Fossil Sport - ciekawy smartwatch, słaba bateria

Fossil Sport to pierwszy smartwatch z procesorem Snapdragon Wear 3100.

Fossil Sport to dosyć specyficzne urządzenie. Z jednej strony to sportowy smartwatch, a z drugiej jego wygląd dużo bardziej pasuje do eleganckiego zegarka hybrydowego.

Urządzenie to ma wiele zalet, ale nie zabrakło również kilku wad. Dodatkowo na rynku istnieje spora konkurencja. Bardzo ciekawie wypada między innymi Garmin Vivoactive 3 Music.

Sprawdzamy czy warto zainteresować się smartwachem opartym na systemie operacyjnym Wear OS w 2019 roku.

Fossil Sport - Cena

Fossil Sport to rodzina składająca się z wielu zegarków o różnym wyglądzie. Część z nich różni się od siebie także wielkością oraz specyfikacją techniczną. Producent sprzedaje zegarki na swojej stronie za 219 funtów. W Polsce Fosill'a Sport można kupić za około 1000 zł, ale wszystko zależy od wybranego modelu. Taka wycena powoduje, że naturalnymi konkurentami dla testowanego zegarka są Garmin Vivoactive 3 Music oraz Galaxy Watch Active.

Fossil Sport - Wygląd i jakość wykonania

Nie da się ukryć, że zegarek Fossil'a wygląda bardzo ładnie. Nie powinno to nas dziwić, ponieważ Fossil jest uznanym producentem zegarków i ma znaczne doświadczenie w ich budowie. Design jest prosty i praktyczny. Doceniliśmy to podczas treningów. Wygląd urządzenie przypomina nieco Withings Steel HR Sport.

Dla bardziej wymagających użytkowników Fossil przygotował wiele innych modeli z serii Q oraz modeli hybrydowych Q Commuter. Mogą one być wyposażone w paski skórzane lub bransoletę.

Testowaliśmy Fosill Sport z czerwonym paskiem i białymi detalami. Kolor jest jednak bardzie koralowy, niż czerwony. Spodobał nam się podział urządzenia. Dół utrzymany jest w białej kolorystyce, a góra w czerwonej. Wygląda to ciekawie i pozwala wyróżnić się Fossil'owi spośród innych tego typu urządzeń.

Urządzenie dostępne jest w 6 różnych kolorach: czarnym, jasnoniebieskim, szarym, neonowym, czerwonym oraz różowym, więc każdy użytkownik znajdzie wersję, która będzie mu odpowiadać.

Dodatkowo paski są wymienne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ulubiony egzemplarz z innego zegarka.

Silikon został wykonany w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi jak największą elastyczność oraz dobre dopasowanie do nadgarstka. Pasek podobnie, jak zegarek jest odporny na pot i deszcz.

Front zegarka to okrągła koperta z dwoma okrągłymi przyciskami oraz koronką podobną do tej z Apple Watch.

Dodatkowe przyciski można zaprogramować w taki sposób, aby szybko uruchomić wybraną aplikację lub uzyskać dostęp do pożądanej funkcji.

Fossil nie zapomniał o mikrofonie, więc można swobodnie komunikować się z Asystentem Google.

Ekran to mocna strona testowanego zegarka. Posiada on przekątną 1,2 cala i jest bardzo dobrej jakości. Urządzenie dostępne jest w dwóch rozmiarach - 41 mm oraz 43 mm, ale obie konfiguracje mają taki sam wyświetlacz.

Z tyłu umieszczono monitor tętna. Nie znajdziemy za to metalowych styków, ponieważ Fossil Sport jest ładowany bezprzewodowo.

Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM, więc nie trzeba go zdejmować podczas mycia naczyń, brania prysznica lub na basenie.

Fossil Sport - Specyfikacja techniczna i funkcje

Rozmiar obudowy: 41 mm lub 43 mm.

41 mm lub 43 mm. Wyświetlacz: Ekran dotykowy o przekątnej 1,2 cala, OLED, rozdzielczość 390 x 390 pikseli

Ekran dotykowy o przekątnej 1,2 cala, OLED, rozdzielczość 390 x 390 pikseli Procesor: Qualcomm Snapdragon Wear 3100

Qualcomm Snapdragon Wear 3100 Pamięć operacyjna: 512MB

512MB Pamięć masowa: 4 GB

4 GB Łączność: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n System operacyjny: Google Wear OS

Google Wear OS Kompatybilność: Android 4.4 lub nowszy (z wyjątkiem edycji GO) i iOS 9.3 lub nowszy

Android 4.4 lub nowszy (z wyjątkiem edycji GO) i iOS 9.3 lub nowszy Aplikacje: Google Fit, Play Store

Google Fit, Play Store Bateria: 350mAh

350mAh Funkcje: Monitorowanie tętna, Google Pay, GPS, Wysokościomierz, Akcelerometr, Mikrofon

Monitorowanie tętna, Google Pay, GPS, Wysokościomierz, Akcelerometr, Mikrofon Wodoodporność: 5ATM

5ATM Waga: 40g

Fossil Sport - Wyświetlacz

Fossil Sport posiada ekran dotykowy OLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli, która jest wyższa, niż u konkurencji. Wszystkie informacje na ekranie są bardzo wyraźne i czytelne. Kolory są bardzo dobrze odwzorowane, a jasność maksymalna pozwala na odczytanie informacji nawet w ostrym świetle słonecznym.

