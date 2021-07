Formuła 1 w najlepszym wydaniu! Recenzja gry F1 2021

Studio Codemasters, już jako członek rodziny Electronic Arts, dostarczyło nam właśnie najnowszą odsłonę serii F1. Czy najlepszą? Dowiecie się z naszej recenzji.

O serii F1 zwykło się mawiać, że jest to „królowa motosportu”. Jak zatem przystało na „królową” zajmują się nią najwięksi specjaliści. Codemasters opiekuje się F1 w grach wideo od kilku lat, w zeszłym roku otrzymaliśmy znakomitą i dopracowaną odsłonę cyklu. Czy tegoroczna część – F1 2021, pobije dotychczasowego mistrza?

Pozwól, że opowiem ci historię…

Największą nowością w F1 2021 jest tryb fabularny zwany „Braking Point” („Droga do sławy” w wersji PL), który pozwala nam wcielić się w młodego, ambitnego kierowcę F2 – Aidena Jacksona. Nie będzie to wielkim spoilerem, jeśli zdradzimy wam, że bardzo szybko, wraz z bohaterem, przeniesiemy się do padoku F1. Marzenie Aidena wydaje się urzeczywistniać, jednak jak to zwykle bywa, rzeczywistość szybko sprowadza go „na ziemię”. Seria F1 to nie tylko najlepsze bolidy, ale również najlepsze i najbardziej wymagające zespoły. Młody kierowca, a my wraz z nim, poznajemy blaski i cienie popularności, sukcesu i motosportu.

Aiden Jackson we własnej osobie

Historia Aidena nie jest może najbardziej oryginalna, ale to bardzo miły dodatek do sprawdzonych już trybów rozgrywki. W trakcie zabawy z przyjemnością śledziłem jak z młodego, „nieopierzonego świeżaka” zmienia się on w pewnego siebie kierowcę. Choć w trakcie zabawy dominują wyścigi, to nie brakuje również „smaczków” z padoku, jak: wywiadów z prasą czy konfliktów i przyjaźni z innymi kierowcami. Warto przy tym podkreślić, że poszczególne wyścigi mocno się od siebie różnią i potrafią zaskoczyć. Część wydarzeń jest oczywiście oskryptowana, ale w niczym to nie przeszkadza. Za przykład niech nam posłuży sytuacja, w której po wykonaniu pierwszego celu wyścigu doszło do kolizji z innymi bolidem. W dalszej części rywalizacji naszym celem było już tylko dojechanie do mety. W innym przypadku „złapaliśmy gumę”, co spowodowało konieczność dodatkowego zjazdu do alei serwisowej. Naszym zadaniem było natomiast dojechanie na punktowanym miejscu. Takich karkołomnych pościgów i zaskakujących sytuacji w „Drodze do sławy” jest znacznie więcej.

Codemasters należą się wielkie brawa za wprowadzenie nowego trybu do zabawy. Nie da się ukryć, że po znakomitej części jaką była gra F1 2020. Wystarczyłoby dodanie kilku usprawnień i pomniejszych nowości, a fani cyklu i tak byliby zadowoleni. Dla „Mistrzów kodu” to jednak za mało i chwała im za taką postawę.

Co nowego?

„Droga do sławy” to oczywiście nie jedyna nowość, która trafi do F1 2021. Twórcy gry chcą zachęcić do zabawy jak największą liczbę osób, dlatego też przygotowano rozbudowany tryb kariery dla dwóch graczy. Pozwala on na wspólną zabawę we dwójkę za pośrednictwem sieci. Zawiera on wszystkie elementy klasycznej kariery, czyli m.in. zarządzanie kontraktami i pracami badawczo rozwojowymi czy wyścigi w walce o mistrzostwo kierowców i konstruktorów. Co ciekawe, gracze mogą, ale nie muszą, ze sobą współpracować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stanąć do rywalizacji jak legendy F1 - James Hunt i Niki Lauda czy Ayrton Senna i Alain Prost.

Jakby tego było mało F1 2021 od Codemasters zaoferuje nam również możliwość zabawy na podzielonym ekranie, co sprawia, że bawić można się przy jednej konsoli.

