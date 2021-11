Football Manager 2022 - recenzja. Czy warto kupić już dziś?

Premiera najnowszej odsłony Football Managera już dziś. Sports Interactive, jak co roku, wprowadza nowe udogodnienia w rozgrywce i tym razem nie jest inaczej. Produkcja okraszona numerem 2022 jest pod kilkoma względami przełomowa, a ja postaram się wam przybliżyć tegoroczną wersję gry.

Football Manager 2022 - odgrzewany kotlet?

Jak co roku fani zastanawiają się, czy kolejny Football Manager jest „odgrzewanym kotletem”? Na pewno nie możemy tak nazwać najnowszej odsłony serii, która wprowadza szereg zmian, mniejszych i większych, mających duży wpływ na rozgrywkę. Poza tym wersja 2022 zmienia także nieco szatę graficzną oraz kolorystykę. Niestety, wprowadza też elementy, które mogą irytować stałych fanów produkcji. Jednym z przykładów “kosmetycznych zmian” jest przestawienie kolejności niektórych czynności. Mowa tutaj o tych znajdujących się pod zakładką “Transfery”, gdzie zmieniono układ funkcji. Na przykład “Zapytaj agenta o dostępność” znajduje się teraz wyżej niż w poprzedniej wersji. Nie jest to jednak odosobniony przypadek, gdyż w panelu meczowym niektóre przyciski także zmieniły swoją lokalizację z prawej na lewą stronę okna. Podkreślam, że dla nowych użytkowników są to zmiany nieistotne, jednak dla weteranów mogą okazać się niepotrzebną ingerencją w utarte schematy.

Są też jednak dobre strony tego typu zmian. W zakładce “Raporty” zastąpiono funkcję “Poproś o raport” dwoma nowymi: “Obserwuj piłkarza (przez 1 tydzień)” oraz “Obserwuj piłkarza (do uzyskania pełnej wiedzy)”. Zastosowanie takiego rozwiązania zdecydowanie skraca drogę do uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Football Manager 2022 przemyślaną ewolucją?

Sports Interactive od kilku lat stawia na nowych użytkowników, czego dowodem jest implementacja coraz to większego wachlarza udogodnień. Od Football Managera 2019 mamy możliwość korzystania z gotowych stylów taktycznych, które tak naprawdę wprowadzają nas łagodnie w system tworzenia własnej formacji. Największą przeszkodą dla nowych graczy jest teoretycznie skomplikowany panel taktyczny, który wielokrotnie zniechęcał użytkowników do tej produkcji. W celu ciągłego rozwoju twórcy zdecydowali się wprowadzić gotowe style wzorowane na największych schematach gry w świecie piłki. Dzięki temu gracze mają do dyspozycji między innymi „gengenpress”, „pionową tiki takę”, czy „zaparkowany autobus”. Nie da się ukryć, że jest to spore ułatwienie dla początkujących. Nie jest to jednak jedyne udogodnienie kierowane właśnie do nich. Warto tutaj zaznaczyć, że każda z funkcji ma możliwość zarządzania przez współpracowników. Tak jest między innymi z scoutingiem, treningiem, konferencjami, a nawet odprawą taktyczną, gdzie znajdziemy sugestie asystenta przed spotkaniami, z których możemy skorzystać jednym kliknięciem „Zrób to”.

Najnowsza edycja gry wprowadza szereg zmian. Znacząco poprawiono silnik animacji 3D, który teraz widocznie zwiększa realizm rozgrywki. W Football Manager 2022 twórcy spisali się wzorowo, udoskonalając poruszanie się zawodników po wirtualnej murawie, pojedynki główkowe, dryblingi, pressing, przemieszczanie się pomiędzy liniami, czy nawet trzymanie linii spalonego przez naszego napastnika. Efekt tego jest zauważalny z pierwszym dniem rozgrywki, dzięki czemu możemy zobaczyć, jaki potencjał drzemie w animacji 3D i nie musimy wracać do kultowych kropeczek na zielonym ekranie.

Football Manager 2022 - nowości, przez które nie można przejść obojętnie!

Wspomniałem już o licznych modyfikacjach, mających większy lub też mniejszy wpływ na rozgrywkę. Czas pochylić się nad nową produkcją na poważnie i przejrzeć najciekawsze zmiany z punktu widzenia gracza. Sports Interactive wprowadziło kilka nowinek, które można nazwać kluczowymi dla tej wersji gry. Pierwszą poważną różnicą w Football Managerze 2022 jest wprowadzenie dynamicznego współczynnika rozwoju juniorów (newgenów). Co kryje się za tym stwierdzeniem?

