeć na zawodników, dając im wyraźnie do zrozumienia, że nie akceptujecie takiego stanu rzeczy. System gestów zawitał do niemal każdego aspektu produkcji, w którym prowadzimy z kimś rozmowę „na żywo”. Dotyczy to zarówno krótkich, szybkich spotkań z poszczególnymi zawodnikami, jak również konferencji prasowych czy spotkań z dyrekcją. Football Manager 2021 koncentruje się na roli menedżera, oferując więcej funkcji i opcji dostosowywania ich osobowości. Możecie wzorować się na wiecznie pobudzonym Antonio Conte i żywiołowo reagować na wszystkie decyzje na boisku, jak i poza nim, ale możecie też być jak legendarny Walery Łobanowski, który słynął ze swojego niezwykłego spokoju.

Kolejną nowością jest również tzw. „kodeks postępowania”. Wraz ze startem nowego sezonu, będziemy mogli ustalić reguły panujące w klubie i konkretny system kar dla zawodników, np. za opuszczenie treningu czy zawieszenie za kartki. Warto przy tym podkreślić, że przesadnie wysokie kary już na starcie w nowym klubie mogą spowodować, że zrazimy do siebie graczy.

Najbardziej skrupulatnych menedżerów z pewnością ucieszy również debiut systemu xG, który pozwoli na dodatkową analizę poczynań naszych zawodników.

Chcąc „dopieścić” poziom realizmu, twórcy gry zadbali również o to, aby pandemia koronawirusa została odzwierciedlona w FM 2021. Sytuacja finansowa większości klubów na świecie została przez COVID-19 wywrócona „do góry nogami”. Nie jest to czas wielkich transferów, a raczej oszczędności i szukania okazji. Zaczynając grę w nawet najbogatszych klubach, będziecie musieli liczyć się ze skromnymi możliwościami finansowymi. Co więcej, zarządy klubów będą naciskać na pilnowanie budżetu.

Na szczęście, studio Sports Interactive nie zdecydowało się na wprowadzenie do swojej gry wszystkich elementów związanych z koronawirusem . Oznacza to, że mecze będziemy rozgrywać przy pełnych trybunach, a COVID-19, jako choroba, która może wpływać na absencję naszych zawodników, w grze po prostu nie istnieje.

Football Manager 2021 – jest lepiej, ładniej i szybciej

Jak już wspomniałem, Football Manager 2021 to w dużej mierze ewolucja znanych już rozwiązań. Za przykład niech posłużą nam konferencje prasowe, które w poprzednich odsłonach cyklu potrafiły po dłuższym czasie irytować. Tym razem, m.in. dzięki nowemu systemowi gestów, dyskusje z prasą są znacznie ciekawsze. Co więcej, nasze decyzje, gesty i wypowiedzi mogą w znaczący sposób wpłynąć na nasze relacje z zawodnikami i ich morale.

Wielkie brawa należą się Sports Interactive za usprawnienia w silniku meczowym. Znacznych zmian doczekał się interfejs, który teraz jest bardziej przejrzysty i nowoczesny. Co więcej, ulepszono oświetlenie, a zawodnicy otrzymali mnóstwo nowych animacji. Sporo zmian zostało wprowadzonych również za kulisami. Piłkarze zachowują się bardziej naturalnie i inteligentniej poruszają się po boisku, co znacząco zwiększa realizm zawodów. Oczywiście, mecze w Football Manager 2021 to wciąż nie jest poziomy FIFY, ale tegoroczna odsłona może zdecydowanie pochwalić się najładniejszym i najlepszym silnikiem meczowym w historii. Nie zaobserwowałem także, aby silnik ten rażąco wpływał na wynik meczu, np. przez notoryczne marnowanie 100% sytuacji przez napastników (co niestety zdarzało się już w starszych częściach).

Na uwagę zasługuje też optymalizacja produkcji. Football Manager 2021 wydaje się pracować znacznie szybciej niż poprzednik, co przy dużej ilości danych ma niebagatelne znaczenie. Również proces zapisywania i wczytywania gier uległ znacznemu skróceniu.

Football Manager 2021 jest bardziej przystępny dla nowicjuszy

Football Manager 2021 jest bardziej przystępny dla nowicjuszy. Nie da się ukryć, że ilość danych i tabelek, które przegląda oraz analizuje przeciętny gracza FM-a, jest ogromna. Mnogość zadań, informacji i obowiązków potrafi przytłoczyć. Szczególnie, jeśli nigdy wcześniej nie mieliście do czynienia z grami z tej serii. Na szczęście, Sports Interactive dostrzegło ten problem i zadbało o wyjątkowo rozbudowany samouczek, który pomoże nowym graczom poznać kluczowe aspekty gry. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby większość elementów trenerskiego rzemiosła przekazać w ręce współpracowników. Nie interesuje was zarządzanie młodzieżą czy doszlifowanie systemu treningowego? Nie ma sprawy, wasi asystenci zajmą się tymi sprawami. W zasadzie, niemal każdy aspekt gry można przenieść w „ręce” podwładnych, samemu skupiając się jedynie na taktyce, transferach i meczach.

Football Manager 2021 – tylko licencji żal

Czy FM 2021 ma zatem jakieś wady? Cóż, testowana przez nas wersja musiała mierzyć się z brakiem polonizacji wszystkich tekstów, co z całą pewnością zostanie naprawione już w dniu premiery. Sporym rozczarowaniem dla niektórych graczy, może być również brak pełnych licencji wielu popularnych klubów piłkarskich. Najbardziej boleśnie odczują to fani Juventusu Turyn, który występuje w Football Manager 2021 jako Zebre, a to za sprawą umowy z Konami, która wiąże „Starą Damę” z cyklem PES. Swoje „wywalczyli” również przedstawiciele Manchesteru United, którzy domagali się całkowitego usunięcia zespołu, bądź odpowiedniego odszkodowania. Na szczęście dla graczy, skończyło się to tylko na braku oficjalnego herbu.

Football Manager 2021 – czy warto?

Football Manager 2021 nie jest w żaden sposób grą rewolucyjną, ale w tym wypadku, to bardzo dobrze. Twórcy zadbali o usprawnienie kluczowych elementów gry i dodali kilka nowych funkcji, które w znakomity sposób wzbogacają rozgrywkę. Fanów serii z całą pewnością nie muszę przekonywać do zakupu Football Manager 2021, nowy silnik meczowy i znacznie poprawione relacje interpersonalne wystarczą, aby sięgnąć po najnowszą odsłonę serii. Nowych graczy może natomiast zachęcić wiele usprawnień, które sprawiają, że gra jest znacznie bardziej przystępna i łatwa w odbiorze.

Najnowsza odsłona serii Football Manager już jutro będzie dostępna na PC, Mac, Google Stadia i Nintendo Switch. To jednak nie wszystko. Po raz pierwszy od prawie dekady, cykl zadebiutuje również na konsolach Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S). Premiera na urządzeniach Microsoftu odbędzie się 1 grudnia tego roku.