F1 2021 to najlepsza gra wyścigowa dla… każdego

F1 2021 ma sporo nowych elementów i funkcji, ale twórcy nie zapomnieli również o dopracowaniu już istniejących. Powraca chwalony tryb kariery „mój zespół”, w którym to nie tylko wcielamy się w rolę kierowcy, ale również właściciela całego zespołu i ustalamy jego strategię. Co ciekawe, wpływ na ten (ale również wszystkie pozostałe tryby zabawy) będzie mieć nowy system, który sprawia, że wyniki poszczególnych kierowców i zespołów w Mistrzostwach Świata Formuły 1 będą „na żywo” przenoszone do świata gry i miały odzwierciedlenie w ich statystykach.

Wszystkie te poprawki i nowe funkcje F1 2021 bledną przy najważniejszym – gameplay'u. Nawet jeśli nie jesteście sympatykami Formuły 1, szybko dacie się porwać tej niesamowitej atmosferze. Kibice na trybunach, ciągły kontakt z członkami zespołu, planowanie strategii, niesamowite prędkości, to wszystko sprawia, że nawet laik będzie się w F1 2021 od Codemasters świetnie bawił. Szczególnie, że twórcy zadbali o znakomity, adaptacyjny system jazdy. O co dokładnie chodzi? Już śpieszę z wyjaśnieniami.

F1 2021 to symulacja F1 w pełnym znaczeniu tego słowa. Możemy zatem liczyć nie tylko na wszelkie licencje związane z bolidami i zawodnikami, ale również zaawansowany model jazdy. Niestety, takie produkcje wymagają od nas nie lada umiejętności i często posiadania zaawansowanych kontrolerów. Ja podczas testów korzystałem z kierownicy Logitech G923, która idealnie sprawdzała się na torach w F1 2021. Sterowanie było nie tylko bardziej intuicyjne, ale po prostu łatwiejsze i sprawiało więcej frajdy. Choć kierownicę tę możemy polecić niemal każdemu sympatykowi wyścigów, to co z graczami, którzy lubią ścigać się tylko okazjonalnie? Czy F1 2021 nie jest grą dla nich? Nic bardziej mylnego, twórcy zadbali o rozbudowane opcje wspomagania jazdy.

Na początek możemy wybrać trzy style jazdy: uproszczony, standardowy i ekspercki. Ten pierwszy jest dedykowany osobom, które nigdy nie miały styczności z grami F1 i maksymalnie wspiera graczy podczas jazdy. Co jednak istotne, został on stworzony tak, aby początkujący, wirtualni kierowcy mogli uczyć się dobrych nawyków i po pewnym czasie przejść na styl standardowy, który posiada całe mnóstwo poszczególnych elementów jazdy do personalizacji - od ABS'ów, przez wspomagania po automatyczną / manualną skrzynie biegów. Ekspercki styl został przeznaczony dla najbardziej doświadczonych graczy i wymaga zarówno wysokich umiejętności, jak i odpowiedniego sprzętu (patrz Logitech G923). To co mnie urzekło najbardziej w F1 2021, to starania Codemasters, aby swoją produkcję dostosować do jak najszerszego grona odbiorców, a jednocześnie nie „kastrując” jej z najważniejszych elementów.

Śmiało mogę zatem stwierdzić, że F1 2021 sprawi masę frajdy zarówno „niedzielnym”, jak i profesjonalnym graczom.

Powrót królowej?

Codemasters od lat tworzy najlepsze gry wyścigowe na rynku, jednak nawet tak utalentowany zespól miał lepsze i gorsze okresu w swojej historii. Za sprawą F1 2021 „Mistrzowie kodu” udowadniają, że wciąż potrafią tworzyć „magiczne” produkcje, które przyciągają do siebie nie tylko zagorzałych fanów motoryzacji, ale i „zwykłych” graczy, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego. F1 2021 to dla mnie jedno z największych zaskoczeń tego roku. Nie dlatego, że jest to gra bardzo dobra (tego się spodziewałem), ale dlatego, że wciągnęła mnie na dobre i nie chce puścić.