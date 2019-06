Fossil to znany producent zegarków, który jako jeden z pierwszych zaczął na poważnie traktować rynek smartwatchy. W ofercie posiada zarówno urządzenia hybrydowe, jak i z systemem Wear OS.

Jeżeli nie odpowiada Ci ekran oraz żywotność baterii w zwykłym smartwatchu powinieneś zainteresować się urządzeniem hybrydowym. Jednym z nich jest Fossil Q Commuter. To jeden z najlepszych zegarków, jakie widzieliśmy do tej pory.

Źródło: techadvisor

Jego wygląd jest bardzo stylowy, a jakość wykonania stoi na najwyższym możliwym poziomie. Dodatkowo cena nie jest bardzo wygórowana, co może dodatkowo zachęcać do zakupu. Nie posiada może bardzo intuicyjnego oprogramowania, ale gdy przyzwyczaisz się już do obsługi aplikacji Commuter będziesz bardzo zadowolony z tego, jak całość funkcjonuje w synergii z Twoim smartfonem.