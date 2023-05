Ford Tourneo Connect to aż i tylko dobry samochód wielofunkcyjny

Jest to rozsądna opcja dla rodzin, które nie są przekonane do SUV-ów, gdyż Ford Tourneo Connect jest doskonały w prowadzeniu, niezwykle bezpieczny i ma znaczną przewagę cenową nad konkurentami. Wnętrze nie jest niczym wyjątkowym, a podczas gdy inne samochody wielofunkcyjne zapewniają lepsze osiągi i wyższy poziom dopracowania, są one zazwyczaj droższe.

Wrażenia z jazdy

W Fordzie Tourneo Connect dostępny jest 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 112 KM lub 2-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 120 KM. Dostępny jest również 2-litrowy diesel o mocy mniejszej o 101 KM.

Wszystkie mogą być wyposażone w siedmiobiegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynię biegów lub sześciobiegową manualną skrzynię biegów. W testowanym przeze mnie modelu padło na 1,5-litrowy silnik oraz automatyczną skrzynię biegów.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Gdy już ruszysz, zautomatyzowana skrzynia biegów zapewnia szybką i płynną zmianę biegów. Wrażenia z jazdy Tourneo Connect są porównywalne do tych z samochodu z precyzyjnym układem kierowniczym i mocnym hamowaniem - jazda jest płynna, a kierownica i pedały hamulca oraz gazu są bardzo responsywne. Ze względu na swoją wysokość i masę, nadal jednak nie może równać się z największymi samochodami wielofunkcyjnymi, takimi jak VW Touran.

Na szczęście jazda na standardowych 17-calowych kołach jest równie miękka, a przechyły nadwozia nie są tak poważne, jak można by się spodziewać w tak wysokim samochodzie. Przyczepność jest wystarczająca i poradzi sobie z próbami poruszania się po wiejskiej drodze.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wnętrze

Ford Tourneo Connect przewyższa porównywalnego VW Caddy w kwestii zaopatrzenia wnętrza samochodu, ponieważ oprócz oferowania większej liczby regulacji fotela i kierownicy, jest również standardowo wyposażony w regulowane podparcie lędźwiowe.

Podobnie, Tourneo Connect jest standardowo wyposażony w przednie i tylne czujniki parkowania, podczas gdy Caddy wymaga dopłaty do droższego wykończenia Life. Brak kamery cofania na liście dostępnych opcji trochę smuci, aczkolwiek duże okna zapewniają doskonały widok na świat zewnętrzny.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Muszę przyznać, że wnętrze Tourneo Connect jest mało inspirujące i zdominowane przez szorstkie plastiki, podobnie jak w Caddy. Tourneo przegrywa tu również np. z Dacią Jogger, która ma eleganckie wykończenia z tkaniny i błyszczące chromowane akcenty, ponieważ tylko podłokietniki mają miękkie powierzchnie. Deska rozdzielcza i konsola środkowa, która zawiera również podwójne uchwyty na kubki, mają po kilka schowków.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

10-calowy dotykowy panel informacyjno-rozrywkowy jest dostępny we wszystkich modelach Tourneo Connect. Wraz z radiem DAB i kompatybilnością ze smartfonami Android Auto i Apple CarPlay, nawigacja satelitarna również jest standardem.

Przydałby się jednak większy ekran, a system informacyjno-rozrywkowy to w zasadzie system Volkswagena, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w VW Golfie i nie jest najlepszy.

Nakładka systemowa Forda również nie jest za dobra i moim zdaniem całość posiada mylący układ menu. Brak fizycznych (lub podświetlanych) elementów sterujących klimatyzacją może być irytujący, szczególnie w nocy. Nawet zmiana głośności radia jest uciążliwa, więc najlepiej używać przycisków na kierownicy.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Przestrzeń pasażerska i bagażnik

Trzy osoby mogą siedzieć obok siebie z tyłu, z niewielkimi otarciami ramion we wszystkich rozmiarach rozstawu osi. Jednak miejsce na nogi w wersji z normalnym rozstawem osi nie jest szczególnie przestronne i nie można obracać siedzeń do przodu i do tyłu (w przeciwieństwie do VW Touran).

Dwóch zewnętrznych pasażerów tylnej kanapy musi siedzieć nieco krzywo, aby umieścić stopy pod siedzeniem przed nimi ze względu na ich układ. Natomiast Tourneo Connect to pojazd, który warto wybrać, jeśli często przewozisz wyższe osoby, ponieważ jego znacznie dłuższy rozstaw osi umożliwia odsunięcie tylnych siedzeń do tyłu, co zapewnia więcej miejsca na nogi. Przestrzeń nad głową jest dobra.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Mamy dwoje przesuwanych tylnych drzwi, aczkolwiek dostęp do nich może być trudny dla pasażerów, którzy mają trudności z poruszaniem się.

Po usunięciu trzeciego rzędu, przestrzeń bagażnika jest doskonała dla pięcioosobowego układu z dowolnym wyborem rozstawu osi. Każdy rozmiar wózka lub roweru powinien zmieścić się w bagażniku. Po złożeniu lub wyjęciu wszystkich tylnych siedzeń otrzymamy nawet bardzo pojemny van do przeprowadzki.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Bagażnik pojazdów o standardowym rozstawie osi jest niewiarygodnie krótki, gdy wszystkie siedem siedzeń jest zajętych, podczas gdy wersja Grand, która jest porównywalnie wyposażona, oferuje sporą ilość miejsca na bagaż za skrajnymi tylnymi siedzeniami.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Należy jednak upewnić się, że nie parkuje się zbyt blisko obiektu za samochodem, ponieważ tylna klapa bagażnika jest dużym panelem, który wymaga dość sporo miejsca do otwarcia, podobnie jak w wielu vanach wielofunkcyjnych. Aby nieco uprościć sprawę, istnieje opcja elektrycznego otwierania.

Szkoda, że nie ma wygodnej szklanej szyby, którą można otworzyć samodzielnie, aby chwycić mniejsze przedmioty.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Werdykt

Ford Tourneo Connect ma wiele podobieństw do VW Caddy, ale nie jego stosunkowo wysoką cenę. Pod tym względem bardziej przypomina odchodzące już Citroen Berlingo, Peugeot Rifter i Vauxhall Combo Life (obecnie oferowane tylko jako pojazdy elektryczne). Mimo to nadal jest droższy niż siedmiomiejscowa Dacia Jogger.

Ze względu na wiele wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, Tourneo Connect otrzymuje taką samą pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa Euro NCAP jak Caddy. Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) z rozpoznawaniem rowerów i pieszych, asystent utrzymania pasa ruchu i inne funkcje są dostępne w standardzie. Wszystkie opcjonalne funkcje obejmują również adaptacyjny tempomat i rozpoznawanie znaków drogowych.

Jak na tego rodzaju pojazd, oficjalne zużycie paliwa i emisje są przyzwoite, przy czym benzyna przekracza 40 mpg, a diesle osiągają połowę 50 mpg. Pojazd elektryczny lub hybrydowy typu plug-in to jednak wciąż najlepszy wybór, jeśli szukasz samochodu wielofunkcyjnego do pracy. Jeśli jednak nie jesteś fanem tego typu rozwiązań, a stawiasz przede wszystkim na przyjemność z jazdy, wielofunkcyjność oraz pojemność samochodu, Tourneo Connect może okazać się strzałem w dziesiątkę.