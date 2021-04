Fral SuperCool FSC14 to wielofunkcyjny klimatyzator mobilny. Sprawdzamy, jakie są jego główne zalety.

Fral SuperCool FSC14 to klimatyzator mobilny typu monoblok z pompą cieplną i jednocześnie osuszacz powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia. Wydajność osuszania wynosi 70 l/dobę, a przyepły powietrza roboczego 450 m3/h. Ciepłe powietrze pompowane jest przez rurę wylotową, a skropliny usuwane na zewnątrz automatycznie przez rurę z gorącym powietrzem, Mogą także być odprowadzone rurką spustową do zbiornika zewnętrznego. Klimatyzator może działać w pomieszczeniu lub na zewnątrz - w obu przypadkach wystarczy jedna rura wylotowa. Przy używaniu w pomieszczeniu, powietrze procesowe pobierane jest z pomieszczenia i - ogrzane - wydmuchiwane na zewnątrz.

Fral SuperCool FSC14 to model kompaktowy - jego wymiary wynoszą 300 x 550 x 760 mm. Do pracy wykorzystuje czynnik chłodniczy R410a. Warto podkreślić, że pracuje bardzo cicho - emisja hałasu wytwarzanego podczas pracy wynosi 48 – 54 dB. Ustawienia można wprowadzać za pomocą wygodnego panelu z wyświetlaczem LCD lub zdalnie, przy użyciu znajdującego się w komplecie pilota. Dzięki kółkom jezdnym można w każdej chwili przestawić go w dowolne miejsce, co jest kolejną zaletą.

Warto dodać, że producent oferuje szereg akcesoriów dodatkowych, które dodatkowo usprawniają użytkowania klimatyzatora. Wszystko to sprawia, że Fral SuperCool FSC14 jest rozsądnym wyborem dla osób, szukających wydajnego klimatyzator na użytek domowy lub biur czy różnego rodzaju instytucji.