Jeżeli wywindujemy ligę, w której gramy na wyższy poziom (np. Ekstraklasę), gra odwdzięczy się nam produkcją dużo lepszych juniorów na poziomie wyższym niż do tej pory. We wcześniejszych wersjach gry poziom ligi nie miał wpływu na generowanie się newgenów, a piłkarze posiadali potencjał tak wysoki, jak dopuszczała gra na początku rozgrywki.

Kolejną ważną zmianą dla graczy jest wprowadzenie panelu „Centrum danych”, gdzie znajdziemy najważniejsze analizy naszego zespołu, skąd mamy łatwy dostęp do kluczowych danych. Znajdziemy tam między innymi mapę podań, z której dowiemy się, jak ze sobą współpracują poszczególni zawodnicy, informacje, czy piłkarze kreują grę do przodu lub też wymieniają dużą liczbę podań pomiędzy sobą, a także analizy poszczególnych meczów, zawodników oraz całej drużyny. Całość zaprezentowano w jak najbardziej przejrzysty dla użytkownika i łatwy do odczytania sposób.

W Football Manager 2022 znajdziemy nową rolę dla środkowego obrońcy o nazwie „Boczny środkowy obrońca”, dzięki której nasza taktyka z trójką środkowych defensorów w końcu może wejść na zupełnie inny poziom, czego brakowało w poprzednich wersjach gry. Boczny środkowy obrońca swoją grą przypomina klasycznego bocznego obrońcę z ustawienia z czterema defensorami. Partnerzy z zespołu asekurują jego pozycję, kiedy on bierze udział w akcji ofensywnej, nie zapominając przy tym o grze w obronie.

Ostatni dzień okna transferowego to zupełnie nowy poziom emocji związanych z wprowadzaniem zawodników do klubu na ostatni moment. Uzyskamy szereg nowych i bardziej szczegółowych informacji niż miało to miejsce do tej pory. Każda godzina, a nawet minuta ostatniego dnia okienka transferowego może przynieść nieoczekiwane ruchy na rynku, o których jesteśmy na bieżąco informowani. Agenci piłkarscy proponują nam swoich klientów nawet na kilka godzin przed końcem okna. Nie omijają nas też wszelkie plotki związane z transferami.

W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na rozmowy z agentami, które otrzymały w Football Managerze 2022 nową formę. Od tej pory pełnią nie tylko rolę informacyjną, ale również wspomagają nasze negocjacje z przyszłym zawodnikiem.

Nie można zapomnieć również o zmianie wartościowania zawodników, która od teraz przedstawiana jest w postaci widełek cenowych. Są one tym dokładniejsze, im wiedza na temat zawodnika jest większa lub po przeprowadzonej rozmowie z jego agentem.

Football Manager 2022 - spotkania, spotkania i jeszcze raz spotkania.

Sports Interactive nie zapomniał o innych dziedzinach gry. W Football Manager 2022 konferencje ze sztabem szkoleniowym zostają podzielone na cztery sekcje i skumulowane do jednego dużego spotkania. Gdzie omówimy takie tematyki jak trening, zatrudnienie, rozwój zawodników czy sztab szkoleniowy. Uzyskamy niezbędne sugestie i wskazówki z każdej dziedziny ważnej dla rozwoju naszego klubu. Pomogą nam one uniknąć niezadowalania w zespole, kontuzji zmęczeniowych oraz monitorować rozwój juniorów. Otrzymamy również propozycje wzmocnienia sztabu szkoleniowego. W poprzedniej wersji gry mieliśmy dostęp do tych informacji w postaci kilku wiadomości w ciągu miesiąca, teraz możemy spotkać się i porozmawiać na jednej wspólnej konferencji.

Football Manager 2022 - już nie zapomnisz zrugać zespołu po przegranym meczu.

Twórcy gry nie zapomnieli o przypadkach „przeklikania” rozmowy motywacyjnej z zespołem, co mogło mieć negatywny wpływ na rozgrywane spotkanie. Teraz otrzymamy komunikat z informacją, że rozmowa motywacyjna się nie odbyła i czy chcesz ją wykonać lub przekazać asystentowi.

Warto dodać, że rozmowy z zawodnikami i sztabem zostały rozszerzone o ponad 4 tysiące nowych rozmówek, dzięki czemu nie odczujemy monotonnej konwersacji, jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Football Manager 2022 - produkcja warta swoich pieniędzy?

Najnowsza odsłona serii od Sports Interactive jest swego rodzaju przełomowa, gdyż otrzymała dużo nowych elementów oraz ciekawych rozwiązań. Deweloper tym razem skupił swoją uwagę nie tylko na nowych użytkownikach, ale również na starych wyjadaczach. Dawno nie ekscytowałem się tak bardzo nową odsłoną najlepszego symulatora piłkarskiego. Pierwszy raz bez oporów mogę potwierdzić, że warto kupić Football Managera 2022 już dziś!