Już domyślne ustawienia jasności są wystarczające, a użytkownik może dodatkowo podnieść je w ustawieniach.

Za czytelność w słońcu odpowiada dedykowana funkcja Sunlight Boost, która automatycznie dostosowuje jasność ekranu oraz kontrast wyświetlanych na nim elementów. Możliwa jest również zmiana czcionki.

Ekran ma jednak jedną wadę - opóźnioną reakcję na dotyk.

Fossil Sport - Funkcjonalność

Fossil Sport posiada na pokładzie wszystko, czego można oczekiwać po smartwatchu. Po zsynchronizowaniu go z telefonem z zainstalowaną aplikacją Wear OS można otrzymać dostęp do wszystkich powiadomień bezpośrednio na zegarku.

Można dowolnie dostosowywać tarcze oraz pobierać nowe ze sklepu z aplikacjami. Fossil pozwala również na użycie dowolnego zdjęcia jako tła. Wybór jest nieograniczony i zależy od użytkownika.

Nie ma najmniejszego problemu z sterowaniem multimediami, odbieraniem połączeń przychodzących oraz wiadomości. Zegarek może również pełnić funkcję budzika.

Aby efektywniej korzystać z zegarka polecamy wykorzystanie dwóch przycisków, którym można przypisać dowolne funkcjonalności.

Fossil Sport - Funkcje sportowe

Czy smartwatch od Fossil'a zasługuje na miano zegarka sportowego? Co do tego nie jesteśmy w 100 procentach przekonani.

Fossil Sport świetnie sprawdza się podczas treningu. Oprogramowanie umożliwia śledzenie ponad 50 różnego rodzaju treningów. Urządzenie wyposażono w optyczny pulsometr do szczegółowej analizy pracy serca podczas ćwiczeń oraz w spoczynku. Działa on również w takich dziedzinach, jak kickboxing czy MMA, ale nie sądzimy, aby noszenie zegarka pod rękawicą było wygodne i bezpieczne.

Nie zabrakło także wysokościomierza, który stale monitoruje wysokość, na jakiej znajduje się użytkownik.

Fossil wyposażył swojego smartwatcha również w system GPS, który jest niezbędny w sportowych zegarkach. Niestety, ale do tego elementu mamy zastrzeżenia.

W praktyce napotkaliśmy problemy ze znalezieniem sygnału przez zegarek. Finalnie skorzystaliśmy z udostępniania lokalizacji za pomocą sparowanego telefonu.

Doceniamy sporą ilość dostępnych treningów, ale dużą wadą jest brak automatycznego wykrywania rozpoczęcia treningu. Każdorazowo należy pamiętać o uruchomieniu treningu przed jego rozpoczęciem.

Fossil Sport - Podzespoły i wydajność

Fossil Sport jest pierwszym zegarkiem firmy, który pracuje w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Można go znaleźć również w droższych konstrukcjach takich, jak Mont Blanc Summit 2.

W teorii układ ten zapewnia odpowiednią wydajność, aby oprogramowanie Wear OS działało sprawnie i bez najmniejszych przycięć. W rzeczywistości urządzenie działa dobrze, ale zdarzają się sporadyczne przycięcia animacji i opóźnienia.

Pamięć masowa to dosyć przyzwoite, jak na smartwatch 4 GB.

Fossil Sport - Bateria

Bateria to nie jest mocną stroną testowanego zegarka. Fossil Sport czasami posiada problem wytrwać przez cały dzień roboczy. Uruchomienie stałego wyświetlania godziny dodatkowo skraca czas działania o cenne minuty. Zdecydowanie daleko mu do Huawei Watch GT, ale również do innych konstrukcji pracujących pod kontrolą Wear OS.

Zaletą jest szybkie ładowanie. Zegarek ładuje się do pełna w niecałe 2 godziny.

Fossil Sport - Podsumowanie

Fossil Sport to ładny zegarek sportowy z niezaprzeczalnymi zaletami takimi, jak jasny wyświetlacz, rozbudowane funkcje sportowe oraz monitorem tętna.

Niestety posiada trochę wad. Bateria jest największą z nich. Zegarek potrafi rozładować się przed końcem dnia. Dodatkowo napotkaliśmy na problemy z GPS oraz przycięciami animacji.